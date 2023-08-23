Коротка інструкція з авторизації і користуванню:

1. Натискаємо сюди або в додатку Telegram в полі пошуку вводимо RoyalCaninDeliveryBot;

2. Переходимо в бот RoyalCaninDeliveryBot;

3. Натискаємо на кнопку «restart»;

4. Натискаємо на кнопку «авторизація»;

5. З'являється вікно із проханням підтвердити відправку номера телефону;

6. Натискаємо «ок» і очікуємо;

7. Отримуємо повідомлення про те, що авторизація пройшла успішно;

8. Вводимо номер замовлення (всі замовлення починаються із 117…) і відправляємо боту;

9. Отримуємо повідомлення із приблизним часом доставки.





Важливо: Ви можете реєструватись за допомогою будь-якого номеру телефону;

Потрібно ретельно вводити номер замовлення, слідкуючи за кількістю цифр;

Бот показує приблизний час доставки;

Якщо бот показує повідомлення «Информация по данному запросу отсутствует», тоді перевірте, чи правильно введений номер замовлення, або зверніться у відділ прийому замовлень.





На даний час бот працює для замовлень: Київ та Київська обл., Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Якщо у Вас залишились додаткові запитання, прохання звертатись до Вашого менеджера за контактами вище.