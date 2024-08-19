Западносибирская лайка

Западносибирские лайки родом из России и до сих пор используются на родине для охоты, поэтому в некоторых охотничьих районах страны работают специализированные питомники.
Взрослая западносибирская лайка, черно-белое изображение

О западносибирской лайке

Западносибирских лаек в основном разводят для охоты в России, где и появилась порода. Эти животные также хорошо зарекомендовали себя в роли пастушьих и служебных собак. Когда лайки не работают, они уравновешенны, но активны.

Западносибирская лайка — самая распространенная охотничья порода в России, которая встречается во всех лесных регионах страны, от Карелии до Камчатки. Порода особенно популярна у себя на родине.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Россия

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 14-16 годы

Подвижные / Напористые / Уравновешенные / Бдительные / Эмоциональные / Уверенные

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице

Необходимы занятия обидиенсом

Отличная собака для семьи

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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