Уход за котятами сфинкса
Главная особенность внешности сфинксов — отсутствие шерсти. Гладкая бархатистая на ощупь кожа является результатом многолетней генетической селекции. Общительность и уравновешенный характер делают питомцев идеальными компаньонами. Что нужно знать, перед тем как дома появится котенок сфинкса, и как за ним ухаживать?
Особенности котят сфинксов
Сфинксы — особая группа пород кошек, в которую входят канадские, донские сфинксы, украинские левкои и петерболды. Первые упоминания о лысых кошках зафиксированы у ацтеков в XIV-XVI веках. Почему же порода носит египетское название? Нетипичная внешность (треугольная морда, большие уши, миндалевидная форма глаз) напоминает описания египетских священных кошек. Это сходство и дало название породе.
Бесшерстные кошки весят около пяти килограммов и живут 10-20 лет в зависимости от конкретной породы. Необычная внешность и покладистый нрав делают сфинксов все более популярными. Уход за котенком сфинкса имеет свои нюансы, но стоит изучить основы, следовать рекомендациям заводчиков и ветеринарных специалистов, и сложностей не возникнет.
Здоровье у сфинксов достаточно крепкое. Ускоренный обмен веществ дает возможность поддерживать повышенную температуру тела. Несмотря на это, сфинксы подвержены следующим заболеваниям:
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Респираторные болезни. Во избежание простуды, следите, чтобы в помещении была комфортная для питомца температура (примерно +20-25 градусов по Цельсию). Сфинксам противопоказаны сквозняки, поэтому нужно правильно организовать проветривание.
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Грибковые заболевания. Часто они проявляются на фоне сниженного иммунитета.
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Кожные болезни. Самая распространенная — пигментная крапивница. Кожа кота покрывается язвами, иногда наблюдаются поражения внутренних органов (желудка и кишечника, костного мозга). Распространены также акне, васкулит, атопический дерматит, листовидная пузырчатка.
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Солнечный ожог. Шерсть у сфинксов отсутствует, вместо нее — короткие пушистые волоски. Они плохо защищают кожу от воздействия ультрафиолета, поэтому важно следить, чтобы кошка не находилась долго на солнце.
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Проблемы с глазами. Частым есть врожденный заворот век, а из воспалительных процессов встречается конъюнктивит.
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Наследственные заболевания. Кардиомиопатия (утолщение стенок желудочков сердца), нервно-мышечная миопатия (слабость и дистрофия мышц), обструкция верхних дыхательных путей.
Важно: при выборе котенка отдайте предпочтение ответственному заводчику с хорошей репутацией, который следит за здоровьем животных с самого рождения, а также может предоставить документы, подтверждающие как минимум отсутствие генетических заболеваний у родителей котенка.
Канадский сфинкс
Изначально лысые кошки появлялись от обычных кошек в результате естественной генетической мутации. Целенаправленно их стали разводить уже в ХХ веке — канадский сфинкс появился в конце 70-х годов. Позднее канадских сфинксов, у которых котята отличались высоким породными качествами, скрещивали с ориентальными, русскими голубыми, сиамскими кошками и девон-рексами.
Представители породы отличаются широкими в основании средне поставленными ушами, легким «персиковым» пушком на теле, крупными округлыми глазами. Как правило, кошки активны, обладают высоким интеллектом, дружелюбны. А еще их иногда называют «липучками», так как они нуждаются в постоянном физическом контакте с владельцем.
Как ухаживать за котятами сфинкса
Ухаживать за представителями лысых пород не так сложно, как может показаться: нужно регулярно купать, чистить уши, глаза и зубы. Главная задача хозяина — внимательно следить за состоянием питомца и обеспечивать комфортные условия проживания. Но есть и нюансы.
В ухе лысой кошки, как правило, нет волосков (или их очень мало), поэтому слуховые органы часто и обильно загрязняются. Кроме того, выработка ушной серы повышена. Смешиваясь с грязью, она образует пробки. В результате может ухудшиться слух, начаться развитие внешнего отита, а впоследствии и более опасного — внутреннего. Питомец даже может абсолютно оглохнуть.
Чтобы этого не произошло, необходимо осматривать уши сфинкса минимум раз в неделю, а чистить — по мере загрязнения. Потребуется ватный диск или мягкая тканевая салфетка, которую прикладывают к уху после закапывания специального ушного лосьона. Как только питомец потрясет головой, можно будет собрать всю грязь. Врачи рекомендуют обрабатывать уши после купания.
Глаза у лысой кошки следует очищать по мере загрязнения чистой тканевой салфеткой с кошачьим лосьоном для глаз или хлоргексидином 0,05%. В норме глазные выделения прозрачные или чуть буроватые. Белый или желтоватый оттенок чаще всего указывает на инфекцию, в этом случае стоит обратиться к ветеринару.
Еженедельно уделяйте внимание зубам сфинкса. Кошки такой породы имеют предрасположенность к пародонтиту или гингивиту, поэтому нельзя допускать образования зубного налета и камня. Рекомендуется использовать специализированную зубную пасту и щетку, которые посоветует ветеринарный врач.
Когти питомцам нужно укорачивать когтерезом два раза в месяц, лучше всего сразу после купания, когда они немного размягчаются. Первую процедуру лучше провести при участии ветеринара или грумера — специалист поможет скорректировать ваши действия. Главное условие — срезать кончик когтя, в котором нет кровеносного сосуда, чтобы не нанести животному травму.
