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Luchtig. Licht. Innovatief. Onze nieuwe AIRLIFT™ Mousse

De nieuwe AIRLIFT™ Mousse producten prikkelen de zintuigen van je kat op een bijzondere manier.
Ook geven ze een heerlijk verzadigd gevoel en zijn ze optimaal te combineren met de bijbehorende droogvoedingen. De samenstellingen zijn afgestemd op de specifieke behoeften van katten, waardoor elke maaltijd een belevenis wordt die zowel katten als hun baasjes enthousiast maakt.

Prikkelt de zintuigen van je kat

Luchtig. Licht. Innovatief

De nieuwe AIRLIFT™ Mousse producten prikkelen de zintuigen van je kat op een bijzondere manier. Ook geven ze een heerlijk verzadigd gevoel en zijn ze optimaal te combineren met de bijbehorende droogvoedingen. De samenstellingen zijn afgestemd op de specifieke behoeften van katten, waardoor elke maaltijd een belevenis wordt die zowel katten als hun baasjes enthousiast maakt.

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AIRLIFT™ Mousse – Een genot voor de zintuigen en een verzadigd gevoel

  • Tijdens het productieproces ontstaan er kleine belletjes, die de mousse heerlijk luchtig en gemakkelijk in porties te verdelen maken. 
  • De mousse is prettig te serveren én kan worden gegeten met minder restjes die in de vacht achterblijven. Een groot voordeel voor langharige katten! 
  • Dankzij de lichte textuur kunnen de papillen op de tong de voeding moeiteloos oppakken. Dit maakt het oplikken makkelijker en houdt de voerplek schoner. 

ROYAL CANIN® Appetite Control Care AIRLIFT™ Mousse

Prikkelt de zintuigen & helpt bedelgedrag onder controle te houden

ROYAL CANIN® Light Weight Care AIRLIFT ™ Mousse 

Prikkelt de zintuigen & ondersteunt een gezond gewicht

ROYAL CANIN® Digestive Care AIRLIFT ™ Mousse 

Prikkelt de zintuigen & ondersteunt een gezonde spijsvertering

ROYAL CANIN® Ageing 11+ AIRLIFT ™ Mousse 

Prikkelt de zintuigen & ondersteunt gezond ouder worden vanaf 11 jaar

ROYAL CANIN® Ageing 15+  AIRLIFT ™ Mousse 

Prikkelt de zintuigen & ondersteunt de senior kat vanaf 15 jaar

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Combineer AIRLIFT™ met de bijpassende voedingen van Royal Canin voor een complete, gebalanceerde en extra smakelijke maaltijd!

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