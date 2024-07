Hondenvoer voor kleine honden

Wanneer heb ik voer speciaal voor kleine honden nodig?

Is er ook puppyvoer voor kleine honden?

Is er ook voeding voor kleine senior honden?

Overstappen naar ander hondenvoer

Kleine honden en toy-rassen hebben hele specifieke voedingsbehoeften. Vanwege hun kleine kaak hebben ze in de eerste plaats een kleiner brokje nodig dan hun grote soortgenoten zodat ze de brok goed op kunnen pakken en erop kunnen kauwen. Vanwege dat kleine kaakje zijn kleine honden ook gevoeliger voor gebitsproblemen. Je kleine hond heeft dus baat bij een brok die door de vorm, samenstelling en textuur kauwen stimuleert en de vorming van tandplak helpt verminderen.Puppy’s van kleine rassen groeien anders dan pups van grote rassen. Een hond van een klein ras, zoals een Yorkshire Terriër, is al volgroeid als hij ongeveer tien maanden oud is. Een hond van een groot ras, zoals een Benner Senner of een Duitse Dog groeit door tot hij zo’n 18-24 maanden oud is. Dat betekent dat kleine rassen dus sneller volgroeid zijn en al veel eerder kunnen overstappen op voeding voor volwassen honden dan honden van een groot formaat. Mede daarom heeft Royal Canin een speciaal assortiment voor puppy’s van kleine rassen ontwikkeld.Ook voor oudere kleine honden heeft Royal Canin een speciaal assortiment . Voor kleine honden kennen we twee verouderingsfases. De eerste verouderingsfase van kleine rassen begint als ze acht jaar oud zijn. Een hond van een klein ras wordt pas echt als een senior beschouwd als ze twaalf jaar zijn. Bij grote hondenrassen begint de eerste verouderingsfase op de leeftijd van vijf jaar al en de echte senior fase bij acht jaar oud. Kleine honden hebben dus op latere leeftijd op andere punten ondersteuning nodig dan grotere honden. Zo hebben kleine rassen baat bij een aangepast caloriegehalte zodat ze mooi op gewicht blijven. Ook kunnen oudere kleine honden wat kieskeuriger worden. Een extra smakelijk brokje kan ervoor zorgen dat je hondje wel voldoende eet, zodat hij alle benodigde voedingsstoffen binnenkrijgt om vitaal te blijven.Als je besluit je kleine hond of toy-ras een brok te geven die speciaal ontwikkeld is voor het ras en/of formaat van jouw hond, is het extra belangrijk dat je dit met beleid doet. Als je je kleine hond van de één op de andere dag een andere voeding geeft dan hij gewend is, kan dat belastend zijn voor zijn spijsverteringsstelsel. Gebruik daarom een schema waarin je in zeven dagen overstapt van de ene naar de andere voeding.