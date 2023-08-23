На даний час бот працює для замовлень: Київ та Київська обл., Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Якщо ви маєте зареєстрований розплідник або притулок для тварин, оберіть, будь ласка, менеджера з потрібного вам регіону, зв’яжіться з ним та дізнайтесь про умови та програми співпраці:
Контакти менеджерів
Для того, щоб долучитися до співпраці з «Рояль Канін Україна» у Вас має бути зареєстрований розплідник.
Київ, Житомир та центральний регіон
Руслана Горун (правий берег)
+380 (50) 385 03 35
Вт-Сб, 09:00-18:00
[email protected]
Євген Терновий (лівий берег)
+380 (50) 412 59 48
Вт-Сб, 09:00-18:00
[email protected]
Харків, Донецька та Луганська область
Анна Мамонова
+380 (050) 360 08 41
Вт-Сб, 09:00-18:00
[email protected]
Суми, Полтава, Кіровоград, Черкаси, Чернігів
Станіслав Козленков (Тимчасово відповідальна Анна Мамонова, контакти вище)
+380 (050) 160 19 43
Вт-Сб, 09:00-18:00
[email protected]
Одеса, Миколаїв, Херсон
Анна Крамаренко
+380 (050) 356 05 24
Вт-Сб, 09:00-18:00
[email protected]
Дніпро, Запоріжжя
Оксана Салтикова
+380 (50) 489 19 70
Вт-Сб, 09:00-18:00
[email protected]
Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця
Іванна Щербань
+380 (50) 410 11 71
Вт-Сб, 09:00-18:00
[email protected]
Відстеження замовлення за допомогою чат-бота
Коротка інструкція з авторизації і користуванню:
1. Натискаємо сюди або в додатку Telegram в полі пошуку вводимо RoyalCaninDeliveryBot;
2. Переходимо в бот RoyalCaninDeliveryBot;
3. Натискаємо на кнопку «restart»;
4. Натискаємо на кнопку «авторизація»;
5. З'являється вікно із проханням підтвердити відправку номера телефону;
6. Натискаємо «ок» і очікуємо;
7. Отримуємо повідомлення про те, що авторизація пройшла успішно;
8. Вводимо номер замовлення (всі замовлення починаються із 117…) і відправляємо боту;
9. Отримуємо повідомлення із приблизним часом доставки.
Важливо: Ви можете реєструватись за допомогою будь-якого номеру телефону;
Потрібно ретельно вводити номер замовлення, слідкуючи за кількістю цифр;
Бот показує приблизний час доставки;
Якщо бот показує повідомлення «Информация по данному запросу отсутствует», тоді перевірте, чи правильно введений номер замовлення, або зверніться у відділ прийому замовлень.