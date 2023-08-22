Анатолійська вівчарка
Про собак породи анатолійська вівчарка
Анатолійські вівчарки – це великі, міцні собаки, яких спочатку використовували для охорони овець в Анатолії. Вони працелюбні та здатні витримувати екстремальні кліматичні умови – від літньої спеки до зимових холодів.
Ці великі, міцні собаки швидкі, слухняні, життєрадісні та поводяться впевнено, проте без агресії. Вірні й лагідні до своїх власників протягом усього життя, у дорослому віці вони з обережністю ставляться до незнайомців.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Туреччина
Категорія розміру: Giant
Середня тривалість життя: 10-13 р.
Люблячий / Напористий / Кмітливий / Впевнений / Спокійний / Дружелюбний / Самостійний / Розумний / Відданий / Слухняний / Товариський / Життєрадісний
Ключові факти
Потребують відкритого простору
Чудовий охоронець
Потребує помірного грумінгу
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