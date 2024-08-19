Тибетский мастиф

Тибетские мастифы — мощные, хорошо сложенные великаны. Эти собаки ошеломляюще выглядят и сочетают в себе фантастическую силу со стойкостью, которая позволяет им работать в любых климатических условиях. Тибетские мастифы — независимые и внушающие уважение собаки. Они очень преданы своей семье и склонны защищать свою территорию.

Взрослеют они довольно медленно: самкам требуется два-три года, чтобы полностью развиться физически, а самцам — не менее четырех лет.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)