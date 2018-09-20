Профилактика перегрева у собак в летнее время
Знаете ли вы, что собаки и кошки могут получить солнечные ожоги? А о том, что собакам с укороченной мордой сложнее охлаждать организм с помощью учащенного дыхания? Или о том, что сбривание шерсти собаки может принести животному больше вреда, чем пользы?
Summer heat and sunshine is a serious issue for our dogs and cats, which depend on us to keep them protected.
Например, знаете ли вы, что собаки и кошки могут получить солнечные ожоги? А о том, что собакам с укороченной мордой сложнее охлаждать организм с помощью учащенного дыхания? Or that shaving your dog’s coat may be more harmful than not? Предлагаем несколько советов, которые помогут вашему питомцу чувствовать себя комфортно в летнюю жару.
- Sunburn: Animals need sun protection on their sensitive areas such as the tips of their ears, their noses and other areas exposed to sunlight. Питомцы с розовой кожей или светлой шерстью могут быть особенно уязвимы. Стаффордширские терьеры, боксеры, бультерьеры, немецкие короткошерстные легавые и китайские хохлатые собаки — вот лишь несколько пород, представители которых предрасположены к получению солнечных ожогов. Нанесите солнцезащитное средство, которое подходит для домашних животных (средства на основе оксида цинка не подходят из-за токсичности), примерно за полчаса до воздействия солнечных лучей.
- Panting is cooling: It’s well known that dogs and cats don’t sweat. Они выводят тепло из организма через дыхание. Собаки с укороченной мордой, например мопсы и бульдоги, обычно более уязвимы для теплового удара. Panting can mean that it's incredibly important for your dog to stay hydrated in warm weather. If your dog overheats, there are a number of indicators to be aware of. Heat stroke signs include excessive or exaggerated panting, lethargy, weakness, drooling, high fever, dark red gums, rapid heartbeat, unresponsiveness to surroundings and vomiting.
- Overheating cars: A Stanford University study showed that regardless of outside temperatures, the temperature inside a car can rise to be over 5°C in an hour. For this reason, you shouldn't leave your pet in the car, even for a few minutes.
- Avoid hot surfaces: Hot pavements, beaches and other surfaces can severely injure your pet’s paw pads. Трудно представить, насколько часто ветеринарные врачи сталкиваются с подобной травмой. Практическое правило очень простое: если поверхность слишком горячая для босых ног, она слишком горячая и для вашей собаки.
- Не сбривайте шерсть на теле собаки: шерсть защищает ее от жары, поэтому сбривание шерсти — не лучшее решение. Однако длинношерстным собакам шерсть можно подстригать (например, свисающую шерсть на лапах). Кроме того, ветеринарные врачи советуют владельцам чаще расчесывать собак в летнее время. Это помогает проредить густую шерсть и избавиться от выпавших волосков.
- Будьте осторожны в жаркую погоду: не планируйте физические нагрузки для собаки на жаркое время дня и обязательно найдите место в тени, где она сможет при необходимости отдохнуть.
Если у вас есть какие-либо другие опасения, связанные с уходом за собакой в самые жаркие месяцы года, обратитесь к ветеринарному врачу. Он сможет предложить вам квалифицированную помощь и даст советы с учетом индивидуальных особенностей вашего питомца.
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