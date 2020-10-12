Подойдет ли моей кошке корм, приготовленный в домашних условиях?
Некоторые владельцы хотят принимать более активное участие в процессе питания кошки, предлагая ей корм, приготовленный в домашних условиях.
Приготовление корма для кошки может показаться приятным занятием, некоторые видят в этом возможность разнообразить рацион питомца или добавить новые вкусы. Однако риски, связанные с самостоятельным приготовлением корма для кошки, могут перевесить все потенциальные преимущества, ведь сбалансировать необходимые вашему питомцу питательные вещества невероятно сложно. А то, как кошки воспринимают корм, зависит не только от вкуса. Их реакцию очень сложно предугадать.
Если в корме не окажется жизненно важных питательных веществ, у кошки может возникнуть их нехватка, что скажется на здоровье. Поэтому важно понимать индивидуальные пищевые потребности своей кошки и подумать о том, как лучше всего их удовлетворить.
Кошки не похожи на людей
Поэтому приготовление корма для кошки в домашних условиях подразумевает гораздо больше, чем выбор ингредиентов, которые могут понравиться кошке. Может быть невероятно сложно приготовить питание с учетом индивидуальных потребностей кошки, так как для нее размер, форма, запах и текстура еды являются ключевыми при позитивном восприятии нового питания.
Какие питательные вещества нужны моей кошке?
- Белок
- Жиры
- Углеводы
- Витамины
- Минеральные вещества
В природе дикие кошки уравновешивают эти потребности в питании, поедая всю свою добычу целиком, включая кости и внутренности, содержащие небольшое количество растительных веществ. Иногда они могут есть растения.
Однако домашним кошкам необходима полная и сбалансированная диета, в которой каждая из этих групп питательных веществ представлена в правильных пропорциях. Присутствие слишком большого количества веществ одной группы либо недостаток веществ другой могут иметь неприятные последствия для здоровья питомца.
Организм кошек не вырабатывает все витамины, минералы и незаменимые аминокислоты, которые им необходимы, поэтому они вынуждены получать их из кормов. Например, таурин жизненно необходим для формирования хорошего зрения и правильной работы сердца кошки, он может быть получен только из животных белков.
При приготовлении корма по домашним рецептам может быть достаточно сложно рассчитать точное количество питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья и хорошего самочувствия кошки. Крайне важно, чтобы питание, приготовленное по домашнему рецепту, было полноценным и сбалансированным, а также не имело токсичных для кошек ингредиентов. И еще сложнее, если вы хотите обеспечивать домашним питанием нескольких кошек, поскольку у них зачастую бывают очень разные потребности.
Все кошки разные
Потребности кошки в питании зависят от ряда факторов. При составлении плана питания вашего питомца ветеринарный врач или диетолог учитывает следующие особенности:
Возраст
Порода
Физическое состояние
Здоровье
Образ жизни
Особенности здоровья
Вес
Желательно, чтобы ветеринарный врач дал вам рекомендации с учетом особенностей вашей кошки, но помните, что ее потребности со временем изменятся. Даже у здоровой взрослой кошки пищевые потребности могут меняться из-за изменения уровня активности или образа жизни.
Можно ли вы приготовить корм для кошек самостоятельно?
Не беритесь готовить корм для кошек самостоятельно, если вы не уверены, что обладаете научными знаниями и навыками, необходимыми для обеспечения полноценного и сбалансированного рациона. После консультации с ветеринарным врачом для уточнения пищевых потребностей своей кошки, вам нужно будет приобрести специальное оборудование для приготовления корма для кошек. Чтобы избежать бактериального заражения, следует обязательно соблюдать строгие правила гигиены.
Следует также тщательно подбирать ингредиенты для приготовления домашнего корма для кошек. Ингредиенты, считающиеся питательными для человека, могут оказаться очень токсичными для кошек. Например, виноград является хорошо известным источником витаминов C и K для людей, но для кошек он невероятно токсичен.
Даже безопасные для кошек ингредиенты иногда сложно ввести в домашний корм, если вы не делали этого раньше. Владельцам домашних животных зачастую трудно самим соблюсти баланс необходимых питательных веществ, есть риск перекармливания или нехватки корма, если что-то сделано неправильно.
Кошки не похожи на людей
Пищевые потребности кошек отличаются от людских: в их питание нужно включать больше жиров и белков (более чем в два раза), чем требуется человеку. Процесс восприятия, поедания и переваривания корма тоже сильно отличается.
Кошки могут отказываться от корма, потому что он новый, им не нравится его запах или они раньше испытывали трудности с его перевариванием. Более того, пищеварительная система кошек не очень приспособлена к разнообразию в питании. Вес пищеварительного тракта у кошки составляет всего 3% от общей массы тела (у человека — 11%). Это означает, что у кошек корм быстрее проходит по организму и им сложнее воспринимать и переваривать разные продукты одновременно, не испытывая при этом расстройства пищеварения.
Если вы самостоятельно готовите корм для своей кошки, правильно организовать ежедневный распорядок ее кормления может оказаться непросто. Срок годности у любого свежего корма для кошек намного короче, чем у сухого корма, и его нельзя надолго оставлять в миске для кормления. Если корм слишком долго лежит в миске, он превращается в угрозу для гигиены, опасную и для вас, и для вашей кошки.
Подойдет ли моей кошке корм, приготовленный в домашних условиях?
Корм, приготовленный в домашних условиях, может обеспечить кошке высококачественное питание. Однако подбор правильного соотношения питательных веществ требует навыков и времени.
Проведенное в 2013 году исследование 200 рационов, приготовленных в домашних условиях, показало, что в более чем 95% случаев они содержат недостаточное количество одного или нескольких необходимых питательных веществ. Как мы уже упоминали, подобная нехватка может иметь серьезные последствия для здоровья кошки.3
Возможно, вы рады, что кормите свою кошку свежим мясом, но самое важное для нее — это ценность получаемых питательных веществ. В том, что касается полноценного и сбалансированного питания, ваша кошка полностью зависит от вас. Поэтому при выборе корма вам необходимо учесть все ее уникальные потребности в питательных веществах.
Предпочтительным вариантом может быть готовый полноценный и сбалансированный корм, такой как Royal Canin. Эти корма тщательно приготовлены с соблюдением тех же правил гигиены, что и еда, предназначенная для человека, а также с учетом возраста, породы, состояния здоровья и образа жизни вашей кошки. Кроме того, зачастую они обходятся дешевле и являются более простой альтернативой корму для кошек, приготовленному в домашних условиях.
Если вы планируете изменить рацион своей кошки, мы рекомендуем вам сперва проконсультироваться с ветеринарным врачом, чтобы убедиться, что вы не нанесете ей вреда.
1 Энциклопедия кошек, 2017, Royal Canin, стр. 254
2 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function/
3 Дж. Стокман, А. Дж. Фаскетти, П. Х. Касс и др. (2013) Оценка рецептов домашнего питания для собак. J Am Vet Med Assoc 2013; 242:1500-1505
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