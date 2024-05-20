Скоттиш-страйт
Характер у скоттиш-страйтов такой же, как и у родственных им скоттиш-фолдов. Они спокойны и общительны, с легкостью привыкают к различным условиям содержания.
О скоттиш-страйте
У кошек этой породы и у кошек породы скоттиш-фолд одно происхождение, и рождаются они в одном помете, единственное различие между ними — это форма ушей.
Уши скоттиш-фолда загнуты вперед и вниз к голове, а у скоттиш-страйта стоячие уши среднего размера. Скоттиш-фолды любят не только подремать в тишине. Они игривы и отлично ладят как с детьми, так и с другими домашними животными, к знакомству с которыми их необходимо правильно подготовить.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Умные / Преданные / Дружелюбные / Общительные / Тихие
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Умные / Преданные / Дружелюбные / Общительные / Тихие
Основные факты
Не требует интенсивного ухода за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Хорошо ладит с людьми
Подходит для содержания в помещении и на улице
Хорошо ладит с людьми
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей