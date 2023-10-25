Куда пристроить питомца на время отъезда? Рассмотрим преимущества и недостатки возможных вариантов.

Рано или поздно владелец может встать перед вопросом, где оставить кота на время отпуска или командировки. По своей природе кошка – существо самостоятельное и независимое. Тем не менее оставлять питомца одного на длительный период не стоит – это большой стресс для нервной системы животного. Предлагаем рассмотреть несколько актуальных вариантов, где можно оставить кошку на время.

Зоогостиница

Вы можете «пристроить» питомца в специализированное заведение, где животному обеспечат качественный уход. Предварительно ознакомьтесь с особенностями оказываемых услуг, почитайте отзывы и лично познакомьтесь с сотрудниками гостиницы для животных.

В сравнении с другими вариантами, зоогостиница наиболее финансово затратная. Однако при правильном выборе такого заведения вы получите отличный сервис для своего животного. Многие современные гостиницы для питомцев оборудованы системой видеонаблюдения. Владелец может регулярно отслеживать состояние своей кошки в онлайн-режиме.

Не стоит рассматривать вариант гостиницы, если ваш питомец плохо переносит компанию других животных. Это станет для него дополнительным стрессовым фактором.

Передержка животного, или так называемая «временная семья»

Это достаточно комфортный вариант, при котором кошка не будет контактировать с большим количеством других животных или людей . Кроме того, ваш питомец не окажется заперт в отдельном боксе, а сможет свободно передвигаться по новой квартире, в которой он останется, например, на ближайшую неделю. Кроме того хозяева квартиры могут быть уже знакомы коту, что может снизить стресс от смены обстановки.

Еще один способ сделать временный переезд более комфортным - передать с питомцем его любимые лакомства, игрушки и аксессуары, которые будут напоминать о доме.

Визит на дом

Вы можете оставить животное дома. В таком случае нужно найти человека, готового в ваше отсутствие проводить с кошкой несколько часов в день: кормить, убирать, играть с питомцем. Подобный вариант подразумевает минимальный стресс – животное останется в привычной для него среде.

В последнее время набирает популярности профессия «зооняни». Это специально подготовленный персонал, который на протяжении нескольких дней выполняет функции владельца, компенсируя животному недостаток внимания.

Также можно воспользоваться услугами родственников, друзей или соседей, с которыми вы знакомы лично и которым можете доверить заботу о питомце. Тем не менее, если кошка требует особого ухода, например, регулярных медицинских процедур, то лучше пригласить специалиста с необходимой квалификацией.

Необходимо учесть особенность такого варианта – речь идет о сохранности имущества, ведь вы предоставляете доступ к своему дому другому человеку. Рекомендуем заказывать услуги зооняни через проверенные агентства или по рекомендациям знакомых, которые уже имели опыт в подборе помощника.

Если вариант с «зооняней» вы не готовы рассматривать, определите среди своих родственников и друзей, кто из них лучше всего обращается с кошками. Составьте подробные инструкции по уходу за животным, а также дайте контактные данные ветеринарного врача, к которому всегда можно обратиться при необходимости.