Западносибирских лаек в основном разводят для охоты в России, где и появилась порода. Эти животные также хорошо зарекомендовали себя в роли пастушьих и служебных собак. Когда лайки не работают, они уравновешенны, но активны.

Западносибирская лайка — самая распространенная охотничья порода в России, которая встречается во всех лесных регионах страны, от Карелии до Камчатки. Порода особенно популярна у себя на родине.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)