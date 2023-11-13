Взросление у котят проявляется в виде дурно пахнущих меток, которые питомец старается оставить по всей квартире. Ругать, наказывать любимца нельзя, ведь он следует инстинкту и не понимает, что плохого он сделал. Что же тогда делать? Понять, в чем причина. Мы расскажем, как отучить от этой плохой привычки и что делать, если кастрированный кот метит территорию.

Почему кот метит

Метить территорию могут и самцы и самки. Общение животных с друг другом в дикой природе происходит с помощью запахов, также это метка территории.

Как понять, что кот именно метит

Проверьте лоток, возможно, он грязный и его пора поменять. Вполне вероятно, что грязный песок с характерным ароматом не нравится животному, и он начинает искать другое место.

Медицинские проблемы

Болезни мочевыделительной системы и почек, воспалительные процессы – все это может проявляется в нечистоплотности и неприятном запахе.

Стрессовые факторы

Стресс – ситуация, в которой самец чувствует себя неуверенно. Появление в доме новых животных, гостей, рождение ребенка у владельца, а также ремонт, путешествия могут спровоцировать животное метить.

Половое созревание

Владельцы знают, что животное в брачный период начинает метить углы, мебель, другие предметы. Это инстинкт, с которым оно не может бороться. Половая зрелость наступает У котов в возрасте 7–8 месяце наступает период половой зрелости. При чем протекает процесс очень индивидуально не только у разных пород, но и у особей одной породы. Неприятный запах мочи - одно из проявлений полового созревания. Даже если кот не метит, лоток приходится менять чаще обычного из-за неприятного запаха.

Как кот метит территорию

Важно не пропустить момент, когда кот начинает метить. Обычно это начинают делать в период полового созревания. Они оставляют метки разными способами:

Метят ли кошки территорию ?

Да, но возможно вы принимаете это за проявление любви и ласки. Кошка трется о ноги хозяина для того, чтобы пометить его своим запахом. На теле животного есть специальные железы, которые выделяют секрет со специфическим запахом и у каждого кота он свой. Эти железы расположены на морде, между пальцев на лапах и вокруг анального отверстия. Также кошки могут оставлять пахучие метки – это запах мочи с секретом.

Обратите внимание! Когда кот высоко поднимает хвост и слегка подергивает им, он метит территорию. Таким способом животное стимулирует паранальные железы, из которых выделяется секрет.

Иногда пахучий секрет называют феромонами. Такая трактовка никак не относится к паранальному секрету, но в некоторых случаях все же бывает уместна. Некоторые кошки любят вылизывать область подмышек и ноги хозяина. Так они «смывают» запах человека и оставляют на том месте свой собственный.

Как отучить кота метить

Определите источник запаха. Найти место, где пометил кот несложно. Ориентируйтесь по запаху а точнее его интенсивности. Это могут быть вещи, углы комнаты, обувь. В зависимости от причины такого поведения подберите способ борьбы.

Кастрация

Будет ли кот метить, если его кастрировать? Кастрация мало эффективна в случае с взрослым самцом. Кастрировать нужно котенка в 7-8 месячном возрасте. Это самый оптимальный по времени вариант – он еще полностью не повзрослел, но его половая система уже сформирована.

Минимизировать стрессовые факторы

Разделите зоны отдыха, игры и кормления для вашего животного. Использование феромонов в форме спрея, диффузора может помочь в решении этой проблемы. Источником беспокойства может быть другое домашнее животное, которое в большинстве случаев становится конкурентом. Если вы решили завести нового питомца позаботьтесь о раздельных местах пребывания животных. Стресс на примере такой породы как шотландского кота могут вызывать даже уличные животные, которые гуляют слишком близко от окна или двери.

Поддержание активности кота

Люди не метят территорию. Одно это заставляет домашних питомцев действовать инстинктивно. Чтобы убедить питомца в доминировании человека и его способности отстаивать «охотничьи угодья», иногда достаточно просто разбросать по углам свою ношенную одежду. Для этого лучше использовать те вещи, которые в случае неудачи не жалко будет выбросить. Желательно, чтобы одежда сильно пахла телом хозяина. Должны смешиваться ароматы тела, одеколона, дезодоранта. Перед тем, как разбрасывать вещи по углам, нужно хорошо отмыть кошачьи следы. Запах секрета животных сильнее и устойчивее человеческих.

И наконец — при любых обстоятельствах очень важно никогда не кричать на кошку и не наказывать. Это может только усугубить ситуацию, поскольку вызовет у нее еще больший стресс. Кошки не понимают наказания, поэтому для исправления поведенческих проблем лучше всего учить ее и продолжать демонстрировать ей свою любовь и привязанность. Постепенно вы сможете перенаправить плохое поведение в нужное русло, и ваша кошка станет милой и ласковой - такой, как вы и хотели.

Способов как отучить кота метить в квартире, довольно много. И кастрация далеко не всегда становится панацеей от этой проблемы. Главное здесь – найти причину, запастись терпением и хорошо понимать своего питомца.