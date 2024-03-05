Котенок чихает: в чем причина, нужна ли помощь?

Нахождение в одном доме с питомцами позволяет стать свидетелями их повседневной жизни, отмечать особенности состояния и поведения. Владельцам животных иногда приходится наблюдать, как любимец чихает. Как и люди, кошки чихают для того, чтобы избавиться от пыли, шерсти или других посторонних частичек в носу.

Но иногда котенок чихает так долго и часто, что заботливый хозяин начинает тревожиться о его здоровье. В этом случае важно понять причину чихания, а исходя из причины — устранить фактор, который вызывает такую реакцию.

Одна из самых распространенных причин, по которым котенок чихает, - попадание в носовые дыхательные пути инородного тела. Если постоянное чихание затягивается надолго, это может значить, что питомец не может самостоятельно избавиться от раздражителя. Вы можете помочь ему, обратившись к ветеринарному врачу. Он осмотрит нос и, обнаружив раздражитель, осторожно извлечет его.

Частое чихание может быть спровоцировано и другими факторами. Например, аллергия на какое-то вещество: парфюм, сигаретный дым, тополиный пух, пыльцу, плесень, приправы, бытовую химию. В этом случае проблема устраняется изоляцией котенка от раздражителя. Постарайтесь проследить за животным и понять, когда и при каких условиях оно чихает. Это довольно сложная задача, которую не всегда удается решить самостоятельно.

Вспомните, что в окружении котенка изменилось. Возможно, вы начали пользоваться непривычными средствами для уборки и стирки, купили новые духи или лак для волос. Или в окружении питомца произошли на первый взгляд незначительные перемены, например, цветение домашних или садовых растений. Иногда раздражение и аллергическую реакцию способны вызвать предметы, от которых, кажется, невозможно было этого ожидать: корм, витаминная добавка, наполнитель для кошачьего лотка, гигиенические или уходовые средства для питомцев. В этом случае стоит немедленно перестать использовать эти продукты. Котенка рекомендуется вымыть, поскольку аллергены могут осесть на его шерсти. Можно также проветрить помещение, провести влажную уборку.

Иногда чихание вызывается респираторными, вирусными или грибковыми заболеваниями. Отличить чихание из-за вируса или грибков поможет ряд сопутствующих симптомов: рвота, тяжелое дыхание, повышение температуры, выделения из носа и/или глаз.

Астма также способна привести к проявлениям патологического чихания у котенка. В этом случае чрезвычайно важно вовремя отметить, что питомец чихает слишком часто и сильно, и вовремя обратиться в ветеринарную клинику. Патологическое чихание может указывать на серьезную проблему, поэтому откладывать лечение опасно. Если котенок чихает слишком часто, и вы не можете понять, чем вызвано такое проявление, как можно скорее обратитесь за консультацией к ветеринару, который определит причину проблемы и назначит нужное лечение.