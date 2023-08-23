Поговорим о персидских кошках
Благородные, утонченные и, конечно же, пушистые персидские кошки завоевывают сердца во всем мире как одна из самых популярных пород. Очаровательная мордочка? Блестящая шерсть? Деликатные манеры поведения? Да, все это сказано о кошке среднего размера, которая придаст любой семье неспешного величия и выполнит свою неофициальную роль непревзойденной ручной кошки, предпочитая тихий дом без лишней суеты.
Официальное название: Персидская кошка
Другие названия: Персидская длинношерстная, длинношерстная
Происхождение: Иран (бывшая Персия)
Длина шерсти5 out of 5
Степень линьки4 out of 5
Потребность в груминге5 out of 5
Уровень энергии *2 out of 5
Склонность шуметь1 out of 5
Способность стать семейным питомцем *2 out of 5
Уживчивость с другими питомцами2 out of 5
Способность оставаться без присмотра *1 out of 5
Требовательность к условиям содержания (в помещении/на улице)2 out of 5
|Самец
|Самка
|0 - 0 cm
|0 - 0 cm
|Вес
|Вес
|5 - 7 kg
|3 - 5 kg
|Этапы жизни
|Растущие котята
|Взрослые
|4–12 месяцев
|От 1 до 7 лет
|Зрелые
|Пожилые
|От 7 до 12 лет
|Старше 12 лет
Знакомство с персидской кошкой
Все, что нужно знать о породе
Любезность и открытость — персидская кошка весьма восхитительна. На редкость мягкая шерсть, большие львиные лапы и едва заметное мяуканье делают ее такой привлекательной. Представители этой породы спокойные и не любят никаких перемен: они домашние во всех отношениях.
Персидские кошки принадлежат к породе, история которой выдержала испытание временем. Кто бы мог подумать, но они родом из Персии (нынешний Иран), и начиная с XVI века их популярность распространилась по всему миру: в настоящее время насчитывается более 200 разновидностей персидских кошек.
Эта порода очень популярна во Франции, их царственный облик словно изысканный десерт среди утонченной французской культуры.
Какими бы пушистыми ни были персидские кошки, им не нравится, когда с ними нянчатся, и иногда они не хотят, чтобы их тискали. И они дадут об этом знать. Возможно, непросто удержаться, чтобы не потрогать их, но они независимые и дадут себя приласкать только на своих условиях. Послушные и довольно безобидные, они с удовольствием останутся дома, пока вы отлучились по делам за пределы их царства.
Два факта о персидской кошке
1. Несмотря на происхождение из Персии…
Персидские кошки не переносят чрезмерную жару. Логично предположить, что это так, учитывая их роскошные локоны; эту породу лучше всего содержать в помещении, оберегая от чрезмерного солнечного тепла.
2. Наивысшее положение
По данным Ассоциации любителей кошек, ведущего клуба кошек Северной Америки, персидская порода является самой популярной в США и занимает четвертое место в мире. Для самой породы в этом нет ничего удивительного.
История породы
Утонченные, мудрые, уверенные — все это про персидских кошек, и даже больше. Их открыл итальянский путешественник XVII века Пьетро делла Валле, который впервые увидел кошек в Персии (современный Иран) и привез их с собой домой в Европу.
С момента возникновения этой породы в начале XVII века ее популярность распространилась по всему континенту, а при разведении старались сохранить ее культовую длинную шерсть и величественный облик. Королю Людовику XV эта порода очень нравилась, и он представил ее королевскому двору Франции в XVIII веке.
После выставки кошек в Хрустальном дворце в Лондоне, состоявшейся в 1871 году, популярность породы возросла еще сильнее, поскольку королева Виктория, монарх того времени, боготворила характер персидских кошек.
За годы разведения первоначальный облик представителей чрезвычайно любимой персидской породы изменился на сегодняшний. В течение долгого времени у них была лишь блестящая, шелковистая, серая шерсть, но в 1882 году произошло первое из двух генетических изменений, в результате чего появилась популярная разновидность «шиншилла» — белая окраска с вкраплениями серого (теперь представители породы имеют разнообразные вариации окраски шерсти). В 1942 году произошло еще одно генетическое изменение, и появилась брахицефальная морда — сплющенный вид, который стал любимой породой, которую мы знаем сегодня. Сплющенный нос очарователен для заводчиков и любителей, но он также является проблемой для здоровья персидских кошек, поскольку его строение затрудняет дыхание.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики персидской кошки
1.Уши
2.Голова
3.Тело
4.Хвост
5.Шерсть
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашей персидской кошке
They are prone to kidney disease.
