Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись

Анатолійська вівчарка

За анатолійськими вівчарками приємно спостерігати. Їх довгі та м’які кроки такі граціозні, що нагадують рухи великого кота, що переслідує свою здобич.
Kangal Shepherd Dog adult black and white

Про собак породи анатолійська вівчарка

Анатолійські вівчарки – це великі, міцні собаки, яких спочатку використовували для охорони овець в Анатолії. Вони працелюбні та здатні витримувати екстремальні кліматичні умови – від літньої спеки до зимових холодів.

Ці великі, міцні собаки швидкі, слухняні, життєрадісні та поводяться впевнено, проте без агресії. Вірні й лагідні до своїх власників протягом усього життя, у дорослому віці вони з обережністю ставляться до незнайомців.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Туреччина
Категорія розміру: Giant
Середня тривалість життя: 10-13 р.
Люблячий / Напористий / Кмітливий / Впевнений / Спокійний / Дружелюбний / Самостійний / Розумний / Відданий / Слухняний / Товариський / Життєрадісний

Ключові факти

Потребують відкритого простору
Чудовий охоронець
Потребує помірного грумінгу

Поставте лайк та поділіться цією сторінкою