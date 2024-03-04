Возраст кошки по человеческим меркам

А вы задумывались о том, сколько лет было бы вашему питомцу, будь он человеком? Насколько вообще реально рассчитать возраст кошки «по человеческим меркам»? Некоторые считают, что один год кошачьей жизни равен семи годам нашей. По другой версии кошачий год приравнивают к девяти человеческим. Давайте узнаем, верны ли такие выводы.

Сравнение этапов развития кошки и человека

Как считать возраст кота при сравнении с человеческими годами? К сожалению, определить возраст кошки по человеческим меркам со 100% точностью невозможно. Мы можем лишь провести некоторые параллели между ключевыми возрастными этапами человека и животного. Для сравнения: у человека возрастом, который указывает на физиологическую, интеллектуальную и половую зрелость, считается 18-21 год. У кошки зрелость условно наступает в 1-1,5 лет.

Приблизительно в 40-50 лет организм человека претерпевает ряд изменений. Что касается кошек, то первые признаки старения на клеточном уровне у них проявляются в 7 лет. Можем ли мы определить соотношение между двумя возрастными показателями?

Жизненные этапы кошки

Что касается жизненного цикла кошки, то ученые выделяют несколько ключевых этапов. Животным, как и человеку, свойственно проходить стадию развития. У кошек она длится порядка 12 месяцев с момента рождения. Для представителей породы «норвежская лесная кошка» и мейн-кунов этот период может составлять до 15 месяцев.

Первые полгода жизни условно можно поделить на несколько стадий:

Неонатальный период продолжительностью примерно две недели с момента рождения. Переходный период. Со второй до шестой недели. Этап отлучения от кошки-матери, который начинается после шестой недели жизни котенка и заканчивается примерно в 12 недель. Поздний педиатрический этап. Длится с трех до шести месяцев.

В первые месяцы после рождения котенок проходит важные стадии физического и психоэмоционального становления. Он развивается во время игр с сородичами, учится коммуницировать с другими особями и человеком, формируя социальные реакции. Поэтому важно не отлучать котенка от матери слишком рано. Особенно, если дело касается племенного разведения представителей определенной породы.

Общение с млекопитающими других видов помогает котенку в самоидентификации. Животное учится отличать сородичей от других представителей фауны.

С 12-15 месяцев и до пяти лет кошка считается молодой, а животное в возрасте 5-7 лет – зрелым. Заболевания десен и зубов – распространенная проблема у питомцев старше 7 лет. Ухудшается также зрение и слух, слабеет обоняние. Замедляется обмен веществ, что может проявляться в появлении избыточного веса.

А вот по достижению 10-12 лет животные, наоборот, часто худеют. Такое явление называют возрастной кахексией. Поэтому для кошек преклонного возраста рекомендуется выбирать адаптированные линейки кормов с мягкой текстурой, яркими ароматическими и вкусовыми свойствами. Также у животных преклонного возраста отмечаются нарушения работы нервной системы. Им все труднее ориентироваться в пространстве, нарушается режим сна.

Интенсивность изменений протекает у каждой кошки по-разному. Некоторые питомцы еще сохраняют былую активность и хорошую физическую форму. Поддержать здоровье животного помогает должный уход: психологически комфортные условия содержания, сбалансированное и адаптированное под индивидуальные потребности питание, регулярные осмотры у ветеринарного врача. Своевременная диагностика дает возможность выявлять заболевания на ранних этапах.

Продолжительность жизни кошки

Современные домашние кошки живут в несколько раз дольше, чем их предки 50 лет назад. Если в конце прошлого столетия продолжительность жизни таких животных была в пределах 9 лет, то сегодня средний возраст кошки достигает 12-16 лет. Встречаются и долгожители, которые пересекают рубеж в 18-20 лет.

Существенное увеличение продолжительности жизни домашних животных стало возможным по нескольким причинам. В первую очередь это связано с улучшением качества корма, который предлагают производители. Специальные рационы разработаны квалифицированными технологами и отвечают потребностям определенных групп животных.

Вторая причина – контроль популяции. Стерилизация и кастрация питомцев накладывают на владельцев определенную ответственность: необходимо еще тщательнее следить за качеством питания и набором веса кошки. Также стерилизация позволяет сократить число смертей, вызванных последствиями половой охоты и заболеваниями репродуктивной системы.

Стремительное развитие ветеринарной медицины, включая современные методы диагностики и профилактики, дают возможность обнаружить заболевание на ранней стадии или даже предотвратить его развитие. Одновременно с этим все больше хозяев уделяет повышенное внимание здоровью домашних животных, посещая ветеринарного врача каждые полгода и строго выполняя его рекомендации. Это еще две весомые причины, почему современные кошки живут дольше своих предков.