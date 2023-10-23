Собаку достаточно обучить командам, и она с радостью будет гулять с хозяином, изучая огромный мир за пределами дома. Выгуливать кошку сложнее, потому что это свободолюбивое животное, для которого не характерно такое послушание на улице, как у собаки. Кот может сбежать и потеряться, выбежать на проезжую часть или забраться высоко на дерево. Чтобы избежать таких ситуаций, в случае необходимости выгула кота на улице рекомендуется приобрести соответствующую экипировку. Как только вы разберетесь в том, как правильно и быстро одевать на кошек поводки со шлейкой, прогулка станет для питомца комфортной и безопасной. Какая разница между ошейником и шлейкой для кота Стоит отметить, что выгуливать котов только на поводке невозможно. Он должен крепиться к ошейнику или шлейке. Оба эти аксессуара выполняют одну функцию: сделать прогулку с котом на улице более безопасной и комфортной. Но отождествлять их не стоит. Если ошейник надевается на шею животного, что понятно уже из названия, то шлейка предполагает фиксацию на корпусе животного. Поэтому при покупке стоит отказаться от ошейника в пользу анатомической шлейки — если резко потянуть за аксессуар, ошейник может создать дискомфорт в области шеи питомца. Также кошке намного легче «выскользнуть» из ошейника, чем из хорошо зафиксированной на теле шлейки. Как выбрать поводок Можно ли выгуливать кота на поводке — каждый владелец решает сам. Однако если вы ответили утвердительно, важно правильно выбрать экипировку. Помните, что от ее качества и типа зависят безопасность и комфорт питомца. При выборе аксессуара уделите внимание следующим параметрам: Длина. Разные модели имеют длину 1-5 м, но рекомендуемое значение — 2-2,5 м. В этом случае животное сможет свободного изучать окружающий мир, а вы будете корректировать его движения при необходимости.

Материал. Поводки практически не касаются туловища животного, поэтому можно выбирать изделия из достаточно плотных, износостойких материалов. Хорошим вариантом станет нейлон или другие плотные материалы. Существуют как нерегулируемые по длине изделия, так и поводки-рулетки. При использовании последних скорость реагирования во время ситуаций, требующих повышенного внимания владельца, ниже. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение поводку с фиксированной длиной. Если вы любите гулять с животным в темное время суток, обратите внимание на экипировку со светоотражающими элементами. Как выбрать шлейку для кошки А что необходимо учесть на этапе выбора шлейки? Она должна подходить именно вашему питомцу. Существует множество моделей со своими особенностями и преимуществами. Но лучше всего заказывать индивидуальную анатомическую шлейку. Ее сошьют по меркам, снятым с вашей кошки, поэтому она будет идеально зафиксирована на животном и не причинит ему дискомфорт. Рекомендуется выбирать аксессуары из нейлона или хлопка. Это достаточно прочные материалы, и животное легко к ним привыкает, поскольку они мягкие и приятные на ощупь. То, как одевать шлейку на котенка или взрослого кота, во многом зависит от самой экипировки. Идеальным вариантом считается анатомическая шлейка, которая спереди имеет У-образное соединение строп для разгрузки давления на плечевые суставы. Соединение упирается в грудину, а боковые стропы располагаются на некотором расстоянии от подмышек, что исключает натирание. Карабин крепится на спине, немного дальше от лопаток. Шлейки-жилетки тоже имеют вышеуказанные элементы, но немного отличаются по конструкции, а также бывают с застежками на груди и животе или спине. Поводок для кошек крепится к каждой шлейке по-разному, но всегда возле лопаток, а не на уровне шеи. В таких условиях нагрузка распределяется равномерно по груди питомца. Если прикрепить поводок к шлейке с другой стороны, можно нанести вред животному. Например, травмировав питомца. Виды шлеек и как надевать шлейку на кота Существует несколько разновидностей шлеек для кошек: как одевать их, где найти инструкцию, чего не нужно делать — все это желательно изучить заранее. Прошитая восьмерка Представляет собой наиболее простой по конструкции вариант шлейки. Состоит из двух колец, которые крепятся на груди и шее. В итоге