Корм для домашних питомцев важно хранить правильно, поскольку от этого зависят его питательность, вкусовые качества и безопасность для животного. Хранение корма для кошек — задача, требующая от владельца внимательности к деталям.

Как хранить сухой корм для кошек

Существует несколько факторов, которые напрямую влияют на то, сколько можно хранить открытые пакеты с кормами для кошек. Во всех случаях продукт должен быть плотно закрыт, защищен от попадания прямых солнечных лучей и влаги.

Срок годности сухого корма

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент кормов, каждый продукт имеет свой состав и технологию производства. Эти показатели влияют на то, как долго можно хранить открытую упаковку с кормом для кошек. Также большую роль играет температура и уровень относительной влажности в месте, где хранится пакет с кормом.

Оптимальный срок хранения открытой упаковки сухого корма — до 2 месяцев, но только при соблюдении условий, указанных производителем на упаковке.

Как сохранить свежесть сухого корма

Придерживайтесь следующих советов и рекомендаций, чтобы корм не утратил свои вкусовые качества и свежесть после открытия упаковки:

Где хранить корм для котят и взрослых кошек? В сухом темном месте, и желательно, чтобы температура не превышала 25°C.

Упаковку нужно герметично закрывать, максимально удаляя воздух из пачки. Если это невозможно, пакет с кормом кладут внутрь подходящего по размеру контейнера, который герметично закрывается.

Перед тем как хранить сухой корм для котов и кошек, подберите соответствующий контейнер.

Выбирайте ту фасовку, которая соответствует потребностям питомца. Если ему достаточно маленькой упаковки на месяц, лучше не брать большую с расчетом на 3-6 месяцев.

Как хранить влажный корм для кошек

Питательные свойства корма останутся неизменными, если вы знаете, как хранить корм для кошек. Учитывайте не только особенности самого продукта, но и формат упаковки.

Срок годности влажного корма

Если вы еще не вскрывали новые упаковки, в таком состоянии корм может храниться обычно до 2 лет. Более точную информацию изготовитель указывает на этикетке продукта. Если упаковка была открыта, ответ на вопрос, где хранить корм для кошек, очевиден: разместите открытую упаковку в холодильнике. Приблизительно через двое суток, если продукт не был использован, его остатки следует утилизировать.

Как долго можно хранить открытые консервы в холодильнике

Рекомендуется плотно закрывать пауч или консервы или переложить открытые консервы в герметичный контейнер. Открытый влажный корм обычно рекомендовано хранить около 2 дней. Дополнительные рекомендации следует искать на этикетке или упаковке с продуктом.

Если рекомендации производителя отсутствуют, не стоит пытаться угадать, сколько хранится открытый корм для кошек. Лучше утилизируйте продукт, когда с момента открытия банки прошло 48 часа, либо обратиться к производителю с уточняющим вопросом.

Иногда владельцы кошек решают заморозить влажный корм или консервы, чтобы потом его порционно размораживать и кормить домашнего питомца. Прибегать к этому методу не стоит, потому что вкус и текстура продукта меняются и, как правило, не в лучшую сторону. Питомец может отказаться от такого корма.

Где хранить корм

Постарайтесь хранить корм в помещении с умеренной температурой и влажностью. Важно также защитить упаковку от попадания прямых солнечных лучей. Эти правила следует соблюдать в силу следующих причин:

повышенная влажность — условие для развития плесени и множества других микроорганизмов;

высокие температуры и попадание прямых солнечных лучей могут стать причиной того, что корм очень быстро испортится.

Владея информацией о том, сколько можно хранить открытый или закрытый корм для кошек и обеспечив подходящие условия для этого, вы сможете поддерживать его свежесть в течение всего срока годности. При этом не забудьте ознакомиться с рекомендациями производителя, поскольку каждый продукт имеет свои правила хранения.