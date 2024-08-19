Словацкая жесткошерстная легавая
О словацкой жесткошерстной легавой
Словацкие жесткошерстные легавые — это чрезвычайно выносливые, крепкие, универсальные собаки, которые могут работать на равнинах, в лесах и на воде, занимаясь поиском и апортированием подстреленной дичи.
Эти послушные собаки хорошо поддаются дрессировке. Словацкие жесткошерстные легавые — это эффективные рабочие собаки, обладающие умеренно выраженной силой, но при этом благородного телосложения. Нижний слой жесткой шерсти — серого окраса.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Словакия
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 9-15 годы
Любвеобильные / Напористые / Бдительные / Независимые / Кроткие / Умные / Преданные / Послушные / Тихие / Уравновешенные / Жизнерадостный
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Требуется доступ к площадке на улице
Требуется умеренный уход за шерстью
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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