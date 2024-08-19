Гладкошерстный фокстерьер
О гладкошерстном фокстерьере
Гладкошерстные фокстерьеры — это активные и полные жизни собаки, которые всегда настороже и готовы к любым приключениям. Они дружелюбны, общительны и смелы.
Как следует из названия породы, основной функцией этих собак было выслеживание и поимка лис (по-английски лиса — fox). Гладкошерстные фокстерьеры, независимо от того, используют их для охоты или нет, любят бегать, раскапывать землю и исследовать окружающий мир, поэтому они лучше всего подходят для активных семей.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Бдительные / Упорные / Дружелюбные / Уверенные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Требуется интенсивная дрессировка
Требуются большие физические нагрузки
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Здоровье на протяжении всей жизни
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