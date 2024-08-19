Суссекс-спаниель
О суссекс-спаниеле
Суссекс-спаниели наделены превосходными рабочими качествами и способны выслеживать добычу даже в густом кустарнике.
Эта порода хорошо ладит как с людьми, так и с другими собаками, а спокойный и дружелюбный нрав делает их отличными семейными собаками для активных владельцев.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 10-14 годы
Подвижные / Трудолюбивые / Любвеобильные
Основные факты
Отличная собака для семьи
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуется постоянный уход за шерстью
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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