Здоровье персидских кошек, как правило, крепкое, но, как и у всех кошек, у них есть определенные болезни, которые вызывают беспокойство. У них это заболевание почек, в частности поликистоз — образование множества кист внутри органа. Считается, что такое заболевание встречается у каждой третьей персидской кошки. Его можно преодолеть с помощью правильного лечения, надлежащего питания и достаточной физической активности.
Climbers they are not.
Вместо того чтобы прыгать, карабкаться и взбираться на новые высоты по гостиной, персидская кошка с удовольствием побездельничает с вами на диване и будет следить за внешним миром. Как и все кошки, они не против поиграться, но отдадут предпочтение пассивному комфорту, который обеспечивает мебель, чем носиться туда-сюда. Бегать для персидских кошек — нечто чуждое; им лучше просто ходить. Тем более что им вряд ли придется доказывать свое превосходство.
Симпатичные контуры морды могут оказаться проблемными
На этот милый носик-кнопку приятно смотреть, но он также вызывает у персидских кошек проблемы с дыханием. У представителей породы так называемая брахицефальная морда, то есть укороченная по длине, что придает ей и носу сплющенный вид. Хотя для заводчиков и любителей такое генетическое изменение является одной из самых любимых черт породы, персидским кошкам от этого нелегко, поскольку такое строение носа приводит к проблемам с дыханием.
Здоровая диета — залог крепкого здоровья кошки
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности животного, играет фундаментальную роль в поддержании здоровья и красоты персидской кошки. Пища дает энергию для жизненно важных функций, и в полнорационном корме для кошек должен быть необходимый баланс питательных веществ. Такое кормление обеспечивает сбалансированную диету, ведь недостаток либо избыток тех или иных веществ может отрицательно сказаться на здоровье вашей кошки.
Для регулярного мочеиспускания у животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, кошки от природы приспособлены к тому, чтобы есть небольшими порциями — от 7 до 10 раз в день. Если выдавать персидской кошке рекомендуемую суточную норму крокет один раз в день, она сможет самостоятельно регулировать потребление корма.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей кошки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
Рост — важный этап в жизни котенка. Это время больших перемен, открытий и новых встреч. Потребности персидских котят в энергии, белках, минеральных веществах и витаминах намного выше, чем у взрослых кошек. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для роста и развития. Рост котенка происходит в два этапа.
Формирование — от рождения до 4 месяцев.
Отлучение от матери — это переход котят от жидкой пищи (материнского молока) к твердой. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них режутся молочные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая еда (регидратированные крокеты или адаптированный влажный корм) упрощает переход от жидкой к твердой пище.
В период с 4-й по 12-ю неделю после рождения естественный иммунитет, который котенок получает из молозива (или первого молока матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин E.
Котята переживают интенсивный и особенно деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их корм должен быть не только богат энергией для удовлетворения основных потребностей в процессе роста, но и содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не созрела. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также могут поддерживать здоровье пищеварительной системы, способствуя здоровому балансу микрофлоры кишечника. Результат — всегда хороший стул.
Корм для котенка должен содержать жирные кислоты омега-3 (эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты — ЭПК/ДГК), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Консолидация и гармонизация — от 4 до 12 месяцев.
С четвертого месяца рост котенка замедляется, поэтому рекомендуется давать ему корм с меньшим содержанием жиров. Это особенно важно после стерилизации.
В период с 4 до 7 месяцев молочные зубы у котенка выпадают и заменяются постоянными. Когда прорежутся постоянные зубы, котенку необходимо есть достаточно большие крокеты, чтобы он научился жевать.
До 12-месячного возраста иммунная система персидских котят развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств.
Пищеварительная система созревает постепенно, а пищеварительные способности полностью формируются к двенадцатимесячному возрасту. После этого животное может употреблять корм для взрослых кошек.
