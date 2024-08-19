Сикоку
Примечательная шерсть окраса «сезам» (кунжутный) — самая яркая особенность этой японской породы, названной в честь региона, где она была выведена, и объявленной памятником природы в Японии в 1937 году.
О сикоку
Сикоку славятся своей великолепной выносливостью, острым чутьем и природной энергией. Страстные охотники, отличающиеся привязанностью к владельцу, они упорны и достаточно подвижны для того, чтобы преследовать крупную дичь. Плотный мягкий подшерсток и короткая жесткая шерсть без завитушек созданы для того, чтобы защищать этих собак в горных условиях Японии.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Япония
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Напористые / Бдительные / Уверенные / Умные / Преданные / Общительные
Основные факты
Требуются большие физические нагрузки
Хорошо поддается дрессировке
Нуждается в опытном владельце
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей