Когда котенок совсем маленький, понять, какого он пола, может быть непросто. Но для многих владельцев этот вопрос является ключевым при выборе питомца. Как отличить кота от кошки в первые месяцы жизни животного?

В каком возрасте определяют пол?

Первые визуальные различия между самцом и самкой заметны на втором месяце жизни. Некоторые заводчики и опытные владельцы определяют пол уже через три недели после рождения котят. Но есть признаки, по которым можно понять, перед вами кот или кошка, как только животное появилось на свет.

Зачем знать пол котенка

Не все владельцы выбирают питомца, исходя только из визуальных характеристики или характерных проявлений темперамента определенной породы. Многие хотят знать и пол животного перед тем, как принять решение, какого именно котенка из помета забрать домой. И это не просто прихоть. Вот несколько причин, почему такая информация важна:

• Зная пол котенка, можно заранее подобрать ему кличку. Так он быстрее привыкнет к своему имени и начнет откликаться. Менять имя питомцу постарше не рекомендуется, поскольку кошки плохо адаптируются к новым кличкам.

• Стерилизация – еще одна серьезная причина выяснить пол животного. Для кошек и котов требуются процедуры разного типа.

• Выбор пола – это также выбор определенного типа поведения животного (самки и самцы имеют разный темперамент).

Что можно делать, а что нельзя при выяснении пола

Пытаясь узнать пол, обращайтесь с питомцем максимально аккуратно. Тем более, если речь идет о новорожденном животном. Питомца нельзя тянуть за хвост, давить ему на живот – любое неосторожное движение может причинить котенку боль или травмировать.

Ваши действия также могут вызвать недовольство и самой кошки. Если вы видите, что она нервничает, отложите процедуру. Кошка не должна чувствовать дискомфорт или угрозу для потомства.

Минимально рекомендуемый возраст для определения пола – три недели. Чтобы процедура была комфортной для котенка, выберите момент, когда он спокоен, недавно поел, но еще не укладывается спать.

Кот или кошка: 4 способа узнать пол

Существует несколько методов, помогающих определить гендерную принадлежность котенка. Для получения достоверных результатов оптимально использовать два или более способов, приведенных ниже.

Осмотр гениталий

Возьмите котенка и положите на мягкую подстилку. Чистыми руками аккуратно приподнимите хвост.. Визуально осмотрите половые органы – вы увидите два отверстия. Верхнее – это анус, или задний проход. Нижнее – половые органы.

У самки гениталии представляют собой вертикальную щель. Расстояние между вульвой и анусом небольшое, на нем нет шерсти.

У самца будет заметна крайняя плоть и мошонка (похожа на мешочек). Расстояние от крайней плоти до ануса у новорожденных котов примерно 1 см. Уже к 10 дню жизни мошонка больше покрыта шерстью, чем гениталии у самки.

Цвет шерсти (окрас)

На пол животного может указывать цвет шерсти. Черно-рыжий (черепаховый) или черно-бело-рыжий окрас присущ в основном кошкам. Это обусловлено расположением генов пигментов в половой хромосоме Х. Данная хромосома отвечает за шерсть темного оттенка (черный, коричневый, серый), а также за рыжий окрас. Чтобы в окрасе было два или три цвета (например, для получения черепахового окраса) необходимо две хромосомы X. У кошек как раз такой набор хромосом – ХХ, что говорит о возможности рождения самки с черно-рыжей шерстью.

У котов только одна хромосома Х, их генотип XY. Следовательно, в их окрасе может быть лишь один из цветов – рыжий, черный, серый или коричневый. «Черепаховость» проявляется у самцов только при хромосомной аномалии.

Соотношение котов и кошек с черепаховым окрасом составляет приблизительно 1:1000. У самцов хромосомная аномалия возникает по разным причинам:

• Синдром Клайнфелтера. Половые хромосомы у кота не XY, а XXY.

• Мозаицизм. Часть клеток имеет дополнительную хромосому Х, хотя у большинства все же сохраняется стандартный набор XY.

• Химеризм. Клетки с хромосомами ХХ и XY находятся примерно в равных долях.

Если черепаховый окрас чаще присущ кошкам, то рыжий чаще встречается у котов. Эта особенность тоже обусловлена набором хромосом. Чтобы шерсть получила рыжий цвет, обе хромосомы Х у кошки должны нести гены, отвечающие за рыжий окрас. А такое случается крайне редко.

Темперамент

Способ заключается в наблюдении за поведением и привычками котенка. Самки более самостоятельны, менее контактные, свободное время любят проводить за игрой или охотой на разные мелкие предметы. При появлении другого животного могут активно отстаивать свою территорию. Также кошки чаще вылизываются, уделяя личной гигиене много времени.

Коты, наоборот, охотнее идут на руки, любят внимание владельца. Активному отдыху предпочитают пассивный, ухаживают за собой не так рьяно, как самки.

Вес и телосложение

Еще один способ определить пол – посмотреть на телосложение морду питомца. В первые дни после рождения котята ничем не отличаются друг от друга, но постепенно кошку от кота можно отличить по форме мордочки – у самок она менее крупная, а черты мягкие. У самцов, наоборот, морда крупнее. Различия заметны и в весе. Уже в возрасте 1,5-3 месяца самцы тяжелее самок.



