Кошка ест цветы — что делать?

Кошка ест комнатные растения? Для питомца в данном случае нет ничего плохого, главное, чтобы это оказались не ядовитые для кошек цветы. Другое дело, что вы, как хозяин дома, хотите сохранить растения. Помочь животному избавиться от плохой привычки можно. Однако сначала стоит убедиться, что причина поведения питомца — не плохое самочувствие.

Почему кошки едят цветы?

Поедать цветы кошку побуждают инстинкты. В природных условиях ее соплеменники употребляют и животную пищу, и богатую витаминами растительную еду. В составе растений есть клетчатка (грубые волокна, улучшающие пищеварение).

Кошка покушается на ваши цветы? Удостоверьтесь, что она здорова и получает достаточно витаминов. Еще одна причина поедания комнатных растений – их вкус и аромат привлекают котов. Но чаще всего питомцы делают это от скуки. Кошкам нравится играться с цветами в горшке. Особенно, когда те двигаются от воздуха.

Если кот поедает растения регулярно и в большом количестве, после чего у него случается рвота с комками шерсти, рекомендуется обратиться к ветеринарному врачу. Если же питомец просто периодически грызет листья и бутоны, попробуйте предложить ему кошачью мяту. Как альтернатива, подойдут злаки из наборов с кошачьей травой. Можно засеять несколько грядок, чтобы попробовать переключить животное на съедобную зелень.

Как отучить кошку есть цветы?

Кошкам неприятен запах цитрусов. Поэтому, чтобы отвадить питомца от поедания комнатных растений, можно оставлять в горшках лимонную дольку или обработать растения водой со свежевыжатым цитрусовым соком.

Специальное средство из зоомагазина тоже может стать эффективным средством против кошачьих атак на растения. Наносить средство на животное нельзя – только на почву в горшке.

На форумах в интернете часто рекомендуют брызгать на кошку, нацелившуюся на растение, из водяного пистолета. Эффективность такого метода крайне сомнительна, поскольку у питомца может закрепиться страх воды. Есть более действенный способ — если кошка ест цветы, купите устройство, которое при приближении питомца к растению подает воздушный поток.

На пути к комнатным цветам также можно расставить различные препятствия, хотя это отпугнет не каждого кота. Защитить землю под цветами от копания легко, если выложить ее декоративными камнями или сделать из пенопласта или фанеры круг с отверстиями для растений по размеру верхней части горшка.

Если кошка сходила не в лоток, а в горшок с растением, необходимо поменять землю в горшке или переставить его так, чтобы животное не могло к нему добраться. В противном случае питомец обязательно вернется к горшку, чтобы снова использовать его в качестве туалета.

Можно обклеить подоконник по периметру двусторонним скотчем. Кошкам неприятна липкая поверхность, с большой вероятностью они не будут на нее забираться. Можно расставить цветы таким образом, чтобы свободного места для запрыгивания не оставалось. Еще один вариант — отвести для питомца немного места на подоконнике, а для цветов сделать загородку.

Кошки в диких условиях отлично взбираются на деревья, любят возвышения, где можно почувствовать себя в безопасности. Кроме того, с высокого места легко осмотреть территорию и вовремя заметить врага. Чтобы животное не искало убежищ на подоконнике, предложите замену — закрепите на стене или установите столбики, лесенки и полки «ступеньками», по которым питомец сможет забраться повыше.

Что делать, если кошка съела ядовитое растение?

Кошачья интуиция и тонкое чутье бессильны, когда речь заходит об отличиях между съедобными и ядовитыми растениями. Поэтому опасные комнатные цветы нужно убирать в места, куда не доберется питомец. Кроме комнатных, опасность для кошек могут представлять и некоторые садовые цветы. В перечень опасных входят ландыш, молочай, азалия, кактус, лавр, полынь, нарцисс, герань, диффенбахия, ноготки (календула), гиацинт, лилия и ряд других растений. Если у кошки рвота и диарея, она беспокойно себя ведет, нужно немедленно обратиться к ветеринарному врачу.