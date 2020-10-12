Поддержание здоровья пищеварительной системы вашей собаки
Почему собак нельзя кормить тем, чем питаются люди?
Обоняние
Вкус
Разгрызание
Кишечник
Желудок
Время приема пищи
Диета
Кроме уже упомянутых фактов, время переваривания собаками корма также существенно различается. Человеку на переваривание съеденного может потребоваться до пяти дней, у собак корм проходит через кишечник за 12–30 часов.2
Детальное знакомство с пищеварительной системой собаки
Питательные вещества, важные для пищеварительной системы собаки
Ветеринарный врач может посоветовать оптимальную диету с учетом конкретных потребностей вашего питомца, но давайте взглянем на ключевые питательные вещества и факторы, которые важны для пищеварительной системы любой собаки.
Белок
Клетчатка
Пребиотики
Углеводы
Жиры
Проблемы с пищеварением у собак
Признаки нарушения пищеварения у собак
Диарея
Если у вашей собаки диарея, опорожнение кишечника у нее будет происходить чаще, а каловые массы животного будут иметь менее плотную или жидкую консистенцию. Это состояние может быть вызвано множеством факторов, среди них инфекции, аллергия, паразиты или проглатывание чего-то вредного или несъедобного.
Запор
Если каловые массы собаки стали твердыми или сухими, дефекация происходит нерегулярно или с напряжением, это может быть признаком запора. У запора могут быть разные причины, в том числе питание, изменение условий содержания, травмы или серьезные проблемы со здоровьем.
Рвота и срыгивание
Другие моменты, на которые стоит обращать внимание
- потеря веса;
- сухая, тусклая, ломкая шерсть;
- частые метеоризмы;
- дискомфорт в животе;
- изменения поведения, пищевых привычек и аппетита.
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Выбор подходящего корма для здоровья пищеварительной системы вашего питомца
1, 2 Все, что нужно знать о питательных веществах, которые используются для кормления, лечения и профилактики заболеваний у собак и кошек. Проф. Доминик Гранжан, 2006, Royal Canin SAS
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