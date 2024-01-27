Как чистить уши коту: зачем это делать и как часто

Кошачьи уши — сложная система слуха и равновесия, скрытая за барабанной перепонкой. Частью этой системы является вестибулярный аппарат, отвечающий за безопасное приземление кошки во время прыжков и падений. Слух кошки в 3 раза более чуткий, чем человеческий. Чем сложнее орган, тем больше дискомфорта может причинить любое повреждение. Сохранение ушей чистыми и здоровыми — вопрос не только эстетики, но и хорошего самочувствия питомца.

Зачем чистить кошке уши

Кошачьи уши время от времени загрязняются, накапливая в ушной раковине пыль, отмершие шерстинки и частички кожи. Для защиты постоянно вырабатывается ушная сера, не позволяющая сору попадать глубже — в среднее ухо. Задачу защиты от грязи и сора частично решает шерсть в ушах или вокруг них.

Излишек серы скапливается в ушном проходе, в ней могут завестись паразиты и болезнетворные бактерии или образоваться серные пробки. Все это негативно влияет на кошачье здоровье. Проблемы, которые могут возникнуть:

давление на барабанную перепонку;

повреждение слизистой оболочки среднего уха;

двигательные и слуховые расстройства.

Ушные отложения черного или коричневого цвета — сигнал о необходимости посетить ветеринара. Это может быть серьезное воспалительное заболевание — отит или заражение ушным клещом.





Как котам чистят уши

Правильный уход за кошачьими ушами начинается с ежедневного тщательного и бережного осмотра. Приучают питомца к процедуре с раннего возраста. Не приученный кот может царапаться, кусаться и вырываться. Для предотвращения такой ситуации используют полотенце, в которое заворачивают животное, но это дополнительный стресс.

Во время обычных игр и ласк нужно аккуратно отогнуть ухо назад и заглянуть внутрь, в ушную раковину. Процедура безболезненная, все манипуляции выполняют аккуратно. Нормальная раковина выглядит светло-розовой и чистой, без выделений, корочек, неприятного запаха, темных пятен. Допускается небольшое количество серы. После визуального контроля приступают к очистке уха: движениями, направленными наружу, очищают загрязнения из ушного прохода.

Чем чистить уши

Для очистки ушей кошке подготавливают:

сухие салфетки;

гигиенические ватные диски;

гели или лосьоны (неспиртовые) для профилактической чистки ушей.

Существует специальная гигиеническая пудра, но она используется только при обильных выделениях по рекомендации ветеринара.

В гигиенических целях чистить уши коту перекисью и спиртосодержащими средствами не рекомендуется. Спирт сушит кожу и усиливает выработку серы. Недопустимы «народные средства», способные привести к аллергии.

Можно ли использовать ушные палочки

Использовать ушные ватные палочки не рекомендуется. Строение уха животного достаточно сложное, поэтому попасть в барабанную перепонку палочкой практически невозможно. Но существуют и другие опасности.

При использовании палочки высок риск утрамбовать пробку и повредить ею барабанную перепонку. Кроме того, вата может застрять глубоко в раковине. Лучше всего применять ватные диски и специальный ушной гель.

Подготовка к процедуре

Перед тем как почистить уши котенку или взрослой кошке от грязи, выбирают момент, когда питомец спокойный и расслабленный. Если кошка активно играла или охотилась, ее иногда сложно успокоить, она может вырываться и протестовать. Поэтому с кошкой ласково говорят, берут на руки и гладят. Повышение голоса на животное может навредить — процедура должна вызывать позитивную реакцию у питомца.

Если кошка боится или очень не любит чистить уши, ее можно завернуть в большое мягкое полотенце. Это позволит обезопаситься от зубов и когтей, помешает питомцу навредить себе резкими движениями. Туго пеленать кошку не рекомендуется во избежание испуга. Хорошо, если поможет человек, которому животное доверяет.

Как самостоятельно почистить кошке уши

Перед тем как почистить кошке самостоятельно уши в домашних условиях, тщательно моют руки, готовят место и инвентарь, располагая его в пределах досягаемости. Понадобятся полотенце или плотная ткань для фиксации кошки, специальное неспиртовое средство для чистки ушей и ватные диски. Для осмотра может понадобиться фонарик. Затем животное фиксируют полотенцем или плотной тканью и укладывают на колени, стол или кушетку. Далее следует выполнить такие шаги:

Зафиксировать левой рукой голову кошки, придерживая пасть. Вывернуть ухо кошки «наизнанку». Взять средство для чистки ушей. Капнуть несколько капель средства в ухо Осторожно помассировать ухо у основания Осторожными движениями изнутри наружу удалить грязь ватным диском. Успокоить и приласкать кошку, дать лакомство.

Вся процедура обычно занимает несколько минут.

Как часто чистить уши

Чистка ушей — профилактическая процедура. Как часто чистить уши коту лосьоном, определяют по загрязненности ушной раковины. Каждый день делать это не рекомендуется, небольшое количество ушной серы — это нормально. Взрослой кошке профилактическую процедуру проводят 1 раз в 3-4 недели. Представителям пород с большими бесшерстными ушами (сфинксам, абиссинским кошкам и рексам) ушные раковины очищают чаще.

Если сера накапливается чаще, это может свидетельствовать о наличии ушного заболевания (например, об отите или ушных клещах). Поэтому рекомендуется посетить ветеринарную клинику. Врач определит болезнь и назначит лечения.