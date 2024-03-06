Лечебное питание для кошек

Лечебное питание для кошек способствует профилактике некоторых заболеваний, а при их наличии – более легкому течению и минимизации вероятности рецидива. Более того, специальная диета в определенных случаях является ключевой составляющей терапии. Но помните, что лечебный рацион должен назначать только ветеринарный врач, подбирать его самостоятельно не рекомендуется.

Покупка правильного лечебного корма – лишь половина дела. Нужно тщательно придерживаться режима кормлений и длительности курса. В некоторых случаях специальный рацион помогает избавиться от проблем со здоровьем без применения лекарственных препаратов. Рассмотрим эти случаи ниже.

Рацион при лишнем весе

От ожирения нередко страдают «квартирные» кошки. Из-за малоподвижного образа жизни расход калорий у них гораздо ниже, чем у сородичей на улице или на свободном выгуле.

Также причиной набора лишнего веса часто является перекармливание питомца. Владельцы делают это из лучших побуждений, полагая, что упитанность животного говорит о его отменном здоровье. На самом деле, лишний вес чреват различными осложнениями, в частности развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Если вы заметили, что ваша кошка поправилась, покажите ее ветеринарному врачу. Он проведет осмотр и определит, сколько лишнего веса у животного. Затем назначит необходимое питание для кошек, страдающих ожирением, исходя из возраста, активности и состояния здоровья питомца.

Среди рационов Royal Canin есть те, что помогают в контроле веса котов. Например, Satiety Weight Management для безопасного снижения веса и поддержания стабильных показателей после похудения. Или Neutered Satiety Balance – сбалансированный диетический корм для взрослых стерилизованных кошек до 7 лет, способствующий регулированию аппетита.

Диета при проблемах со стулом

Запор у кошки может возникнуть по разным причинам – от недостатка воды и стресса до грязного туалетного лотка. Но наиболее распространенные причины – неправильный режим кормления и прием пищи низкого качества, в частности, с недостаточным количеством пищевых волокон. Следует всегда помнить, что кошкам нельзя давать соленое, сладкое, жирное, острое и жареное. Поэтому угощать питомца едой со своего стола не допустимо.

Если у животного более двух дней нет дефекации, немедленно покажите его ветеринарному врачу. Специалист поможет установить причину запора и назначит симптоматическое лечение. Возможно нужно будет изменить рацион.

Компания Royal Canin разработала корма Gastrointestinal, Gastrointestinal Fibre Response и Gastrointestinal Moderate Calorie, предназначенные для кошек с нарушением пищеварения, в том числе – для страдающих запорами. Такие рационы включают высокий процент клетчатки, что способствует ускоренному кишечному транзиту и размягчению каловых масс.

Рацион для кошек, испытывающих стресс

Стресс провоцируют любые изменения в привычном укладе жизни вашего питомца: переезд, появление другого животного или маленького ребенка в доме, ремонт.

Как определить, что у кошки стресс? Она может стать пугливой, сторониться людей или, наоборот, начнет проявлять агрессию к членам семьи и метить территорию. Признак затянувшегося стресса – ухудшение состояния шерсти и кожи. Шерсть теряет блеск и объем, а на коже появляется сыпь.

Одним из последствий сильного стресса может быть справление нужды в неположенном месте или же отсутствие мочеиспускания. Последнее является очень опасным состоянием для кошки и в случае, если животное больше суток не мочится, нужно в экстренном порядке отправляться в ветеринарную клинику. Также к врачу следует обратиться, если вы заметили значительные изменения в поведении питомца (возможно, это вызвано определенным заболеванием).

В некоторых случаях специалист может назначить специальную диету. Например, корм Calm от Royal Canin содержит l-триптофан и гидролизованный молочный белок, помогающий корректировать поведение кошек. Такой рацион также способствует поддержанию природного защитного барьера и здоровья кожи.

Другие ветеринарные диеты

Кроме стресса, ожирения и запора, кошки могут страдать от других проблем и болезней. Полнорационные диетические корма способствуют поддержанию здоровья домашних животных во время некоторых состояний и заболеваний. Среди них следующие:

Хроническая печеночная недостаточность. Корм Hepatic содержит адаптированный уровень протеинов и низкий уровень меди.

Заболевания нижних мочевыводящих путей. Диета Urinary S/O способствует одновременно разведению мочи, растворению струвитных камней и снижению уровня ионов и магния, отвечающих за образование кристаллов в моче.

Аллергическая реакция на корм. Рацион Hypoallergenic Royal Canin помогает максимально снизить риск развития аллергии благодаря гидролизованным белкам в составе.

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Корм Mobility разработан для поддержания работы опорно-двигательного аппарата и суставов.

Также существует лечебное питание при диабете, заболевании почек и других состояниях и болезнях. Все диетические рационы назначаются ветеринарным врачом. Соблюдайте рекомендации специалиста, и вы станете надежной опорой своему питомцу в непростое для него время.