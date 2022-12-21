De nieuwe AIRLIFT™ Mousse producten prikkelen de zintuigen van je kat op een bijzondere manier.

Ook geven ze een heerlijk verzadigd gevoel en zijn ze optimaal te combineren met de bijbehorende droogvoedingen. De samenstellingen zijn afgestemd op de specifieke behoeften van katten, waardoor elke maaltijd een belevenis wordt die zowel katten als hun baasjes enthousiast maakt.