шлейка выглядит как цифра 8, откуда и пошло название аксессуара. Рекомендуется отдать предпочтение моделям без ошейника: они не будут создавать питомцу проблем, хотя корректировать движения животного станет труднее. Если вас заинтересовала комбинация такой шлейки с поводком для кошек, как одевать их — вопрос несложный, но требует некоторой практики: Наденьте одну петлю на шею кота. Карабин должен быть сверху, а застежки — снизу. Большую петлю нужно расширить настолько, чтобы туда прошли лапы животного. Расположение перемычки — строго посередине грудной клетки питомца. Поочередно проденьте лапы кота в образовавшуюся петлю. Застегните ремень и пристегните поводок к карабину на верхней части экипировки. Сборная восьмерка Немного сложнее разобраться, как правильно одевать на кошку поводок со шлейкой сборного типа, поскольку действий больше: Вставьте свободный конец ремня в шов возле застежки, чтобы получилась петля. Другой конец ремешка нужно продеть в шов на конце перемычки — образуется пройма для передней лапы питомца. Наденьте на шею животного верхнюю петлю, а переднюю лапу вставьте в пройму. Оберните вокруг туловища свободный конец ремня. Застегните шлейку и отрегулируйте ее с помощью специальных бегунков. Н-образная Представляет собой две петли с перемычкой, но кольца не соединены непосредственно друг с другом. Вот как быстро застегнуть на питомце H-образную шлейку: просто проденьте голову животного в первое кольцо, а второе закрепите на груди. Карабин, к которому крепится поводок, должен располагаться сверху. V-образная Разложите такую шлейку на полу, чтобы кольца находились по бокам от перемычки. В каждую из петель поставьте передние лапы животного, а затем поднимите аксессуар за боковые ремни и застегните на спине. Как одевать поводки для кошек, вы уже знаете: зафиксируйте аксессуар с помощью специального крепежа, расположенного на спине питомца. Жилет Самый простой в надевании тип шлейки, из которого кот не сможет выбраться самостоятельно. Приложите широкую часть аксессуара к спине животного и застегните комбинезон на груди — перед лапами и позади них. Как приучить взрослую кошку к шлейке с поводком Разобравшись, как правильно одевать шлейку с поводком для кошек, вы можете приступать к практике. Для начала положите экипировку недалеко от места, где животное проводит больше всего времени. За пару дней питомец привыкнет к амуниции и перестанет ее бояться. Затем попробуйте застегнуть шлейку на кошке. Надевайте аксессуар аккуратно и без спешки. Застегнув шлейку, поиграйте с животными, чтобы отвлечь его от новых непривычных ощущений. Дайте ему походить в ней по квартире. Возможно, потребуется несколько попыток, так как питомцу не сразу понравится аксессуар — это нормальная реакция. Постарайтесь успокоить кота ласковыми словами и поглаживаниями, предложите лакомство. Также убедитесь, что ремни нигде не жмут, а ваш палец свободно проходит между шлейкой и туловищем питомца. Итак, вы подобрали шлейку и поводок для котов, знаете, как одевать амуницию, и ваш питомец уже попрактиковался ходить в шлейке в домашних условиях. Теперь пришло время для настоящей прогулки! Однако помните: особей зрелого возраста, беременных кошек, а также животных, которые восстанавливаются после болезни, не рекомендуется выводить на улицу. В этом случае питомец может испытать сильный стресс, что способно повлиять на его здоровье. Как приучить котенка к шлейке Зная, как правильно «одевать» кошку, вы сможете застегнуть шлейку и на котенке. Возраст животного не важен, главное, чтобы аксессуар можно было регулировать по плотности обхвата. Надеть шлейку на любознательного котенка может оказаться даже легче, чем на взрослого кота. Просто положите экипировку возле его игрушек за несколько дней до того, как планируете одевать шлейки и поводки на котенка. Так она пропитается знакомыми для животного запахами. Сделайте несколько примерок перед прогулкой по улице и позвольте котенку походить в шлейке по дому, чтобы он привык к новым ощущениям и не пытался выбраться из нее. Как и в любом процессе воспитания кота и формирования у него привычки, нужно время, чтобы животное свыклось с прогулками на поводке. Но вы получите результат — вы сможете держать животное под контролем на улице, не переживая о его безопасности.

