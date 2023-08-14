Кошки породы священная бирма общительны, достойны доверия и дружелюбны. Поскольку они не требуют к себе особого отношения, многие считают их идеальными питомцами. Они любят быть рядом с людьми. Темперамент этих кошек можно описать как «хорошо сбалансированный». Они игривы и активны, но при этом нетребовательны, они общительны, но не стараются всегда быть в центре внимания.

Все кошки этой породы с удовольствием живут вместе с людьми и другими домашними животными, если их правильно познакомить. Представители породы священная бирма — уравновешенные, терпеливые и привязчивые кошки, которые отлично подходят для семей с детьми.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)