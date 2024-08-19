Тибетский мастиф

Одни из первых тибетских мастифов в Европе выставлялись в Берлинском зоопарке, где в 1878 году родились щенки этой породы.
Взрослый тибетский мастиф, черно-белое изображение

О тибетском мастифе

Тибетские мастифы — мощные, хорошо сложенные великаны. Эти собаки ошеломляюще выглядят и сочетают в себе фантастическую силу со стойкостью, которая позволяет им работать в любых климатических условиях. Тибетские мастифы — независимые и внушающие уважение собаки. Они очень преданы своей семье и склонны защищать свою территорию.

Взрослеют они довольно медленно: самкам требуется два-три года, чтобы полностью развиться физически, а самцам — не менее четырех лет.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Размерная категория: Giant

Средняя продолжительность жизни: 10-15 годы

Независимые / Сторожевые / Преданные

Основные факты

Отличная сторожевая собака

Нуждается в опытном владельце

Требуется умеренный уход за шерстью

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

Узнайте больше

Здоровье на протяжении всей жизни

Получите советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.

Узнайте больше

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей