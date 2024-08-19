Испанская водяная собака
Об испанской водяной собаке
Эти собаки — прирожденные атлеты и отличные компаньоны для пастухов, охотников и рыбаков. Испанские водяные собаки преданные, послушные, веселые и трудолюбивые.
Эти общительные собаки очень ценят общение с владельцем. Благодаря своей привязанности к людям и терпению к детям они стали великолепными семейными питомцами.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Испания
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 10-14 годы
Преданные / Послушные / Дружелюбные / Трудолюбивые / Бдительные / Уравновешенные / Умные / Легко приспосабливаются
Основные факты
Отличная собака для семьи
Требует минимального ухода за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
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