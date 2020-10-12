Поддержание здоровья пищеварительной системы вашей собаки

Проблемы с пищеварением у собак У большинства собак крепкая пищеварительная система, но они могут страдать от некоторых распространенных проблем. Иногда то, что кажется нарушением пищеварения, может сигнализировать о других проблемах со здоровьем. Важно знать, что является нормой для вашей собаки, особенно в том, что касается выделений, чтобы быстро понимать, когда что-то не так.

Признаки нарушения пищеварения у собак Диарея

Если у вашей собаки диарея, опорожнение кишечника у нее будет происходить чаще, а каловые массы животного будут иметь менее плотную или жидкую консистенцию. Это состояние может быть вызвано множеством факторов, среди них инфекции, аллергия, паразиты или проглатывание чего-то вредного или несъедобного.

Запор

Если каловые массы собаки стали твердыми или сухими, дефекация происходит нерегулярно или с напряжением, это может быть признаком запора. У запора могут быть разные причины, в том числе питание, изменение условий содержания, травмы или серьезные проблемы со здоровьем.

Рвота и срыгивание Срыгивание обычно происходит вскоре после того, как собака что-то проглотила, или когда из организма выводится твердый непереваренный корм. Во время рвоты у собаки выходит наружу жидкость и корм, который может быть частично переварен. Оба состояния могут быть признаком того, что у собаки корм не переваривается должным образом или что у нее проблема с желудком.

Другие моменты, на которые стоит обращать внимание При нарушении пищеварения у собаки могут наблюдаться следующие симптомы:

потеря веса;

сухая, тусклая, ломкая шерсть;

частые метеоризмы;

дискомфорт в животе;

изменения поведения, пищевых привычек и аппетита.