Поговорим о мэйн-кунах
Мэйн-куны крупнее средних кошек и являются одной из самых крупных пород домашних кошек. У них медленное развитие, которое длится дольше, чем у большинства других пород. Возможно, этим объясняются впечатляющие размеры мэйн-кунов. А также впечатляющий характер. Умные, милые и кроткие, мэйн-куны разбивают стереотипы о кошках: они дружелюбны и хорошо уживаются с людьми и другими домашними животными.
Официальное название: мэйн-кун
Другие названия: мэйн-шаг, шаг-кошка
Происхождение: Соединенные Штаты Америки
Длина шерсти3 out of 5
Степень линьки4 out of 5
Потребность в груминге3 out of 5
Уровень энергии *4 out of 5
Склонность шуметь5 out of 5
Способность стать семейным питомцем *5 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Способность оставаться без присмотра *2 out of 5
Требовательность к условиям содержания (в помещении/на улице)3 out of 5
|Самец
|Самка
|25 - 41 cm
|25 - 35 cm
|Вес
|Вес
|6 - 10 kg
|4 - 7 kg
|Этапы жизни
|Растущие котята
|Взрослые
|4–15 месяцев
|От 15 месяцев до 7 лет
|Пожилые
|Старше 7 лет
Знакомство с мэйн-куном
Все, что нужно знать о породе
Хотя некоторые представители семейства кошачьих не особо склонны к общению, мэйн-куны очень ориентированы на людей. И даже дружелюбны. Не будучи слишком зависимы (они не будут постоянно докучать вам, чтобы привлечь внимание), они все же предпочитают быть там, где вы. И перейдут в другую комнату, когда перейдете вы. И будут так делать каждый раз.
Мэйн-куны не настолько приспособлены к покорению высот, как другие породы, и предпочитают не карабкаться вверх, а исследовать предметы на земле. Кроме того, они медленно развиваются: мэйн-куны достигают своего максимального размера в возрасте от трех до пяти лет. Зато по характеру они остаются котятами на протяжении всей жизни — всегда игривые и любопытные, они будут исследовать все, чем занимаются их владельцы.
Мэйн-куны редко мяукают. Вместо этого большинство из них издают звуки, которые можно описать как мягкое чириканье или трель тихим нежным голосом, который, кажется, не соответствует их величественному внешнему виду. Можно сказать, что шерсть мэйн-кунов с гривой на шее, как у льва, всепогодная, поскольку она водостойкая. Тонкий мягкий подшерсток покрыт ниспадающей шерстью средней длины, которая, хотя и шелковистая, имеет выразительную объемность. Все это сохраняет тепло в холодную погоду, как и их пушистый хвост, которым они оборачивают себя для дополнительного утепления. Кошки породы мэйн-кун могут иметь царственный, а иногда и одичалый вид, но пусть это не вводит вас в заблуждение — они, как правило, очень добродушны и преданны своим владельцам.
Из-за своих размеров мэйн-куны не самые выдающиеся спортсмены, что и неудивительно. Но благодаря миролюбивому характеру и терпению они отличные компаньоны для детей, а также для остальных членов семьи. С ними легко жить, они довольно общительны; взрослые мэйн-куны обычно хорошо ладят как с собаками, так и с другими кошками. В общем, идеальный товарищ по дому!
Два факта о мэйн-куне
1. Повышенная пушистость
Это ни в коем случае не миниатюрная кошка. Но с такой пушистой пышной шерстью некоторые мэйн-куны могут казаться еще крупнее, чем если бы их шерсть была короче. В любом случае, под пушистой шерстью скрывается крепкая мускулатура и длинное сильное тело.
2. Ой, я снова это сделал?
Хотя мэйн-куны довольно ловкие, они могут неправильно рассчитать высоту, запрыгивая на поверхности, что выглядит немного неуклюже. Возможно, это бросается в глаза из-за их размера, но при этом только добавляет им игривой привлекательности.
История породы
Считается, что мэйн-куны родом из штата Мэн, но как они туда попали, точно не известно. Это является предметом многих споров. Существует широко распространенная легенда о том, что порода появилась в результате спаривания полудиких беспородных кошек с енотами, хотя это невозможно с биологической точки зрения.
Эта гипотеза, а также внешние данные породы привели к возникновению названия «мэйн-кун» (по-английски coon — «енот»). Другая популярная теория гласит, что мэйн-кун произошел от шести домашних кошек, которых Мария-Антуанетта отправила в Уискассет, штат Мэн, когда планировала сбежать из Франции во время Французской революции. Ну да!
