Мочекаменная болезнь у кошек встречается достаточно часто. При чем у самцов она встречается немного чаще чем у самок. Каковые основные симптомы заболевания, как лечить и есть ли эффективная профилактика? Что это за болезнь Второе название болезни – уролитиаз. Это результат образования в мочевыделительной системе твердых отложений (конкрементов). Конкременты в большей мере состоят из солей (например оксалаты кальция, струвиты или другие), но также может присутствовать слизь, бактерии, клетки крови или мочевыделительной системы. Причины заболевания Одной из частых причин считается нарушение обмена белков и минеральных веществ в организме. Но существует ряд других случаев, в результате которых развивается эта патология. Внешние факторы Плохо сбалансированное питание.

Вода низкого качества, плохо очищенная, с высоким содержанием минеральных веществ и солей.

Малоподвижный образ жизни, низкая физическая активность и лишний вес.

Задержка мочеиспускания из-за нежелания питомца ходить в несвежий наполнитель в лотке. Внутренние факторы Предрасположенность к заболеванию у некоторых пород. Мочекаменная болезнь у шотландских вислоухих, персидских и британских короткошерстных кошек встречается чаще, чем у представителей других пород.

Половая предрасположенность. У котов эта патология встречается чаще, чем у кошек. Дело в том, что просвет уретры у котов уже, а мочевой канал имеет изогнутую форму. Как результат, чаще происходит закупорка канала.

Ожирение.

Недостаточное потребление воды.

Изменение нормального уровня pH мочи.

Попадание инфекции в мочевыделительную систему. Мочекаменная болезнь у кастрированных котов Возможные причины: Изменение гормонального фона.

Повышение аппетита и снижение физической активности.

Низкое потребление воды при увеличении суточной дозы питания.

Симптомы болезни На начальной стадии патология выражена слабо, ее можно определить только по анализу мочи, а также по результатам ультразвукового исследования органов мочеполовой системы (УЗИ). Визуально же кот может быть более беспокойным, чем обычно, перестать ластиться и разрешать брать себя на руки. Явные признаки такие: Кровь в моче у кошки.

Частое мочеиспускание у кота, большая часть позывов помочиться ложная. Нарушен отток мочи, моча выделяется каплями или не выделяется вообще (анурия).

Крики кота при мочеиспускании.

Напряженная поза при мочеиспускании.

Произвольное мочеиспускание в неположенном месте.

Питомец начинает часто вылизывать половые органы, при этом мяукая.

Появление неприятного характерного запаха от шерсти. Диагностика Диагностика может проводиться только в ветеринарной клинике. Обычно она состоит из двух этапов: Развернутый анализ мочи. В лаборатории обращают внимание на солевой осадок для того, чтобы определить тип солевых образований (ураты, оксалаты кальция или струвиты). От этого в дальнейшем зависит лечение и профилактика.

Ультразвуковое, реже рентгенологическое, исследование. Эти процедуры дают возможность понять место расположения отложений, их форму и размер, а также же позволяет оценить состояние органов мочеполовой системы. Проконсультироваться с ветеринарным врачом и при необходимости провести диагностику рекомендуется сразу, как только вы заметили любой из перечисленных выше симптомов у своего питомца. Промедление или неправильное лечение может стоить ему еще больших проблем со здоровьем и даже жизни. Диагностика также поможет выявить инфекционные заболевания мочевыделительной системы (цистит), симптомы у которых могут быть схожими с МКБ. Такие болезни вызваны воспалительными процессами и бактериями, наличие которых обычно определяют по анализу мочи. При МКБ желательно обследовать почки. Так как при задержке мочи и изменении ее состава патологический процесс часто влияет на их состояние и работоспособность. Лечение МКБ Лечение должен назначать только специалист. После проведения лабораторных и диагностических исследований, врач после анализа решит, как поступить дальше – удалять камни хирургическим путем, назначить медикаментозное лечение и/или новый рацион. Камни в почках Эта патология, к сожалению, проявляет себя на поздних стадиях (более того, чаще она диагностируется во время других обследований), когда, скорее всего, уже требуется прибегнуть к хирургическому удалению отложений. В период их образования животное может не ощущать дискомфорт, небольшие образования можно заметить только на рентгеновском снимке. Явными признаками становятся болевые ощущения в брюшной полости и кровянистые прожилки в моче. Это обусловлено тем, что осколки отложений, проходя по узкому мочеточнику, могут травмировать его и вызывают боль. Более крупные песчинки могут перекрывать мочеточник и препятствовать оттоку мочи. Лечение в таком случае чаще всего происходит путем удаления отложений и дальнейшей профилактики их образования. Второй вариант – медикаментозное лечение с постепенным растворением (если тип камней может растворяться) и медленным выведением с мочой. Для этого используются препараты назначенные ветеринаром, также врач может порекомендовать специальный корм. Кроме того чаще всего рекомендовано увеличивать суточную дозу потребляемой воды. Кошка должна быть под постоянным наблюдением ветеринарного врача и проходить регулярный осмотр в ветклинике. Способ, как лечить камни в почках у кота, определяет квалифицированный специалист — нефролог для животных. Заниматься самостоятельной диагностикой и подбирать терапию категорически не рекомендуется. Камни и песок в мочевом пузыре Лечение бывает двух видов: консервативным и хирургическим. Определить наиболее эффективный может только ветеринарный врач, который составит анамнез, оценит все сопутствующие факторы, возможные риски. Консервативное лечение, как правило, проводится на начальных этапах заболевания, перед операцией или после нее. Сюда входит лечебная диета, включение поддерживающих препаратов. Для восстановления нормального оттока мочи животному может быть назначено введение катетера в мочевой пузырь и промывание просвета уретры. В более сложных случаях животное оперируют.

