Тибетский мастиф
О тибетском мастифе
Тибетские мастифы — мощные, хорошо сложенные великаны. Эти собаки ошеломляюще выглядят и сочетают в себе фантастическую силу со стойкостью, которая позволяет им работать в любых климатических условиях. Тибетские мастифы — независимые и внушающие уважение собаки. Они очень преданы своей семье и склонны защищать свою территорию.
Взрослеют они довольно медленно: самкам требуется два-три года, чтобы полностью развиться физически, а самцам — не менее четырех лет.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная категория: Giant
Средняя продолжительность жизни: 10-15 годы
Независимые / Сторожевые / Преданные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Нуждается в опытном владельце
Требуется умеренный уход за шерстью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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