В настоящее время большинство заводчиков считают, что порода мэйн-кун возникла в результате скрещивания между короткошерстными беспородными кошками и заокеанскими длинношерстными. Именно естественный отбор, вызванный условиями окружающей среды, привел к появлению этих крупных, мускулистых кошек с густой шерстью, способных пережить суровые зимы Новой Англии.
Кошки мэйн-кун, одной из давнейших пород в Северной Америке, были популярными участниками на ранних выставках кошек в Бостоне и Нью-Йорке. В 1895 году кошка окраса коричневый табби по кличке Кози получила титул лучшей кошки на выставке в «Мэдисон-сквер-гарден». С тех пор порода не утратила своей популярности.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики мейн-куна
1.Шерсть
2.Кости
3.Голова
4.Хвост
5.Внешний вид
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем мейн-куне
Будучи крупной кошкой, мэйн-кун нуждается в физической нагрузке для поддержания здоровья
С возрастом, достигнув максимальных размеров, мэйн-кун может набирать избыточный вес. Его можно поддерживать в норме с помощью регулярных игр. Для мэйн-куна, как и для кошек других крупных пород, гоняться за игрушками, скомканными бумажными шариками и хватать их своими большими лапами — прекрасный способ поддерживать не только здоровье, но и охотничьи навыки. Ваш ветеринарный врач может посоветовать, как нужно играть с любимцем, чтобы он оставался в отличной форме.
Гипертрофическая кардиомиопатия кошек может быть проблемой
В целом представители породы мэйн-кун здоровы, но имеют определенную предрасположенность к некоторым заболеваниям, самым серьезным из которых является гипертрофическая кардиомиопатия. Это заболевание связано с утолщением сердечной мышцы и может быть генетическим. Оно также может быть вызвано недостаточным содержанием в рационе аминокислот, таких как таурин. Поскольку гипертрофическая кардиомиопатия может привести к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям, включая сердечную недостаточность, ветеринарные врачи рекомендуют периодически проводить рентген грудной клетки и эхокардиографию (УЗИ сердца) для раннего выявления любых проблем.
У породы может возникнуть наследственная проблема с тазобедренным суставом
Из-за их размеров и мускулатуры у мэйн-кунов может появиться дисплазия тазобедренного сустава. Эта проблема генетическая, в одном из исследований на рентгенологических снимках были найдены признаки дисплазии тазобедренного сустава приблизительно у 51 % кошек породы мэйн-кун. Однако паниковать не нужно! Ответственный заводчик будет проверять потенциальных родителей и не станет сводить между собой носителей этого гена. А хорошо сбалансированное питание и регулярные осмотры помогут поддержать здоровье вашей кошки на должном уровне.
Здоровая диета — залог крепкого здоровья кошки
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности животного, играет фундаментальную роль в поддержании здоровья и красоты мейн-кунов. Пища дает энергию для жизненно важных функций, и в полнорационном корме для мейн-кунов должен быть необходимый баланс питательных веществ. Такое кормление обеспечивает сбалансированную диету, ведь недостаток или избыток тех или иных веществ может отрицательно сказаться на здоровье вашей кошки. Для регулярного мочеиспускания у животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, кошки от природы приспособлены к тому, чтобы есть небольшими порциями — от 7 до 10 раз в день. Если выдавать мейн-куну рекомендуемую суточную норму крокет один раз в день, он сможет самостоятельно регулировать потребление корма.
Растут котята мэйн-куна особенно долго, и в этот период закладываются основные характеристики уникальной крупной породы. При этом они увеличиваются в размерах очень быстро, намного быстрее, чем обычные котята: 3-месячный котенок мэйн-куна может весить почти 2 кг, что примерно вдвое больше, чем вес котят других пород! Рост котенка мейн-куна происходит в два этапа.
Формирование — от рождения до 4 месяцев.
Отлучение от матери — это переход котят от жидкой пищи (материнского молока) к твердой. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них режутся молочные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая еда (регидратированные крокеты или адаптированный влажный корм) упрощает переход от жидкой к твердой пище. В период с 4-й по 12-ю неделю после рождения естественный иммунитет, который котенок получает из молозива (или первого молока матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е. Котята переживают интенсивный и особенно деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их питание должно быть не только богато энергией для удовлетворения основных потребностей в процессе роста, но и содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не созрела. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также могут поддерживать здоровье пищеварительной системы и здоровый баланс микрофлоры кишечника. Результат — всегда хороший стул. Корм для котенка должен содержать жирные кислоты омега-3 (эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты — ЭПК/ДГК), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Помимо поддержания здоровья мочевыделительной системы животного (как и для всех кошек), есть и другие основные цели в области питания взрослых мейн-кунов:
Поддержка суставов мощного скелета благодаря хондроитинсульфату, глюкозамину и докозагексаеновой кислоты (ЭПК/ДГК). Большие, тяжелые и мощные, мэйн-куны нуждаются в крепких суставах.
