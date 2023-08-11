Кошка этой породы следует выработанным привычкам, предпочитает спокойную обстановку и бережное обращение. Любит, когда дети расчесывают ее и гладят, но едва ли согласится играть с ними в шумные игры.

Экзотическая короткошерстная кошка мяукает тихо и мелодично, а ее главное средство общения — большие выразительные глаза. Ей нравится чувствовать себя в безопасности на полу, играя с игрушкой, или лежать на любимом месте.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)