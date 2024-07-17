Малая швейцарская гончая

Малые швейцарские гончие отличаются ловкостью, неутомимостью и подвижностью, это собаки с очень тонким чутьем и подлинной страстью к охоте. Они берут след и уверенно идут по нему с глубоким мелодичным лаем.

Они от природы дружелюбны. Нрав у них спокойный или живой, без признаков нервозности.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)