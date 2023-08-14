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Тайская кошка

Тайские кошки очень активны и игривы, но спокойнее сиамских.
Взрослая тайская кошка, черно-белое изображение

О тайской кошке

Тайские кошки очень общительны и любят находиться среди людей. Благодаря спокойному, дружелюбному характеру они могут легко приспособиться к жизни с другими кошками, собаками и прочими домашними животными.

Тайским кошкам требуется много общения с владельцами, они нередко следуют по пятам за членами семьи и участвуют во всем, что происходит вокруг.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Ласковые / Шумные / Общительные / Игривые / Активные

Основные факты

Требует постоянного внимания
Лучше всего содержать в помещении
Не требует интенсивного ухода за шерстью
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

Советы по здоровью вашей кошки

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