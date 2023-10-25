Главная особенность внешности сфинксов — отсутствие шерсти. Гладкая бархатистая на ощупь кожа является результатом многолетней генетической селекции. Общительность и уравновешенный характер делают питомцев идеальными компаньонами. Что нужно знать, перед тем как дома появится котенок сфинкса, и как за ним ухаживать?

Особенности котят сфинксов

Сфинксы — особая группа пород кошек, в которую входят канадские, донские сфинксы, украинские левкои и петерболды. Первые упоминания о лысых кошках зафиксированы у ацтеков в XIV-XVI веках. Почему же порода носит египетское название? Нетипичная внешность (треугольная морда, большие уши, миндалевидная форма глаз) напоминает описания египетских священных кошек. Это сходство и дало название породе.

Бесшерстные кошки весят около пяти килограммов и живут 10-20 лет в зависимости от конкретной породы. Необычная внешность и покладистый нрав делают сфинксов все более популярными. Уход за котенком сфинкса имеет свои нюансы, но стоит изучить основы, следовать рекомендациям заводчиков и ветеринарных специалистов, и сложностей не возникнет.

Здоровье у сфинксов достаточно крепкое. Ускоренный обмен веществ дает возможность поддерживать повышенную температуру тела. Несмотря на это, сфинксы подвержены следующим заболеваниям:

Респираторные болезни. Во избежание простуды, следите, чтобы в помещении была комфортная для питомца температура (примерно +20-25 градусов по Цельсию). Сфинксам противопоказаны сквозняки, поэтому нужно правильно организовать проветривание. Грибковые заболевания. Часто они проявляются на фоне сниженного иммунитета. Кожные болезни. Самая распространенная — пигментная крапивница. Кожа кота покрывается язвами, иногда наблюдаются поражения внутренних органов (желудка и кишечника, костного мозга). Распространены также акне, васкулит, атопический дерматит, листовидная пузырчатка. Солнечный ожог. Шерсть у сфинксов отсутствует, вместо нее — короткие пушистые волоски. Они плохо защищают кожу от воздействия ультрафиолета, поэтому важно следить, чтобы кошка не находилась долго на солнце. Проблемы с глазами. Частым есть врожденный заворот век, а из воспалительных процессов встречается конъюнктивит. Наследственные заболевания. Кардиомиопатия (утолщение стенок желудочков сердца), нервно-мышечная миопатия (слабость и дистрофия мышц), обструкция верхних дыхательных путей.

Важно: при выборе котенка отдайте предпочтение ответственному заводчику с хорошей репутацией, который следит за здоровьем животных с самого рождения, а также может предоставить документы, подтверждающие как минимум отсутствие генетических заболеваний у родителей котенка.

Канадский сфинкс

Изначально лысые кошки появлялись от обычных кошек в результате естественной генетической мутации. Целенаправленно их стали разводить уже в ХХ веке — канадский сфинкс появился в конце 70-х годов. Позднее канадских сфинксов, у которых котята отличались высоким породными качествами, скрещивали с ориентальными, русскими голубыми, сиамскими кошками и девон-рексами.

Представители породы отличаются широкими в основании средне поставленными ушами, легким «персиковым» пушком на теле, крупными округлыми глазами. Как правило, кошки активны, обладают высоким интеллектом, дружелюбны. А еще их иногда называют «липучками», так как они нуждаются в постоянном физическом контакте с владельцем.

Как ухаживать за котятами сфинкса

Ухаживать за представителями лысых пород не так сложно, как может показаться: нужно регулярно купать, чистить уши, глаза и зубы. Главная задача хозяина — внимательно следить за состоянием питомца и обеспечивать комфортные условия проживания. Но есть и нюансы.

В ухе лысой кошки, как правило, нет волосков (или их очень мало), поэтому слуховые органы часто и обильно загрязняются. Кроме того, выработка ушной серы повышена. Смешиваясь с грязью, она образует пробки. В результате может ухудшиться слух, начаться развитие внешнего отита, а впоследствии и более опасного — внутреннего. Питомец даже может абсолютно оглохнуть.

Чтобы этого не произошло, необходимо осматривать уши сфинкса минимум раз в неделю, а чистить — по мере загрязнения. Потребуется ватный диск или мягкая тканевая салфетка, которую прикладывают к уху после закапывания специального ушного лосьона. Как только питомец потрясет головой, можно будет собрать всю грязь. Врачи рекомендуют обрабатывать уши после купания.

Глаза у лысой кошки следует очищать по мере загрязнения чистой тканевой салфеткой с кошачьим лосьоном для глаз или хлоргексидином 0,05%. В норме глазные выделения прозрачные или чуть буроватые. Белый или желтоватый оттенок чаще всего указывает на инфекцию, в этом случае стоит обратиться к ветеринару.

Еженедельно уделяйте внимание зубам сфинкса. Кошки такой породы имеют предрасположенность к пародонтиту или гингивиту, поэтому нельзя допускать образования зубного налета и камня. Рекомендуется использовать специализированную зубную пасту и щетку, которые посоветует ветеринарный врач.

Когти питомцам нужно укорачивать когтерезом два раза в месяц, лучше всего сразу после купания, когда они немного размягчаются. Первую процедуру лучше провести при участии ветеринара или грумера — специалист поможет скорректировать ваши действия. Главное условие — срезать кончик когтя, в котором нет кровеносного сосуда, чтобы не нанести животному травму.

