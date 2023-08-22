Анатолійська вівчарка

Анатолійські вівчарки – це великі, міцні собаки, яких спочатку використовували для охорони овець в Анатолії. Вони працелюбні та здатні витримувати екстремальні кліматичні умови – від літньої спеки до зимових холодів.

Ці великі, міцні собаки швидкі, слухняні, життєрадісні та поводяться впевнено, проте без агресії. Вірні й лагідні до своїх власників протягом усього життя, у дорослому віці вони з обережністю ставляться до незнайомців.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)