Основными целями в области питания взрослой персидской кошки являются:
Сохранение здоровья их кожи и красоты длинной роскошной шерсти благодаря обогащению целевыми питательными веществами, которые усиливают барьерную роль кожи и придают их шерсти цвет, блеск и мягкость. Стимуляция выведения шерсти, попавшей в пищеварительный тракт во время вылизывания, благодаря отборным волокнам, чтобы уменьшить образование шерстяных комочков. Персидские коты, которых содержат только в помещениях, относительно пассивны и могут проводить более 30 часов в неделю вылизывая свою шелковистую шерсть, и поэтому часто страдают от шерстяных комочков.
Поддержка здоровья мочевыделительной системы. Из-за особого способа функционирования мочевыделительной системы персидские кошки более склонны, чем другие, к образованию камней в почках.
Поддержка оптимального пищеварения и баланса кишечной флоры за счет использования легкоусвояемых белков и пребиотиков.
Обеспечение такого размера, формы и текстуры пищи, которая соответствует кошачьему способу подбора пищи, то есть нижней частью языка. Персидские кошки имеет брахицефальную челюсть, для которой характерны широкая округлая голова и более плоский профиль.
The food shape should maximize the contact with the tongue and improve adherence, easing the cat’s ability to grasp it.
У пожилых кошек (старше 12 лет) иногда могут возникать проблемы с усвоением пищи. Чтобы поддерживать нужный вес стареющих кошек и свести к минимуму риск дефицита питательных веществ, следует давать им легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом кошки все чаще страдают от проблем с зубами, а у некоторых пожилых кошек может ухудшиться чувство вкуса и обоняние, что может привести к уменьшению потребления пищи. Чтобы количество потребляемого корма было достаточным, размер, форма и твердость (то есть текстура) крокет должны соответствовать, возможно, более хрупким челюстям.
Обратите внимание, что оптимальный уровень энергии для любой (даже стареющей) кошки зависит от ее образа жизни. Пожилой кошке, которая продолжает регулярно выходить на улицу, будет полезна диета со слегка повышенным содержанием жира. С другой стороны, старение не снижает риск ожирения у постоянно содержащейся в помещении кошки. Нужно внимательно следить за количеством потребляемых ею калорий. В этом случае оптимальным будет корм с умеренным содержанием жира.
Уход за персидской кошкой
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Персидская кошка, как и любая другая, ежедневно нуждается в большом количестве физических нагрузок, и игра с ней будет способствовать этому. Игрушки для кошек продаются в изобилии. Мячики с колокольчиком и бросание вещей расшевелят вашего игривого друга и будут способствовать здоровой циркуляции крови. Честно говоря, персидские кошки чрезвычайно наслаждаются покоем, но ежедневная гимнастика важна для поддержания их в форме.
Как ухаживать за шерстью персидской кошки? Очень тщательно. Эта порода славится своей характерной длинной шерстью, поэтому несомненно: нужно приложить усилия, чтобы она выглядела великолепно, а кошка была здоровой. В первую очередь необходимо ежедневно вычесывать своего любимца с помощью расчески. Таким образом вы предотвратите образование колтунов. Кошку также следует ежемесячно купать, чтобы в верхнем шелковистом слое шерсти и пуховом подшерстке не накапливались вредные загрязнения и микробы. После чего кошку нужно высушить и тщательно расчесать. Расчесывание персидской кошки в направлении назад поможет равномерно распределить натуральные масла. И конечно же, подрезание когтей вашей кошки по мере необходимости также поддержит ее здоровье.
Дрессировать персидскую кошку очень просто, учитывая ее невероятно приветливый характер. Это порода, которая любит угождать, поэтому понимать и выполнять команды ей будет легко. Лоток, суточная порция корма, требование не трогать диван — они все это поймут, если терпеливо и постепенно прививать дисциплину. Эта порода очень отзывчивая, и выполнять то, что вы скажите, не будет большой проблемой.
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Всё о персидских кошках
Безупр-р-речный!! Какими они выглядят, такими они и являются: мягенькие, дружелюбные, приветливые и всегда готовые поохотиться за игрушкой или чем-то вкусненьким. Темперамент персидских кошек первоклассный. Они словно покровители вашего дома со своим милым взглядом и покладистым характером.
Если персидской кошке не сидится на ваших коленях, то и другие кошки не сядут. Они очень дружелюбные и известны своей нежностью и ласковостью. Это порода, у которой никогда не будет проблем с выражением своих мягких качеств.
Питание, учитывающее индивидуальные потребности персидской кошки
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Кошки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
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