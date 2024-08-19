Испанская водяная собака

Испанские водяные собаки — выносливые животные, которые использовались как пастушьи собаки, а также на охоте для подачи водоплавающей птицы.
Взрослая испанская водяная собака, черно-белое изображение

Об испанской водяной собаке

Эти собаки — прирожденные атлеты и отличные компаньоны для пастухов, охотников и рыбаков. Испанские водяные собаки преданные, послушные, веселые и трудолюбивые.

Эти общительные собаки очень ценят общение с владельцем. Благодаря своей привязанности к людям и терпению к детям они стали великолепными семейными питомцами.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Испания

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 10-14 годы

Преданные / Послушные / Дружелюбные / Трудолюбивые / Бдительные / Уравновешенные / Умные / Легко приспосабливаются

Основные факты

Отличная собака для семьи

Требует минимального ухода за шерстью

Не нуждается в интенсивной дрессировке

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

Узнайте больше

Здоровье на протяжении всей жизни

Получите советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.

Узнайте больше

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей