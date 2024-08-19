Сикоку

Примечательная шерсть окраса «сезам» (кунжутный) — самая яркая особенность этой японской породы, названной в честь региона, где она была выведена, и объявленной памятником природы в Японии в 1937 году.
Взрослая собака сикоку, черно-белое изображение

О сикоку

Сикоку славятся своей великолепной выносливостью, острым чутьем и природной энергией. Страстные охотники, отличающиеся привязанностью к владельцу, они упорны и достаточно подвижны для того, чтобы преследовать крупную дичь. Плотный мягкий подшерсток и короткая жесткая шерсть без завитушек созданы для того, чтобы защищать этих собак в горных условиях Японии.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Япония

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы

Напористые / Бдительные / Уверенные / Умные / Преданные / Общительные

Основные факты

Требуются большие физические нагрузки

Хорошо поддается дрессировке

Нуждается в опытном владельце

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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