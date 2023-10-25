Зачем кошкам усы?
Наверное, многие задавались вопросом, зачем кошке нужны усы или вибриссы.
Эти органы чувств не просто так размещены не только на морде, но и на теле питомца. Вибриссы отвечают за тактильное восприятие окружающего мира и помогают животному лучше осязать объекты.
Что такое вибриссы
Усы – не просто волоски, как может показаться на первый взгляд. Вибриссы помогают считывать информацию и передавать импульсы в головной мозг.
Усы можно обнаружить возле носа, на бровях, «подбородке» и щеках животного — всего на морде кошки насчитывается чуть больше 20 вибриссов. Также они растут на передних лапах.
Зачем кошке усы
Зачем коту усы? Они помогают ему улавливать малейшие колебания воздуха и лучше ориентироваться в пространстве даже в темное время суток. Вибриссы выполняют и коммуникативную функцию: органы осязания помогают в общении с человеком и представителями своего вида. Кроме того, положение усов может рассказать о настроении и намерениях животного.
Не стоит лишний раз трогать усы своего питомца. Расскажите детям об их важности для кошки, в частности о том, что вибриссы нельзя удалять и обрезать. В противном случае животному может быть сложнее ориентироваться в пространстве. Это вызовет дополнительный стресс, который может длиться до момента полноценного формирования новых усов.
У кошки выпадают усы – что делать
Если владелец кошки обнаружил в квартире выпавший ус, в этом нет ничего страшного. Как и шерсть, вибриссы периодически выпадают, а на смену им растут новые. Питомец также может утратить несколько усов во время драки или игр с другими животными.
А вот активное выпадение вибриссов может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Если количество усов у кошки резко сократилось, покажите ее ветеринарному врачу. Специалист поможет установить точную причину такого изменения.
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