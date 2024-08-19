Испанская водяная собака

Эти собаки — прирожденные атлеты и отличные компаньоны для пастухов, охотников и рыбаков. Испанские водяные собаки преданные, послушные, веселые и трудолюбивые.

Эти общительные собаки очень ценят общение с владельцем. Благодаря своей привязанности к людям и терпению к детям они стали великолепными семейными питомцами.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)