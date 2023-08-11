Экзотическая короткошерстная кошка
Об экзотической короткошерстной кошке
Кошка этой породы следует выработанным привычкам, предпочитает спокойную обстановку и бережное обращение. Любит, когда дети расчесывают ее и гладят, но едва ли согласится играть с ними в шумные игры.
Экзотическая короткошерстная кошка мяукает тихо и мелодично, а ее главное средство общения — большие выразительные глаза. Ей нравится чувствовать себя в безопасности на полу, играя с игрушкой, или лежать на любимом месте.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Размерная категория: Средний
Спокойные / Тихие / Общительные
Основные факты
Лучше всего содержать в помещении
Идеально подходит для тихого дома
Состояние здоровья
Экзотические короткошерстные кошки принадлежат к группе брахицефальных пород: у них плоская морда и короткий нос, что обусловлено широкой и уплощенной формой черепа. Эти анатомические особенности могут приводить к развитию различных проблем со здоровьем, таких как нарушения здоровья кожи и глаз, трудности с дыханием и плохая способность переносить высокие и низкие температуры. Если вы хотите завести питомца этой породы, мы рекомендуем выбирать животное без экстремально выраженных черт, покупать его у ответственного заводчика и обратиться за консультацией к ветеринарному врачу.
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
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