Контроль состояния сердца с помощью адаптированного уровня магния, натрия, калия, аргинина, ЭПК/ДГК, таурина, L-карнитина и антиоксидантов. Несмотря на их внушительное телосложение, мейн-куны иногда склонны к таким проблемам, как гипертрофическая кардиомиопатия или уплотнение стенок сердца.
Сохранение здоровья их кожи и красоты роскошной шерсти благодаря обогащению целевыми питательными веществами, которые усиливают барьерную роль кожи
Поддержание должной гигиены ротовой полости благодаря форме крокет, адаптированной к их большой квадратной челюсти, и текстуре, которая стимулирует разгрызание.
У пожилых кошек (старше 12 лет) иногда могут возникать проблемы с усвоением пищи. Чтобы поддерживать нужный вес стареющих кошек и свести к минимуму риск дефицита питательных веществ, следует давать им легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом кошки все чаще страдают от проблем с зубами, а у некоторых пожилых кошек может ухудшиться чувство вкуса и обоняние, что может привести к уменьшению потребления пищи. Чтобы количество потребляемого корма было достаточным, размер, форма и твердость (то есть текстура) крокет должны соответствовать, возможно, более хрупким челюстям.
Обратите внимание, что оптимальная энергетическая ценность корма для любой (даже стареющей) кошки зависит от ее образа жизни. Пожилой кошке, которая продолжает регулярно выходить на улицу, будет полезна диета со слегка повышенным содержанием жира. С другой стороны, старение не снижает риск ожирения у постоянно содержащейся в помещении кошки. Нужно внимательно следить за количеством потребляемых ею калорий. В этом случае оптимальным будет корм с умеренным содержанием жира.
Уход за мейн-куном
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Для мэйн-кунов важно обеспечить регулярную физическую нагрузку, чтобы они жили дольше и были здоровее. Вы можете воспользоваться их любознательностью и стимулировать их к умственной и вместе с тем физической активности с помощью интерактивных игрушек или других штучек. Веревочки, мышки на батарейках и даже игрушки с кошачьей мятой заставят вашего мэйн-куна бегать и прыгать. Даже двадцати минут в день будет достаточно для поддержания вашей кошки в форме. Оптимальный вариант — 20–60 минут физической нагрузки в день, разбитых на 10-минутные промежутки. Кошки не должны играться слишком долго за один раз. В любом случае, можно только догадываться, кто получит больше удовольствия от игры.
Несмотря на длину шерсти, потребности мэйн-кунов в груминге на удивление минимальны. Их шерсть не так спутывается, как у других длинношерстных пород (например, у персидской). Вычесывайте ее металлическим гребешком раз в неделю, чтобы ваша кошка была ухоженной. Ей понравится внимание, и это еще одна прекрасная причина, чтобы провести время вдвоем.
Кошки в целом и мэйн-куны в частности очень восприимчивы к дрессировке, и с помощью кликера их можно научить многому. А современные методы дрессировки кошек очень хорошо подходят для характера мэйн-кунов. Положительное подкрепление — вознаграждение за правильные действия — импонирует их желанию общаться со своими владельцами. Залог успеха — повторение и короткие занятия. И то, и другое идеально подходит для естественного любопытства, концентрации внимания и интеллекта вашего питомца.
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Все о мэйн-куне
Увидев на лбу своей кошки хорошо заметную букву «М» (если она обладает окрасом табби), украшенную пучками пушистой шерсти, вы можете предположить, что это кошка породы мэйн-кун. Посетите ветеринарного врача: он поможет вам узнать подробности о происхождении вашей кошки, будь то мэйн-кун или нет.
Мейн-куны общительны, они выражают свои эмоции с помощью голоса и языка тела. Иногда они могут, следуя за вами, непрерывно издавать звуки, похожие на щебет, благодаря чему эти кошки относятся к породам с экспрессивным поведением. Кроме того, вы можете заметить, что они издают характерные звуки: не мяуканье, скорее что-то похожее на мурлыканье — трудноописуемая вокализация, присущая исключительно мэйн-кунам! Благодаря особому сочетанию звуков мейн-куны выдают гармоничные трели, характерные для их общения как с людьми, так и с другими кошками.
Питание, учитывающее индивидуальные потребности мейн-куна
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Кошки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Энциклопедия Royal Canin. Кошки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Энциклопедия Royal Canin. Кошки. Издание 2010 и 2020 гг.
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