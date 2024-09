Профилактика перегрева у собак в летнее время

Summer heat and sunshine is a serious issue for our dogs and cats, which depend on us to keep them protected.

Например, знаете ли вы, что собаки и кошки могут получить солнечные ожоги? А о том, что собакам с укороченной мордой сложнее охлаждать организм с помощью учащенного дыхания? Or that shaving your dog’s coat may be more harmful than not? Предлагаем несколько советов, которые помогут вашему питомцу чувствовать себя комфортно в летнюю жару.