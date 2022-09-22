Кошки бенгальской породы стремительно завоевывают сердца любителей домашних животных по всему миру. Бенгальский котенок может стать членом и вашей семьи, главное – помнить о нюансах воспитания и ухода за бенгальцами.

Выбор бенгальского котенка

Перед тем как выбрать бенгальского котенка, изучите питомники в своем регионе. Ознакомьтесь с полной информацией, которая представлена в сети, прочтите отзывы. В идеале у заводчика должно быть профильное образование в области ветеринарии или зоологии. Обратите внимание, в каких условиях содержатся животные, и заранее узнайте, передает ли заводчик котенка со всеми необходимыми документами: родословной, паспортом вакцинации и т.д.

На решение о выборе того или иного питомца бенгальской породы может повлиять индивидуальное предпочтение определенного окраса. Выделяют два основных – мраморный и пятнистый. Также встречаются коричневые и белые бенгальцы, интенсивность окраса которых у каждой особи отличается.

Старайтесь быть максимально открытыми к коммуникации с заводчиками и владельцами бенгальских кошек. Уточняйте интересующие вас детали и не бойтесь задавать «неудобные» вопросы.

Воспитание бенгальских котят и особенности ухода

Бенгальские котята имеют леопардовый окрас, полученный в результате скрещивания домашней кошки с дикой бенгальской (азиатской леопардовой).

Воспитание котенка

Котенок бенгальской породы – очень активное и любознательное животное. Значительную часть времени он может тратить на игры и «охоту», взбирание на высокие поверхности. Поэтому владельцу важно предоставить питомцу возможности для поддержания высокой физической активности. Например, приобрести специальный игровой комплекс и различные игрушки для кошек.

Считается, что бенгальцы обладают незаурядными интеллектуальными способностями и поддаются дрессировке. В процессе игры вы можете обучить животное простым командам, что способно положительно сказаться на его поведении.

Чтобы пресекать нежелательные действия питомца, некоторые владельцы рекомендуют использовать водяной пистолет. Но по мнению ветеринарных врачей и фелинологов, это не лучший способ взаимодействия с котенком. Вы можете травмировать животному глаз, струя воды может попасть в ушную раковину или просто испугать питомца. Также нельзя кричать и применять физическое наказание.

Котенка бенгальской и любой другой породы лучше поощрять за хорошее поведение. Так он установит взаимосвязь между своим положительным поступком и наградой. Также всегда обращайте внимание на самочувствие животного – иногда неприемлемое поведение может быть следствием проблем со здоровьем.

Если у вас возникли вопросы касательно воспитания бенгальского котенка, запишитесь на консультацию к зоопсихологу.

Питание

«Чем кормить бенгальского котенка», – так звучит один из распространенных вопросов владельцев. Питание бенгальских котят должно соответствовать образу жизни и возрасту питомца, удовлетворять его видовые потребности.

Представители бенгальской породы – это очень активные и мускулистые животные, которые ежедневно затрачивают немало энергии. Им нужен не просто сбалансированный рацион, а тот, что учитывает их специфические особенности. В частности, поддерживающий мышечную массу.

Отличительная черта бенгальцев – яркий пятнистый окрас, делающих их похожими на диких кошек. Сбалансированный рацион помогает поддерживать здоровье кожи, а также красоту шерсти.

Кроме особенностей породы, рацион должен учитывать потребности животного на определенном этапе развития, а также его индивидуальные особенности. Если вы только взяли или планируете взять питомца, рекомендуем обратиться за консультацией к ветеринарному врачу. Он проведет осмотр и поможет подобрать рацион питания для вашего любимца.

Гигиена котенка

Шерсть котенка бенгальской кошки короткая и густая, интенсивный уход за ней не требуется. Изредка можно вычесывать животное, чтобы удалять отмершую шерсть.

Купать бенгальцев, по мнению заводчиков, совсем не обязательно (хотя они не боятся воды). Исключение – если питомец загрязнился или в лечебно-профилактических целях. Также возможны такие гигиенические процедуры, как чистка ушей. Можно осматривать ушные раковины, к примеру, один раз в неделю и при необходимости протирать их.

Даже если у животного есть свободный доступ к когтеточке, рекомендуется регулярно обрезать когти питомца. Для этого используйте специальные когтерезки, отказавшись от применения маникюрных ножниц.

Чтобы получить полную информацию или помощь в проведении гигиенических процедур, обращайтесь к ветеринарному врачу или грумеру.

Как приучить бенгальского котенка к туалету

Как и все кошки, бенгальцы очень чистоплотны. Отвечая на вопрос о том, как приучить бенгальского котенка к туалету, заводчики рекомендуют выбирать просторные лотки с высокими бортами. Это связано с тем, что кошки активно закапывают продукты своей жизнедеятельности, чтобы максимально замаскировать аромат.

Бытует мнение, что котенок-бенгал очень брезгливый и вряд ли будет делить свой лоток с другим животным. Однако все зависит от индивидуальных особенностей вашего питомца. Не забывайте регулярно очищать туалет, не давая запаху распространяться. Помните, что животное может не захотеть пользоваться загрязненным лотком.

Если котенок только появился в вашем доме или вы вместе переехали в новую квартиру, будьте внимательны: питомец может справить нужду не там, где положено. Тщательно удалите пятно, используя чистящие средства, которые убирают запахи. Чтобы устранить запах мочи, можно также нанести раствор уксуса или специальный спрей, который легко найти в зоомагазине.

Из этого следует еще одна маленькая хитрость – не стоит мыть лоток питомца средствами бытовой химии, которые обладают заметным ароматом. Это может перебить естественный запах животного, что отпугнет питомца от туалета.

Взаимодействие бенгальского котенка с людьми и другими животными

Бенгальские кошки – преданные и ласковые компаньоны. Однако ваш питомец вряд ли станет воплощением образа классического кота, который постоянно валяется на диване. Бенгальцы обожают исследовать все вокруг. Их невозможно заставить сидеть на руках или нежиться с вами в кровати, если они сами того не захотят.

Учитывая темперамент питомца, выбирайте игрушки ему под стать. Идеально, если они яркие и заметные, с большим количеством движущихся деталей. Еще один вариант – игрушка, издающая всевозможные звуки. Так вы точно привлечете внимание маленького хищника.

Активность бенгальцев не преувеличена, поэтому готовьтесь к тому, что почти все свободное время животное будет находиться в движении. Если вы поиграете с питомцем, это может помочь вам сблизиться с новым членом семьи.

В доме проживают другие животные? Скорее всего, котенок-бенгалец найдет с ними общий язык. Также считается, что бенгальские кошки терпеливо ведут себя с детьми.

Клички для бенгальских котят

Благородный внешний вид бенгальской кошки как бы намекает на то, что это животное нельзя назвать привычной нашему уху кличкой вроде Мурки или Мурзика.

При выборе имени для своего питомца вы можете обратиться к мифологии разных стран. В пантеоне богов и мифических существ есть великое множество героев, чьи незаурядные имена можно позаимствовать для своего любимца. Так кошка станет обладательницей клички с особым смыслом.

Размышляя над тем, как назвать бенгальского котенка, обратите внимание на окрас животного. Рисунок на шерсти питомца может подсказать интересный вариант. Помните о том, что кличка должна быть понятной на слух, чтобы питомец без труда улавливал ее звучание среди других звуков.