Дважды в месяц удаляют излишки жировой смазки на когтях и у основания при помощи зубной щетки из натуральной щетины и теплого мыльного раствора. Смочите щетку в растворе, легко надавите на подушечку пальца, чтобы коготь показался целиком. Аккуратно, но тщательно очистите когти от основания до кончика на всех пальцах, затем ополосните лапу котенка в теплой воде и вытрите досуха.

Во время жары лысые кошки сильно потеют, поэтому их нужно протирать мягкой влажной тканью. Особенно тщательно протирайте складки кожи. На подбородке часто образовываются угри, вызывая воспаление фолликулов.

В особом внимании нуждается хвост кошки — при вступлении в период полового созревания сальные железы закупориваются, образовывая черные точки. Если вы заметили любые изменения кожи (воспаление, прыщики, черные точки), обратитесь к ветеринарному дерматологу для индивидуального подбора уходовых средств или назначения лечения.

Купание котят

Незащищенная кожа лысого котенка выделяет много кожного сала. Смешиваясь с загрязнениями, оно скатывается в кожные складки, что приводит к развитию бактерий. Чтобы избежать появления грибка или крапивницы, кошку нужно регулярно купать. Существует много шампуней и крем-кондиционеров для лысых кошек с увлажняющими и противовоспалительными свойствами. Посоветуйтесь с ветеринаром, какое уходовое средство лучше подойдет вашему питомцу.

Как происходит купание сфинкса:

Наберите воду в раковину или ванну (комфортная температура для сфинкса составляет +36 градусов по Цельсию), чтобы она достигала живота кошки. Положите на дно противоскользящий коврик. Поставьте котенка на коврик, намочите его тело из ковшика (если животное боится звука проточной воды из душа). По возможности прикрывайте глаза и уши рукой, чтобы в них не попали брызги. Также можно приобрести защитную шапочку для купания кошек. Нанесите шампунь, смойте, затем нанесите кондиционер и тоже смойте. Голову протрите влажной губкой. Достаньте питомца из воды, заверните в полотенце, затем вытрите насухо. Можно промокнуть бумажными полотенцами.

Котенок, не приученный к купанию, может вас укусить или поцарапать. Чтобы уменьшить стресс у животного, ласково разговаривайте с ним во время процедуры. За несколько дней до купания можно открыть кран и намочить котенку лапы, чтобы он постепенно привыкал к воде. Или начинайте купание не в ванной, а в тазике: наполните его теплой мыльной водой и понемногу используйте ее для процедуры, набирая и сливая лейкой. Выполняйте все без резких движений и громких звуков, постоянно поощряя котенка за спокойное поведение.



При проведении всех процедур важно помнить, что они должны быть максимально комфортными для животного, насколько это возможно. Дайте питомцу время привыкнуть к ним. Если что-то не получается с первого раза и вы видите, что котенок испуган, вернитесь к этому позже.

Чем кормить сфинкса котенка по месяцам

Чем кормить сфинкса? Котенка нужно приучать к правильному питанию сразу после отлучения от материнского молока. Задача хозяина — предоставить полнорационный корм с необходимым содержанием полезных веществ. Узнайте, чем кормить котят сфинкса, чтобы они росли здоровыми и активными.

Чем кормить котенка сфинкса до 1 месяца

До 2-3-месячного возраста котенок проживает в питомнике, прежде чем отправиться в новый дом. В этот период его питанием занимается заводчик.

До одного месяца котенок сфинкса должен получать молоко кошки, содержащее все необходимые макро- и микроэлементы. Если по какой-то причине такое питание недоступно, используют качественный заменитель кошачьего молока. Например, ROYAL CANIN® Babycat milk с адаптированным содержанием лактозы, соответствующий уровню лактозы в молоке кошки.

Чем кормить сфинкса в 1-2 месяца

Планируя, как кормить котенка канадского сфинкса после наступления четвертой недели жизни, заводчики могут использовать влажный корм ROYAL CANIN® Mother&Babycat в виде мусса. Этот рацион разработан с учетом потребностей организма растущего питомца в период отлучения от матери.

Питание в 3-4 месяца

Трех-четырехмесячный питомец активно познает окружающий мир, а следовательно, нуждается в сбалансированном калорийном рационе. Чем кормить котенка донского сфинкса в этом возрасте? Обратите внимание на гамму рационов Kitten, в которую входит сухой и влажный корм. Крокеты сухого корма Kitten имеют размер и форму, подходящую для челюстей котенка. Перед тем, как кормить котенка канадского сфинкса, крокеты можно немного размочить. Следите, чтобы у питомца всегда была чистая свежая вода.

Как выбрать корм для котят сфинксов

Корм для представителей этой породы должен быть высокоэнергетическим. Сфинксы любят прыгать, играть и лазать, часто следуют за хозяином, разделяя все его домашние хлопоты. Позаботьтесь, чтобы у животного всегда были силы: выбирайте калорийный, но в то же время сбалансированный корм (что поможет предотвратить ожирение). Определяя суточную порцию пищи, руководствуйтесь таблицей, указанной на упаковке корма, и не забывайте об активном времяпровождении с питомцем.

Сколько раз в день кормить котенка сфинкса, зависит от его возраста:

до двух месяцев — около шести раз в сутки;

3-5 месяцев — в среднем 4-5 раз;

6-8 месяцев — 3-4 раза;

12 месяцев и старше — два раза.

Сфинкса возрастом от одного года можно перевести на специализированный рацион Sphynx Adult.

Сфинксы — уникальные кошки. Содержание питомца не станет проблемой, если знать, как правильно ухаживать и кормить животное с первых дней его появления в вашем доме. Регулярно советуйтесь с ветеринарным врачом, соблюдайте рекомендации, и сфинкс проживет рядом с вами долгую счастливую жизнь.