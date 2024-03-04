Как слышат кошки

Как устроен слуховой аппарат кошки и какие звуки она способна воспринимать?

По своей природе кошка – это сумеречный хищник, поэтому у нее хорошо развиты все органы чувств, включая слух.

Как кошки слышат людей и различные звуки? Кошка способна блестяще распознавать поступающие в ухо звуковые сигналы. Во многом это происходит благодаря конусообразной форме ушной раковины и ее подвижности. Питомец не только слышит, определяет место возникновения звуков, но и запоминает их. Ушная раковина кошки способна как улавливать, так и усиливать звуковые волны.

Уши у кошек состоят из нескольких частей: наружной, средней и внутренней. Видимая часть, начиная от кончика и заканчивая барабанной перепонкой, – это наружное ухо. Оно образовано хрящевой пластиной. Зачастую это прямая и плоская хрящевая ткань (исключение составляют лишь носители Fd-мутации, у которых хрящевая пластина заломлена вперед). Представители скоттиш-фолдов, например, знамениты своими маленькими ушными раковинами, которые плотно прижаты к голове.

Слуховой проход состоит из слуховых каналов, размещенных перпендикулярно по отношению друг к другу. Такое строение защищает барабанную перепонку от возможных травм.

Во внутренней поверхности ушного канала расположены железы, отвечающие за выработку серы коричневого цвета. Если сера вырабатывается в избытке, это может сигнализировать о развитии болезни.

Среднее ухо надежно скрыто в так называемом «костном кармане». Оно состоит из небольших костей, которые передают звук от перепонки во внутреннюю часть уха.

Височная кость служит защитой внутреннего уха. Здесь размещен кортиев орган, главная задача которого – преобразование звукового колебания в нервный импульс.

Уши кошки способны двигаться как синхронно, так и независимо друг от друга, что позволяет ей одновременно следить за несколькими источниками звуковых сигналов. В этом процессе задействовано более 30 мышц (для сравнения – у человека их только шесть).

Как далеко слышат кошки? Они прекрасно улавливают шелест открывающейся упаковки с кормом, даже если находятся в другой комнате за закрытой дверью. Во время охоты животное реагирует только на шорохи, которые издает добыча, а также может определить тип, размер и местоположение этой добычи (ухо кошки улавливает мельчайшие различия в звуке вплоть до одной десятой тональности). Это свидетельствует об исключительной чувствительности слухового органа кошки. При этом резкие и громкие звуки дезориентируют и пугают ее и могут вызвать стресс.

Учеными достоверно не изучен полный диапазон звуков, которые может определить кошачье ухо. На данный момент известно, что кошки улавливают звуки до 64 кГц. Несмотря на то, что эти животные не способны воспроизводить ультразвук, они прекрасно его слышат. Такая способность делает кошку универсальным охотником, позволяя выследить и поймать грызунов, которые общаются посредством ультразвука.

В отличие от людей, кошки обладают большим количеством нервных окончаний, передающих звуковые данные в головной мозг. Поэтому их слуховая память превосходна. Питомец быстро запоминает свою кличку и звуки, которые регулярно использует владелец для того, чтобы подозвать его поближе. Благодаря своей исключительной способности запоминать услышанное, кошки отлично поддаются дрессировке.

Кошки, как и люди, могут испытывать проблемы со слухом или даже полную глухоту вследствие получения травмы уха, развития инфекции или дегенеративных изменений в преклонном возрасте. Глухота нередко связана и с генетической предрасположенностью. Частота генетической глухоты наиболее высокая у белых кошек с голубыми глазами (тем не менее, не все из них глухие).

Очень важно обеспечить звуковой комфорт в помещении, где содержится питомец. Учитывайте, что резкие звуки и громкая музыка способны причинить животному серьезный дискомфорт. Кроме того, не забывайте о гигиене органов слуха. Если вы заметили, что кошка начала слышать хуже или есть подозрение на ушную инфекцию, незамедлительно обратитесь к ветеринарному врачу.