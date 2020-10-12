Поддержание здоровья пищеварительной системы вашей собаки

Между пищеварительными системами людей и собак существует множество различий. Следовательно, отличаются и диетические потребности. Эти отличия важно осознавать, чтобы предотвращать возможные нарушения пищеварения у вашей собаки и определять возникающие проблемы. Ведь то, что кажется вам вкусным или питательным, может вызвать дискомфорт в животе или хроническое расстройство желудка, а в некоторых случаях даже оказаться токсичным.
Взрослая собака породы джек-рассел-терьер лежит на деревянном полу в помещении

Почему собак нельзя кормить тем, чем питаются люди?

Диетические потребности собак и людей различаются, поскольку их физиология и пищеварительная система неодинаковы. Вот лишь несколько ключевых отличий:

Обоняние

У собак гораздо более чувствительное обоняние, чем у людей или кошек, что влияет на их реакцию на предлагаемый им корм.

Вкус

Однако собаки не отличаются утонченным вкусом. В то время как у людей около 9000 вкусовых рецепторов, у собак их всего около 1700.1 Собаки выбирают корм не по вкусу, а по запаху.

Разгрызание

У собак сильные челюсти и крепкие зубы, которые эволюционно приспособлены к разрезанию, разрыванию и измельчению корма. Люди долго пережевывают пищу, тогда как собаки часто жуют ее очень мало. Кроме того, у собак в слюне содержится меньше пищеварительных ферментов, а потому предварительного переваривания у них не происходит.

Кишечник

Вещества проходят через толстый кишечник довольно медленно, несмотря на его небольшую длину (от 20 до 80 см). Объем и разнообразие кишечной флоры у собак меньше, чем у человека, а это значит, что предпочтительней однообразное питание. Длина тонкого кишечника варьируется от 2 до 6 метров, в зависимости от размера собаки, а время прохождения веществ через него составляет всего 2 часа.

Желудок

Желудок собаки обладает очень большим объемом, достигающим 8 литров у особо крупных пород, поэтому они хорошо адаптированы для приема большого количества корма. Кислотность их желудка также намного выше, что помогает переваривать кости и бороться с вредными бактериями.

Время приема пищи

Собаки часто едят быстрее людей, и важно следить, чтобы ваш питомец хорошо пережевывал корм. Для этого можно предложить ему крокеты специально разработанной формы или размера, а также специальные кормушки или миски для кормления.

Диета

Как известно, люди всеядны, и 60–65% нашего рациона должны составлять сухие углеводы. Собаки также всеядны, но для нормального существования им достаточно меньшего количества углеводов. В отличие от людей, им обычно требуется больше белков в рационе.

Кроме уже упомянутых фактов, время переваривания собаками корма также существенно различается. Человеку на переваривание съеденного может потребоваться до пяти дней, у собак корм проходит через кишечник за 12–30 часов.2

Детальное знакомство с пищеварительной системой собаки

Как и у других млекопитающих, в пищеварительной системе собаки корм расщепляется, а питательные вещества усваиваются. Главным органом в этом процессе является тонкий кишечник. Площадь его поверхности очень большая, а клетки предназначены для эффективного усвоения питательных веществ. В кишечном тракте также содержится микробиота — полезные бактерии, отвечающие за здоровье кишечника. Иммунные клетки защищают собаку, реагируя на вредные бактерии или другие болезнетворные микроорганизмы.

Печень Тонкий кишечник Желудок Ободочная кишка Толстый кишечник

Питательные вещества, важные для пищеварительной системы собаки

Чтобы сохранять здоровье в целом, собаке необходима здоровая пищеварительная система, а в этом ключевую роль играет рацион. Выбрать для нее любой корм для собак недостаточно, необходимо также учитывать ее размер, породу, возраст, образ жизни и все особенности здоровья.

Ветеринарный врач может посоветовать оптимальную диету с учетом конкретных потребностей вашего питомца, но давайте взглянем на ключевые питательные вещества и факторы, которые важны для пищеварительной системы любой собаки.

Белок

Белок способствует росту клеток, он должен быть высококачественным и легко усваиваемым, чтобы приносить пользу и предотвращать появление нарушений пищеварения у собак.

Клетчатка

Клетчатка отвечает за чувство сытости у собаки, способствует прохождению корма через пищеварительную систему и улучшает качество стула. Однако следует соблюдать правильный баланс, чтобы не вызвать тяжесть в животе.

Пребиотики

Пребиотики — это тип клетчатки, который стимулирует рост микробиоты в кишечнике собаки, помогающей сохранить ее здоровье.

Углеводы

Углеводы обеспечивают собак энергией, но, как и белки, они должны легко усваиваться.

Жиры

Жиры помогают справляться с чувствительностью пищеварения. Например, ваша собака сможет получить необходимую энергию из меньшего количества корма, если в рационе будет увеличено содержание жиров. Диета со сниженным содержанием жиров окажется полезной, если у собаки повышена чувствительность к жиру.

Проблемы с пищеварением у собак

У большинства собак крепкая пищеварительная система, но они могут страдать от некоторых распространенных проблем. Иногда то, что кажется нарушением пищеварения, может сигнализировать о других проблемах со здоровьем. Важно знать, что является нормой для вашей собаки, особенно в том, что касается выделений, чтобы быстро понимать, когда что-то не так.

Признаки нарушения пищеварения у собак

Диарея

Если у вашей собаки диарея, опорожнение кишечника у нее будет происходить чаще, а каловые массы животного будут иметь менее плотную или жидкую консистенцию. Это состояние может быть вызвано множеством факторов, среди них инфекции, аллергия, паразиты или проглатывание чего-то вредного или несъедобного.

Запор

Если каловые массы собаки стали твердыми или сухими, дефекация происходит нерегулярно или с напряжением, это может быть признаком запора. У запора могут быть разные причины, в том числе питание, изменение условий содержания, травмы или серьезные проблемы со здоровьем.

Рвота и срыгивание

Срыгивание обычно происходит вскоре после того, как собака что-то проглотила, или когда из организма выводится твердый непереваренный корм. Во время рвоты у собаки выходит наружу жидкость и корм, который может быть частично переварен. Оба состояния могут быть признаком того, что у собаки корм не переваривается должным образом или что у нее проблема с желудком.

Другие моменты, на которые стоит обращать внимание

При нарушении пищеварения у собаки могут наблюдаться следующие симптомы:

  • потеря веса;
  • сухая, тусклая, ломкая шерсть;
  • частые метеоризмы;
  • дискомфорт в животе;
  • изменения поведения, пищевых привычек и аппетита.

Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом

Если вы считаете, что у вашей собаки проблемы с пищеварением, следует обязательно обратиться к ветеринарному врачу. Ветеринарный врач осмотрит животное, чтобы выявить возможные причины проблем. А затем даст рекомендации по коррекции питания, лечению или ведению здорового образа жизни, чтобы собака чувствовала себя комфортнее.

Выбор подходящего корма для здоровья пищеварительной системы вашего питомца

Независимо от того, есть ли, по вашему мнению, проблемы с пищеварением у вашей собаки, важно проконсультироваться с ветеринарным врачом, чтобы подобрать наилучший корм. Существует множество легкоусвояемых кормов для собак, адаптированных под конкретные потребности каждого питомца — от старых собак с проблемами пищеварения до растущих щенков с чувствительным желудком.

1, 2 Все, что нужно знать о питательных веществах, которые используются для кормления, лечения и профилактики заболеваний у собак и кошек. Проф. Доминик Гранжан, 2006, Royal Canin SAS

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