Дважды в месяц удаляют излишки жировой смазки на когтях и у основания при помощи зубной щетки из натуральной щетины и теплого мыльного раствора. Смочите щетку в растворе, легко надавите на подушечку пальца, чтобы коготь показался целиком. Аккуратно, но тщательно очистите когти от основания до кончика на всех пальцах, затем ополосните лапу котенка в теплой воде и вытрите досуха.
Во время жары лысые кошки сильно потеют, поэтому их нужно протирать мягкой влажной тканью. Особенно тщательно протирайте складки кожи. На подбородке часто образовываются угри, вызывая воспаление фолликулов.
В особом внимании нуждается хвост кошки — при вступлении в период полового созревания сальные железы закупориваются, образовывая черные точки. Если вы заметили любые изменения кожи (воспаление, прыщики, черные точки), обратитесь к ветеринарному дерматологу для индивидуального подбора уходовых средств или назначения лечения.
Купание котят
Незащищенная кожа лысого котенка выделяет много кожного сала. Смешиваясь с загрязнениями, оно скатывается в кожные складки, что приводит к развитию бактерий. Чтобы избежать появления грибка или крапивницы, кошку нужно регулярно купать. Существует много шампуней и крем-кондиционеров для лысых кошек с увлажняющими и противовоспалительными свойствами. Посоветуйтесь с ветеринаром, какое уходовое средство лучше подойдет вашему питомцу.
Как происходит купание сфинкса:
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Наберите воду в раковину или ванну (комфортная температура для сфинкса составляет +36 градусов по Цельсию), чтобы она достигала живота кошки.
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Положите на дно противоскользящий коврик.
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Поставьте котенка на коврик, намочите его тело из ковшика (если животное боится звука проточной воды из душа). По возможности прикрывайте глаза и уши рукой, чтобы в них не попали брызги. Также можно приобрести защитную шапочку для купания кошек.
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Нанесите шампунь, смойте, затем нанесите кондиционер и тоже смойте.
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Голову протрите влажной губкой.
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Достаньте питомца из воды, заверните в полотенце, затем вытрите насухо. Можно промокнуть бумажными полотенцами.
Котенок, не приученный к купанию, может вас укусить или поцарапать. Чтобы уменьшить стресс у животного, ласково разговаривайте с ним во время процедуры. За несколько дней до купания можно открыть кран и намочить котенку лапы, чтобы он постепенно привыкал к воде. Или начинайте купание не в ванной, а в тазике: наполните его теплой мыльной водой и понемногу используйте ее для процедуры, набирая и сливая лейкой. Выполняйте все без резких движений и громких звуков, постоянно поощряя котенка за спокойное поведение.
При проведении всех процедур важно помнить, что они должны быть максимально комфортными для животного, насколько это возможно. Дайте питомцу время привыкнуть к ним. Если что-то не получается с первого раза и вы видите, что котенок испуган, вернитесь к этому позже.
Чем кормить сфинкса котенка по месяцам
Чем кормить сфинкса? Котенка нужно приучать к правильному питанию сразу после отлучения от материнского молока. Задача хозяина — предоставить полнорационный корм с необходимым содержанием полезных веществ. Узнайте, чем кормить котят сфинкса, чтобы они росли здоровыми и активными.
Чем кормить котенка сфинкса до 1 месяца
До 2-3-месячного возраста котенок проживает в питомнике, прежде чем отправиться в новый дом. В этот период его питанием занимается заводчик.
До одного месяца котенок сфинкса должен получать молоко кошки, содержащее все необходимые макро- и микроэлементы. Если по какой-то причине такое питание недоступно, используют качественный заменитель кошачьего молока. Например, ROYAL CANIN® Babycat milk с адаптированным содержанием лактозы, соответствующий уровню лактозы в молоке кошки.
Чем кормить сфинкса в 1-2 месяца
Планируя, как кормить котенка канадского сфинкса после наступления четвертой недели жизни, заводчики могут использовать влажный корм ROYAL CANIN® Mother&Babycat в виде мусса. Этот рацион разработан с учетом потребностей организма растущего питомца в период отлучения от матери.
Питание в 3-4 месяца
Трех-четырехмесячный питомец активно познает окружающий мир, а следовательно, нуждается в сбалансированном калорийном рационе. Чем кормить котенка донского сфинкса в этом возрасте? Обратите внимание на гамму рационов Kitten, в которую входит сухой и влажный корм. Крокеты сухого корма Kitten имеют размер и форму, подходящую для челюстей котенка. Перед тем, как кормить котенка канадского сфинкса, крокеты можно немного размочить. Следите, чтобы у питомца всегда была чистая свежая вода.
Как выбрать корм для котят сфинксов
Корм для представителей этой породы должен быть высокоэнергетическим. Сфинксы любят прыгать, играть и лазать, часто следуют за хозяином, разделяя все его домашние хлопоты. Позаботьтесь, чтобы у животного всегда были силы: выбирайте калорийный, но в то же время сбалансированный корм (что поможет предотвратить ожирение). Определяя суточную порцию пищи, руководствуйтесь таблицей, указанной на упаковке корма, и не забывайте об активном времяпровождении с питомцем.
Сколько раз в день кормить котенка сфинкса, зависит от его возраста:
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до двух месяцев — около шести раз в сутки;
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3-5 месяцев — в среднем 4-5 раз;
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6-8 месяцев — 3-4 раза;
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12 месяцев и старше — два раза.
Сфинкса возрастом от одного года можно перевести на специализированный рацион Sphynx Adult.
Сфинксы — уникальные кошки. Содержание питомца не станет проблемой, если знать, как правильно ухаживать и кормить животное с первых дней его появления в вашем доме. Регулярно советуйтесь с ветеринарным врачом, соблюдайте рекомендации, и сфинкс проживет рядом с вами долгую счастливую жизнь.
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