Органы чувств кошки

Как кошки воспринимают окружающую картину мира?

Задумывались ли вы о том, как ваш питомец считывает происходящее вокруг? Для идентификации объектов млекопитающие используют систему органов чувств: вкус, зрение, обоняние, осязание и слух. Как оказалось, это еще не все.

Как устроены органы зрения кошки

Специфичность зрения кошки объясняется ее видовой особенностью. Поскольку кошка относится к числу хищников, она может «считывать» незначительные движения объекта даже в условиях плохой видимости, что позволяет ей без труда выслеживать добычу.

Зрачок кошки на удивление адаптивен: при избыточном освещении он максимально сужается, а в сумерках – расширяется. Однако способность кошек видеть в темноте несколько преувеличена. Питомцу нужно меньше света, чем человеку, чтобы различать предметы. Но кошка не может видеть в кромешной темноте. Для этого ей понадобится хотя бы тусклый источник света, вроде луны или звезд.

Глаз кошки не различает тот спектр оттенков, который доступен человеческому глазу. Некоторые ученые считают, что кошки видят только синий и серый цвета, в то время как другие добавляют в этот список и желтый. Важно помнить о цветовой гамме, например, при покупке игрушек для питомца. Желтые и синие игрушки ему понравятся больше, чем красные. Также стоит заметить, что кошка способна различить около 20 вариаций серого цвета, что увеличивает шансы животного на успешную охоту в темное время суток.

Слух у кошек

Диапазон звуков, улавливаемый кошкой, в несколько раз шире того, который различает человек. Животное может без труда определить источник шума. Это становится возможным благодаря анатомическому строению ушной раковины и способности кошки вращать ушами обособленно в разных направлениях.

По заверениям ученых у кошки отлично развит музыкальный слух. Это позволяет ей улавливать малейшие оттенки тонов и распознавать свое имя в череде других слов, произносимых человеком. Питомец отлично реагирует на индивидуальную интонацию и тембр голоса владельца.

Поговорим о вкусе

Несмотря на то, что некоторые кошки очень привередливы в еде, их вкусовая палитра отличается от человеческой. У них всего несколько сотен вкусовых рецепторов (если точнее, то 473), по сравнению с более чем 9000 у людей. Язык животного слабо различает соленое, поэтому питомец способен подолгу лакомиться, к примеру, соленой рыбой. Кошки отлично идентифицируют оттенки кислого вкуса и являются большими ценителями «умами» – сладковатого белкового вкуса.

Вы могли слышать, что собаки любят сладкое. Что касается кошек, то у них отсутствует ген сладкого, который позволяет им ощущать вкус сладкой пищи. Эксперты считают, что кошки могут быть единственными млекопитающими с такой особенностью. Хотя некоторые владельцы убеждены, что их кошка сладкоежка, скорее всего, привлекательными сладкие продукты делает содержание жира, а не вкус. Имейте в виду, что сладкие продукты небезопасны для здоровья котов.

Продукты, которые не следует предлагать вашей кошки, – это все, что имеет горький вкус, например, лимоны. Вкусовые рецепторы кошек интерпретируют горькое как отравленное и опасное. По этой причине, чтобы отвадить питомцев от порчи мебели, используют горькие жидкости и спреи.

Обоняние как способ познания мира

Всего у кошек насчитывается от 45 до 200 миллионов чувствительных к запаху клеток в носу (нейронов обонятельных рецепторов). В то же время у людей их всего 10 миллионов.

Обоняние играет важную роль при изучении кошкой получаемой пищи. Если в результате заболевания у питомца ослаб нюх, ему не удастся «считать» необходимую информацию о еде. В таком случае животное может отказаться даже от любимого лакомства.

Запахи – важная часть кошачьей коммуникации, поэтому коты так любят метить территорию. Кошка без труда почувствует неприятный для нее аромат, в то время как для человека этот запах будет едва уловим или вовсе не слышим.

Кошка чувствует телом

Еще один способ осязания пространства у кошек – усы. У их основания расположено большое количество нервных окончаний, благодаря чему кошка чувствует движение воздуха и объекты, которых она касается своими вибриссами. Другими словами, усы помогают животному ориентироваться в пространстве.

Голова и подушечки лап кошки тоже очень чувствительны. Питомец также очень тонко ощущает перепад температур и смену атмосферного давления.

Равновесие как особенный дар

Уникальная способность кошки лавировать на узких и высоких поверхностях известна многим. Кошка может грациозно прогуливаться по карнизу дома, а при падении приземляться на четыре лапы.

Проприоцепция – это способность контролировать положение своего тела в пространстве. Внутреннее ухо, как сверхчувствительный датчик, может анализировать изменения положения головы, сравнивая их с показателями давления, которые получают сухожилия и мышцы.

К сожалению, такая особенность органов чувств у кошек не делает из вашего питомца суперживотное. Поэтому важно уберечь его от падений с высоты: установите на окнах сетку-антикошку и не оставляйте их на проветривание, поскольку в попытке выбраться на улицу, животное может застрять в проеме и травмироваться. Если же питомец все-таки получил травму, незамедлительно покажите его ветеринарному врачу.