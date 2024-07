Het verschil tussen geperste hondenbrokken en krokante hondenbrokken

Koudgeperste hondenbrokken bestaan altijd uit staafjes en zouden eerder uit elkaar vallen in de maag dan krokante brokjes. De term ‘koudgeperst’ doet vermoeden dat de ingrediënten van de brokken niet verhit worden. Maar dat is niet juist. Koudgeperste hondenbrokken worden bereid op zo’n 80 graden. Het belangrijkste nadeel hiervan is dat de brok minder goed verteerbaar wordt voor je hond, omdat de granen in de brokken niet goed genoeg verhit zijn geweest.

Krokante brokken zijn knapperiger en worden bereid in een extruder (de machine waarmee de brokken geëxtrudeerd worden). Dit is te vergelijken met een snelkookpan. De brokken worden onder hoge druk ‘gaar’ gestoomd. Door de verhitting tot maximaal 120 graden worden de ingrediënten die rauw slecht verteerbaar zijn voor honden juist goed verteerbaar gemaakt (vergelijk met het stomen van rijst of het koken van pasta) en worden eventueel aanwezige bacteriën gedood.



Verhitting heeft invloed op de voedingswaarde van verschillende voedingsstoffen. De koolhydraten in bijvoorbeeld granen worden ‘ontsloten’ en daardoor goed verteerbaar. Ook veel vitamines en mineralen uit plantaardige producten worden door verhitten beter verteerbaar voor honden. Plantaardige voedingsmiddelen hebben namelijk celwanden. Koeien en paarden kunnen deze zelf verteren, maar katten, honden en ook mensen kunnen dat niet. Door plantaardige producten te verhitten, gaan de celwanden kapot en komen de voedingsstoffen vrij.

Waarom heeft Royal Canin geen geperste brokken?

Bij Royal Canin is het verkrijgen van wetenschappelijke inzichten in de unieke behoeften van huisdieren onze allereerste prioriteit. De ontwikkeling van onze streng gecontroleerde voeding wordt niet geleid door trends in de menselijke voedingsbranche of de voorkeuren eigenaar, maar door innovatieve voedingswetenschap en de observatie van huisdieren. Koudgeperste brokken bestonden eerder dan geëxtrudeerde brokken, maar het extrusieproces is inmiddels een meer ontwikkelde techniek. Met deze techniek kun je brokjes ook een bepaalde hardheid of vorm meegeven en kun je meer variëren in de samenstelling van voedingsstoffen. Hierdoor kan de hond het brokje lekkerder vinden, makkelijker oppakken of de hond wordt gestimuleerd erop te kauwen, wat de gebitshygiëne ten goede komt.



Geperste brokjes kunnen alleen in staafjes gemaakt worden en kunnen groter of kleiner zijn door staafjes te combineren. Een geperste brok bevat daarnaast altijd veel koolhydraten, anders kan deze niet gemaakt worden. Dat is echter niet altijd de beste samenstelling qua voedingswaarde.

Wat zijn de voordelen van Royal Canin hondenbrokken ten opzichte van geperst hondenvoer?

Krokante brokken zijn vaak beter verteerbaar, smakelijker en beter ‘op maat gemaakt’ dan geperste brokken. Krokante brokken veel beter op de behoefte van het dier worden aangepast qua voedingswaarde. Omdat verhitting op sommige voedingsstoffen - zoals vitamines en minerealen - invloed heeft, worden deze voedingsstoffen bij krokante brokjes ná verhitting toegevoegd in een coating die na het extrusieproces op de brokken wordt gesprayd. Deze coating bevat naast verschillende hittegevoelige voedingsstoffen ook dierlijke vetten om ervoor te zorgen dat iedere hond ook een lekkere brok voorgeschoteld krijgt. Over het algemeen vinden honden krokante brokjes lekkerder dan geperste brokken.

Overstappen van geperst hondenvoer naar ROYAL CANIN Premium hondenvoer

Kun je gewoon overstappen van geperste brokken naar krokante brokken? Het antwoord is ja. Er bestaat een mythe dat krokante brokken ‘blijven drijven’ in de maag en dat je daarom niet beide zou kunnen voeren. Maar de maag is altijd in beweging, bevat enzymen en zoutzuur om de brokken te verteren en verwerkt beide brokken op eenzelfde manier.



Toch is het evengoed verstandig je hond met beleid over te zetten op een andere voeding om zijn maagdarmstelsel niet onnodig te belasten. Dit geldt overigens niet alleen voor een overstap van geperste naar krokante brokken, maar altijd als je wisselt van voeding. Gebruik bij het overstappen een schema waarin je in zeven dagen overstapt van de ene naar de andere voeding.