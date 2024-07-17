Малая швейцарская гончая
Малые швейцарские гончие — это гончие до мозга костей, они решительно выслеживают и загоняют дичь, могут охотиться самостоятельно, подавать голос и даже выслеживать раненых животных.
О малой швейцарской гончей
Малые швейцарские гончие отличаются ловкостью, неутомимостью и подвижностью, это собаки с очень тонким чутьем и подлинной страстью к охоте. Они берут след и уверенно идут по нему с глубоким мелодичным лаем.
Они от природы дружелюбны. Нрав у них спокойный или живой, без признаков нервозности.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Швейцария
Размерная группа: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Настороженные / Спокойные / Дружелюбные / Тихие / Жизнерадостный
Размерная группа: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Настороженные / Спокойные / Дружелюбные / Тихие / Жизнерадостный
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Требуется интенсивная дрессировка
Отличный компаньон
Требуется интенсивная дрессировка
Отличный компаньон
Здоровое начало жизни
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