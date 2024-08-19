Западносибирская лайка
О западносибирской лайке
Западносибирских лаек в основном разводят для охоты в России, где и появилась порода. Эти животные также хорошо зарекомендовали себя в роли пастушьих и служебных собак. Когда лайки не работают, они уравновешенны, но активны.
Западносибирская лайка — самая распространенная охотничья порода в России, которая встречается во всех лесных регионах страны, от Карелии до Камчатки. Порода особенно популярна у себя на родине.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Россия
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 14-16 годы
Подвижные / Напористые / Уравновешенные / Бдительные / Эмоциональные / Уверенные
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Необходимы занятия обидиенсом
Отличная собака для семьи
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