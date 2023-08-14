Тайская кошка
О тайской кошке
Тайские кошки очень общительны и любят находиться среди людей. Благодаря спокойному, дружелюбному характеру они могут легко приспособиться к жизни с другими кошками, собаками и прочими домашними животными.
Тайским кошкам требуется много общения с владельцами, они нередко следуют по пятам за членами семьи и участвуют во всем, что происходит вокруг.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Размерная категория: Средний
Ласковые / Шумные / Общительные / Игривые / Активные
Основные факты
Лучше всего содержать в помещении
Не требует интенсивного ухода за шерстью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
Получите советы и информацию о том, как обеспечить кошке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей