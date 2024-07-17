Малая швейцарская гончая

Малые швейцарские гончие — это гончие до мозга костей, они решительно выслеживают и загоняют дичь, могут охотиться самостоятельно, подавать голос и даже выслеживать раненых животных.
black and white small swiss hound adult

О малой швейцарской гончей

Малые швейцарские гончие отличаются ловкостью, неутомимостью и подвижностью, это собаки с очень тонким чутьем и подлинной страстью к охоте. Они берут след и уверенно идут по нему с глубоким мелодичным лаем.

Они от природы дружелюбны. Нрав у них спокойный или живой, без признаков нервозности.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Швейцария
Размерная группа: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Настороженные / Спокойные / Дружелюбные / Тихие / Жизнерадостный

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Требуется интенсивная дрессировка
Отличный компаньон
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

Здоровье на протяжении всей жизни

Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей