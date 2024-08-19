Словацкая жесткошерстная легавая

Словацкие жесткошерстные легавые — это чрезвычайно выносливые, крепкие, универсальные собаки, которые могут работать на равнинах, в лесах и на воде, занимаясь поиском и апортированием подстреленной дичи.

Эти послушные собаки хорошо поддаются дрессировке. Словацкие жесткошерстные легавые — это эффективные рабочие собаки, обладающие умеренно выраженной силой, но при этом благородного телосложения. Нижний слой жесткой шерсти — серого окраса.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)