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Балинезийская

Очень ласковые и игривые балинезийские кошки — замечательные питомцы, полностью завладевающие вниманием владельцев.
Взрослая балинезийская кошка, черно-белое изображение

О балинезийской кошке

Балинезийские кошки очень умны, обладают живым и игривым характером. Они могут быть очень требовательными и становятся активными участниками жизни владельцев. Эти кошки не любят, когда их игнорируют, они всегда должны быть в центре внимания.

У балинезийских кошек ярко выраженный характер, а также громкий голос, которым они часто пользуются. Чаще всего кошки этой породы активны и игривы даже во взрослом возрасте. Благодаря неудержимой энергии им сложно усидеть на месте.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Соединенные Штаты Америки
Шерсть: Длинная шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 18-22 годы
Преданные / Любвеобильные / Общительные / Шумные / Подвижные / Умные / Активные / Игривые

Основные факты

Наиболее счастливы при содержании в паре
Подходит для содержания в помещении и на улице
Не требует интенсивного ухода за шерстью
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

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