Luchtig. Licht. Innovatief. Onze nieuwe AIRLIFT™ Mousse
De nieuwe AIRLIFT™ Mousse producten prikkelen de zintuigen van je kat op een bijzondere manier.
Ook geven ze een heerlijk verzadigd gevoel en zijn ze optimaal te combineren met de bijbehorende droogvoedingen. De samenstellingen zijn afgestemd op de specifieke behoeften van katten, waardoor elke maaltijd een belevenis wordt die zowel katten als hun baasjes enthousiast maakt.
Prikkelt de zintuigen van je kat
Luchtig. Licht. Innovatief
De nieuwe AIRLIFT™ Mousse producten prikkelen de zintuigen van je kat op een bijzondere manier. Ook geven ze een heerlijk verzadigd gevoel en zijn ze optimaal te combineren met de bijbehorende droogvoedingen. De samenstellingen zijn afgestemd op de specifieke behoeften van katten, waardoor elke maaltijd een belevenis wordt die zowel katten als hun baasjes enthousiast maakt.
AIRLIFT™ Mousse – Een genot voor de zintuigen en een verzadigd gevoel
- Tijdens het productieproces ontstaan er kleine belletjes, die de mousse heerlijk luchtig en gemakkelijk in porties te verdelen maken.
- De mousse is prettig te serveren én kan worden gegeten met minder restjes die in de vacht achterblijven. Een groot voordeel voor langharige katten!
- Dankzij de lichte textuur kunnen de papillen op de tong de voeding moeiteloos oppakken. Dit maakt het oplikken makkelijker en houdt de voerplek schoner.
ROYAL CANIN® Appetite Control Care AIRLIFT™ Mousse
Prikkelt de zintuigen & helpt bedelgedrag onder controle te houden
ROYAL CANIN® Light Weight Care AIRLIFT ™ Mousse
ROYAL CANIN® Digestive Care AIRLIFT ™ Mousse
Prikkelt de zintuigen & ondersteunt een gezonde spijsvertering
ROYAL CANIN® Ageing 11+ AIRLIFT ™ Mousse
Prikkelt de zintuigen & ondersteunt gezond ouder worden vanaf 11 jaar
ROYAL CANIN® Ageing 15+ AIRLIFT ™ Mousse
Prikkelt de zintuigen & ondersteunt de senior kat vanaf 15 jaar