Профилактика перегрева у собак в летнее время

Знаете ли вы, что собаки и кошки могут получить солнечные ожоги? А о том, что собакам с укороченной мордой сложнее охлаждать организм с помощью учащенного дыхания? Или о том, что сбривание шерсти собаки может принести животному больше вреда, чем пользы?