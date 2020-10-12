Подойдет ли моей кошке корм, приготовленный в домашних условиях?

Некоторые владельцы хотят принимать более активное участие в процессе питания кошки, предлагая ей корм, приготовленный в домашних условиях.

Приготовление корма для кошки может показаться приятным занятием, некоторые видят в этом возможность разнообразить рацион питомца или добавить новые вкусы. Однако риски, связанные с самостоятельным приготовлением корма для кошки, могут перевесить все потенциальные преимущества, ведь сбалансировать необходимые вашему питомцу питательные вещества невероятно сложно. А то, как кошки воспринимают корм, зависит не только от вкуса. Их реакцию очень сложно предугадать.

Если в корме не окажется жизненно важных питательных веществ, у кошки может возникнуть их нехватка, что скажется на здоровье. Поэтому важно понимать индивидуальные пищевые потребности своей кошки и подумать о том, как лучше всего их удовлетворить.

Кошки не похожи на людей

Приготовление корма для кошки в домашних условиях сильно отличается от приготовления еды для людей. Прежде всего, для кошек не важно вкусовое разнообразие корма. Тогда как у людей 9000 вкусовых рецепторов, у кошек их всего 4751, и к тому же, с возрастом они теряют чувствительность. Учитывая это, создание корма для кошек в соответствии с их «вкусами» не так важно.

Поэтому приготовление корма для кошки в домашних условиях подразумевает гораздо больше, чем выбор ингредиентов, которые могут понравиться кошке. Может быть невероятно сложно приготовить питание с учетом индивидуальных потребностей кошки, так как для нее размер, форма, запах и текстура еды являются ключевыми при позитивном восприятии нового питания.





Какие питательные вещества нужны моей кошке?

По данным Института кормов для домашних животных, кошкам ежедневно требуется более 40 основных питательных веществ.2 Хотя кошки являются исключительно хищниками, им требуется питание, состоящее не только лишь из мяса. На самом деле, чтобы оставаться здоровыми и энергичными, кошкам нужен широкий спектр питательных веществ из других источников , включая:

Белок

Жиры

Углеводы

Витамины

Минеральные вещества

В природе дикие кошки уравновешивают эти потребности в питании, поедая всю свою добычу целиком, включая кости и внутренности, содержащие небольшое количество растительных веществ. Иногда они могут есть растения.



Однако домашним кошкам необходима полная и сбалансированная диета, в которой каждая из этих групп питательных веществ представлена в правильных пропорциях. Присутствие слишком большого количества веществ одной группы либо недостаток веществ другой могут иметь неприятные последствия для здоровья питомца.



Организм кошек не вырабатывает все витамины, минералы и незаменимые аминокислоты, которые им необходимы, поэтому они вынуждены получать их из кормов. Например, таурин жизненно необходим для формирования хорошего зрения и правильной работы сердца кошки, он может быть получен только из животных белков.