Все, что нужно знать о породе



Хотя некоторые представители семейства кошачьих не особо склонны к общению, мэйн-куны очень ориентированы на людей. И даже дружелюбны. Не будучи слишком зависимы (они не будут постоянно докучать вам, чтобы привлечь внимание), они все же предпочитают быть там, где вы. И перейдут в другую комнату, когда перейдете вы. И будут так делать каждый раз.

Мэйн-куны не настолько приспособлены к покорению высот, как другие породы, и предпочитают не карабкаться вверх, а исследовать предметы на земле. Кроме того, они медленно развиваются: мэйн-куны достигают своего максимального размера в возрасте от трех до пяти лет. Зато по характеру они остаются котятами на протяжении всей жизни — всегда игривые и любопытные, они будут исследовать все, чем занимаются их владельцы.

Мэйн-куны редко мяукают. Вместо этого большинство из них издают звуки, которые можно описать как мягкое чириканье или трель тихим нежным голосом, который, кажется, не соответствует их величественному внешнему виду. Можно сказать, что шерсть мэйн-кунов с гривой на шее, как у льва, всепогодная, поскольку она водостойкая. Тонкий мягкий подшерсток покрыт ниспадающей шерстью средней длины, которая, хотя и шелковистая, имеет выразительную объемность. Все это сохраняет тепло в холодную погоду, как и их пушистый хвост, которым они оборачивают себя для дополнительного утепления. Кошки породы мэйн-кун могут иметь царственный, а иногда и одичалый вид, но пусть это не вводит вас в заблуждение — они, как правило, очень добродушны и преданны своим владельцам.

Из-за своих размеров мэйн-куны не самые выдающиеся спортсмены, что и неудивительно. Но благодаря миролюбивому характеру и терпению они отличные компаньоны для детей, а также для остальных членов семьи. С ними легко жить, они довольно общительны; взрослые мэйн-куны обычно хорошо ладят как с собаками, так и с другими кошками. В общем, идеальный товарищ по дому!