Язык тела кошки

Кошки не умеют разговаривать, используя привычную нам языковую систему. Однако это не означает, что они вообще неспособны общаться. Домашние животные могут демонстрировать свое отношение к происходящему с помощью жестов и отдельных звуков. Чтобы своевременно определять потребности питомца, владелец может изучить язык тела кошки.

Хвост

Хвост имеет ключевое значение в системе жестов животного. Высоко поднятый хвост может сигнализировать о том, что кошка довольна и хочет пообщаться. Если кончик опущен, питомец пребывает в хорошем настроении.

Если кошка торопливо дергает хвостом в разные стороны, это означает, что она недовольна ситуацией, тем, что происходит вокруг нее. О раздражении питомца может рассказать и абсолютно ровный, вытянутый в прямую линию хвост, например, когда животное увидело на своей территории чужака.

Если кошка опустила хвост вниз, вероятно, она боится или чем-то обеспокоена. А если хвост поднят вверх и дрожит, это знак, что кот планирует метить территорию. Еще один способ обозначить свою территорию – трение головой или всем телом о предметы и углы стен. Если же питомец трется о ногу владельца, это часто знак приветствия – кошка рада видеть хозяина.

Туловище

Важно учитывать и положение туловища. Кошка бежит впереди, повернувшись задом к владельцу? Она ему доверяет.

Если питомец хочет привлечь ваше внимание (например, просит еду), вы увидите несколько характерных жестов: животное начнет вертеться около ног, трогать вас лапкой.

Когда ваша кошка расслаблена и чувствует себя в безопасности, она может перевернуться на спину и показать свой живот. В другом контексте кошка, лежащая на спине и обнажающая живот, демонстрирует, что она готова дать отпор агрессору, поскольку эта поза позволяет быть готовым к нападению и эффективно защищаться. Такое поведение особенно ярко проявляется в играх с другими котами. В любом случае позиция лежа на спине не является приглашением потереть живот. Чтобы уберечь руку от острых когтей, лучше или не трогать питомца вовсе, или слегка потереть ему голову.

Еще один показатель того, что кот доволен и расслаблен: он мнет лапами одеяло на кровати или ваши колени, а иногда даже воздух. Некоторые кошки при этом мурлычут или пускают слюни. Такая привычка формируется, когда котята сосут грудь мамы-кошки. Взрослый питомец продолжает так себя вести, воссоздавая приятные ощущения из прошлого.

Кошка выгнула спину? Она очень напугана и хочет выглядеть больше и устрашающе.

Уши

Положение ушных раковин – еще одно внешнее проявление настроения кошки. Обычно уши животного стоят строго вертикально и направлены вперед. Направленные вперед уши указывают на то, что кошка чувствует себя уверенно и расслабленно. Если питомца заинтересовал какой-то звук, скорее всего, он не будет поворачивать голову, а отведет ухо в направлении источника шума.

А вот если животное плотно прижало уши к голове и отвело их назад, это означает только одно – кошке страшно (иногда уши в таком положении еще называют «ушами-самолетами»). Если же такой жест сопровождается вокализацией (шипение, рычание), питомец готов атаковать и так хочет отпугнуть обидчика, который посягнул на его территорию.

Во время игр, когда кот готов бежать, например, за игрушечной мышкой или удочкой, он принимает позицию для охоты, а его уши в это время слегка опущены вниз и разведены по сторонам.

Глаза

Туловище, хвост и уши кошки, вероятно, расскажут вам о много, что касается текущего настроения животного. Но если вы все еще не уверены, взгляните на его глаза.

Зрачки – еще один хороший знак, помогающий определить, насколько кот расслаблен или возбужден. Если его зрачки маленькие, он слегка щурится, словно дремлет, значит у него миролюбивое настроение. Он спокоен и чувствует себя в полной безопасности.

Когда зрачки кошки большие и расширенные, это означает, что она возбуждена. И так может быть в двух ситуациях: у нее игривое настроение или кошка испытывает страх, готова защищаться. Поэтому считывать такой показатель, как расширенные зрачки, всегда нужно с учетом текущего контекста.

Рот

В отличие от человека, кошка не способна выразить с помощью мордочки множество эмоций. Однако кое-что вы можете узнать о настроении питомца, внимательно проследив за его ртом.

Иногда можно заметить, как животное нервно смотрит в окно, торопливо подергивая челюстью. Этот жест сигнализирует о том, что питомец увидел потенциальную добычу: насекомое или птицу. Кошка может мяукать или издавать другие звуки. Это означает, что ее переполняет спектр эмоций – от возбуждения при виде добычи до разочарования по поводу неудавшейся охоты.