Важно помнить, что лечение МКБ у котов в домашних условиях невозможно без предварительной диагностики и определения степени тяжести заболевания. Владелец обязательно должен проконсультироваться с врачом, а уже потом (если это будет разрешено ветеринаром) продолжать уход дома. Питание кошки с МКБ После диагностирования патологии рацион и способ жизни вашего питомца должен быть изменен. В редких случаях причиной МКБ становится стресс, вызванный разными факторами. В таком случае по согласованию с ветеринарным врачом достаточно устранить причину стресса и создать животному условия для восстановления. Но чаще всего хозяину необходимо полностью пересмотреть рацион кошки и внести в него коррективы. Корм Если вы содержите кота только на корме, важно соблюдать дозировку, указанную производителем, или ту, что назначил врач. Но главное подобрать правильный рацион, который соответствовал бы типу проблемы. Urinary S\O Royal Canin – это специально сбалансированный рацион при МКБ. Содержит умеренное количество магния, который является компонентов струвитных камней, что снижается риск образования конкрементов. Также в составе компоненты, способствующие созданию неблагоприятной среды в моче для образования струвитов и кристаллов оксалата. Рекомендован при лечении нижнего отдела мочевыводящих путей. В линейке также представлен влажный корм, его можно использовать в тех случаях, когда животное потребляет мало воды. Можно комбинировать с сухим согласно рекомендациям производителя. Для профилактики в дальнейшем может быть рекомендован корм Royal Canin Urinary Care. В его состав входит оптимальное количество минеральных веществ, что помогает в препятствовании образования кристаллов в мочевом пузыре. При регулярном кормлении только этим рационом может быть снижен риск развития МКБ у домашних питомцев (внутреннее исследование компании, проведенное в 2014 году). Профилактика Если у вашего кота есть предрасположенность к МКБ или он находится на стадии реабилитации, могут понадобиться такие меры: Регулярные визиты к ветеринарному врачу по установленному графику для сдачи анализа на предмет повышения кислотности и содержания солей.

УЗИ мочевого пузыря как минимум раз в году для выявления мелких образований.

Соблюдение рекомендованного врачом питания. При чем важно держать посуду кошки в чистоте.

У животного всегда должен быть доступ к качественной воде, которую нужно обновлять ежедневно. У стерилизованных котов мочекаменная болезнь — это довольно частая проблема, вызванная причинами, описанными выше. Поэтому профилактика МКБ у кастрированных котов обязательна. Компания Royal Canin предлагает гамму рационов для стерилизованных/кастрированных кошек. Особенности таких кормов: Формула содержит легкоусваиваемый белок и низкий процент жира. Клетчатка помогает естественным образом обеспечивать ощущение сытости у питомца.

Контроль и снижение веса (если есть ожирение).

Оптимальное содержание минеральных веществ. Гамма включает питание для кошек всех возрастных групп с учетом их активности и вкусовых предпочтений. В линейке есть сухой корм и несколько вариантов влажного – кусочки в соусе или желе, а также паштет; гаммы рационов для стерилизованных котят, животных в возрасте от 12 месяцев до 12 лет, а также пожилых питомцев старше 12 лет.

