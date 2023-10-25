Наверное, многие задавались вопросом, зачем кошке нужны усы или вибриссы.

Эти органы чувств не просто так размещены не только на морде, но и на теле питомца. Вибриссы отвечают за тактильное восприятие окружающего мира и помогают животному лучше осязать объекты.

Что такое вибриссы

Усы – не просто волоски, как может показаться на первый взгляд. Вибриссы помогают считывать информацию и передавать импульсы в головной мозг.

Усы можно обнаружить возле носа, на бровях, «подбородке» и щеках животного — всего на морде кошки насчитывается чуть больше 20 вибриссов. Также они растут на передних лапах.

Зачем кошке усы

Зачем коту усы? Они помогают ему улавливать малейшие колебания воздуха и лучше ориентироваться в пространстве даже в темное время суток. Вибриссы выполняют и коммуникативную функцию: органы осязания помогают в общении с человеком и представителями своего вида. Кроме того, положение усов может рассказать о настроении и намерениях животного.

Не стоит лишний раз трогать усы своего питомца. Расскажите детям об их важности для кошки, в частности о том, что вибриссы нельзя удалять и обрезать. В противном случае животному может быть сложнее ориентироваться в пространстве. Это вызовет дополнительный стресс, который может длиться до момента полноценного формирования новых усов.

У кошки выпадают усы – что делать

Если владелец кошки обнаружил в квартире выпавший ус, в этом нет ничего страшного. Как и шерсть, вибриссы периодически выпадают, а на смену им растут новые. Питомец также может утратить несколько усов во время драки или игр с другими животными.

А вот активное выпадение вибриссов может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Если количество усов у кошки резко сократилось, покажите ее ветеринарному врачу. Специалист поможет установить точную причину такого изменения.