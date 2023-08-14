Родственная абиссинским кошкам, длинношерстная сомалийская порода представляет собой сочетание красоты и индивидуальности.

Эти кошки — воплощение всех качеств идеального животного-компаньона для большинства людей: они активно, живо и внимательно участвуют во всем, что их заинтересует, но когда игра закончится, они будут пытаться захватить все внимание и получить всю заботу, которые готовы предоставить им владельцы.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)