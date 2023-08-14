Турецкий ван — преданная, привязчивая и ласковая кошка, которая отличается острым умом и высокой активностью. Она постоянно нуждается в физической нагрузке, поэтому ей важны прогулки и интерактивные игрушки для кошек.

Турецких ванов не рекомендуется заводить в семьях с очень маленькими детьми, так как эти кошки довольно сильны и склонны к «грубым» играм. Чувствуя угрозу, они часто встают на задние лапы.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)