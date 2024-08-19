Сикоку славятся своей великолепной выносливостью, острым чутьем и природной энергией. Страстные охотники, отличающиеся привязанностью к владельцу, они упорны и достаточно подвижны для того, чтобы преследовать крупную дичь. Плотный мягкий подшерсток и короткая жесткая шерсть без завитушек созданы для того, чтобы защищать этих собак в горных условиях Японии.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)