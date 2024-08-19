Словацкая жесткошерстная легавая

Разведение словацкой жесткошерстной легавой началось сравнительно недавно и, за редким исключением, этих собак можно встретить только в Словакии. Для заводчиков в собаках этой породы важную роль играет крепкое телосложение, но без тяжеловесности.
Взрослая словацкая жесткошерстная легавая, черно-белое изображение

О словацкой жесткошерстной легавой

Словацкие жесткошерстные легавые — это чрезвычайно выносливые, крепкие, универсальные собаки, которые могут работать на равнинах, в лесах и на воде, занимаясь поиском и апортированием подстреленной дичи.

Эти послушные собаки хорошо поддаются дрессировке. Словацкие жесткошерстные легавые — это эффективные рабочие собаки, обладающие умеренно выраженной силой, но при этом благородного телосложения. Нижний слой жесткой шерсти — серого окраса.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Словакия

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 9-15 годы

Любвеобильные / Напористые / Бдительные / Независимые / Кроткие / Умные / Преданные / Послушные / Тихие / Уравновешенные / Жизнерадостный

Основные факты

Хорошо поддается дрессировке

Требуется доступ к площадке на улице

Требуется умеренный уход за шерстью

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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