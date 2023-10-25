Зрение – один из ключевых механизмов, с помощью которого млекопитающие “считывают” окружающую действительность и улавливают окружающие сигналы. У каждого отдельного вида свои особенности зрения. Что касается кошек, то глаза не являются их главным инструментом познания мира. Хотя, несомненно, орган зрения для них очень важен. Многим владельцам интересно узнать, как кошки видят мир.

Строение кошачьего глаза

Анатомическое строение органов зрения у кошек почти такое же, как и у других видов млекопитающих:

Склера, или белковая оболочка. Это своеобразный буфер, оберегающий внутреннюю часть глазного яблока от механического травмирования.

Сосудистая оболочка. Это радужка и зрачок глаза. С их помощью регулируется интенсивность светового потока, который поступает в орган зрения. При большом количестве света зрачок сужается.

Сетчатка, или внутренняя оболочка. Здесь располагаются фоторецепторы (палочки и колбочки), помогающие животному распознавать цвета и движение объектов.

Видовые особенности зрения

Как уже было сказано, строение органов зрения у кошки мало чем отличается от зрительного механизма других млекопитающих. Тем не менее некоторые различия все же имеются. Например, зрачки. В зависимости от интенсивности светового потока зрачок кошки может менять свою форму и размер. При ярком освещении он сужается до едва заметной вертикальной линии. Это происходит, чтобы ограничить количество поступающего света. В темноте зрачок становится шире, помогая животному улавливать даже небольшие источники света.

Роговица человеческого глаза занимает приблизительно 30-50% площади глазного яблока. В то же время у кошек она покрывает практически всю наружную часть глаза. А благодаря своей выпуклости роговица помогает животному получить угол обзора приблизительно в 200 градусов (против 180 градусов у человека).

Кошки различают предметы, которые находятся в 60 метрах от них. Однако оптимальная дальность, на которой животному максимально комфортно разглядывать объект, колеблется в пределах от 75 сантиметров до 6 метров. Такого расстояния достаточно, чтобы питомец мог выследить добычу и выпрыгнуть на нее из засады. При этом кошки плохо видят предметы вблизи и воспринимают их обычно органами осязания.

У кошек развита бинокулярная система зрения, что говорит о том, что они способны видеть объекты сразу обоими глазами. Это дает возможность лучше сконцентрироваться на добыче.

Острота зрения кошек превышает остроту человеческого глаза в несколько раз. Поэтому они прекрасно различают движущиеся предметы. В то же время статичные объекты воспринимаются ими хуже. К тому же у котов есть близорукость: на слишком близком расстоянии им сложнее воспринимать предмет чем человеку.

Возможно, вам приходилось замечать, что во время игры животное лучше сосредотачивается на предметах, которые передвигаются по горизонтальной траектории. А вот следить за вертикальными передвижениями объектов кошкам тяжелее.

Какие цвета различают кошки

Очень долго ученые были убеждены, что кошачий глаз практически не распознает цвета. Более новые исследования опровергли эту теорию и доказали — некоторые цвета кошка все же может различать. При этом спектр оттенков, фиксируемый фоторецепторами питомца, отличается от того, что видит человек. Такая особенность обусловлена строением сетчатки у животного.

Клетки, ответственные за восприятие оттенков, называются колбочками. Некоторые ученые считают, что кошка распознает только синий и серый цвета, в то время как другие полагают, что она также видит желтый, красный и зеленый.

Можно сделать вывод, что вероятнее всего, основная палитра, в которой животное видит окружающую действительность, – серо-голубая. При ярком солнце питомец воспринимает мир в зелено-голубых тонах.

Примечательно, что фоторецепторы зрительной системы кошки могут различать более двух десятков вариаций серого цвета. Такая способность – еще одна видовая особенность животного, поскольку серый – это цвет птиц и грызунов, за которыми охотится кошка.

Почему кошки видят в темное время суток

Сетчатка глаза состоит из двух основных типов клеток — палочек и колбочек. Выше мы говорили о том, что колбочки отвечают за восприятие цветов, а вот с помощью палочек животное может видеть в темноте. У всех ночных млекопитающих число палочек преобладает над числом колбочек. У кошек соотношение двух этих типов рецепторов составляет примерно 25:1.

Кошки отлично идентифицируют объекты в темноте не только благодаря удобному соотношению фоторецепторов. Органы зрения этих животных оснащены специальной сосудистой прослойкой ткани – тапетумом. Это своеобразное зеркало, которое отражает непоглощенные фоторецепторами фотоны света. Зеркальный эффект способствует увеличению количества улавливаемых глазом фотонов. Такая особенность строения зрительного органа помогает кошке прекрасно различать предметы в ночное время.

Однако несмотря на такую адаптивность кошачьего глаза ваш питомец не может видеть в полной темноте. Для восприятия объектов животному нужен источник света, пусть и очень незначительный.

Как вас воспринимает кот

Если животное находится на оптимальном расстоянии (приблизительно 1-6 метров), то видит владельца таким, каким он есть, без оптических искажений. Это касается и любых других объектов.

Если объект находится на расстоянии ближе одного метра, кошка больше полагается на другие органы чувств: осязание и обоняние. А вот если владелец отошел более чем на 6 метров, питомец увидит лишь его очертания. Зато животному не составит труда узнать хозяина по голосу и запаху.