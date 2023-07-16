Абиссинские кошки могут быть очень ласковыми, но только на своих условиях и по настроению. Они очень обаятельны, но могут быть чрезмерно озорными.

Абиссинская кошка игривая и активная, она хорошо подходит на роль товарища по играм. По мере взросления она крепко привязывается к людям и старается всегда находиться рядом с ними. Абиссинская кошка — общительная, энергичная, преданная и довольно общительная порода.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)