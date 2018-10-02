Как только вы узнаете, что ваша кошка беременна, вы можете позаботиться о том, чтобы создать лучшие условия для нормального развития котят с первых дней жизни. Для этого необходимо тщательно следить за питанием и режимом кормлением их матери в период беременности.

Что происходит во время беременности кошки

Беременность кошки длится в среднем около 65 дней, с допустимыми отклонениями — от 61 до 72 дней. В течение первых двух триместров беременности организм животного нацелен на то, чтобы накапливать жир для подготовки к появлению котят. В последнем триместре беременности кошка набирает вес только за счет роста самих котят.

Обогащенное жирами питание — лучший способ подготовить кошку к рождению котят и их вскармливанию, поскольку такое питание позволяет обеспечить организм кошки необходимыми питательными веществами и увеличить ее вес. Однако следует тщательно контролировать потребление корма животным, чтобы избежать появления избыточного веса.

Контроль веса кошки в период беременности

Вес кошки увеличивается в течение первых двух триместров беременности, но прибавка в весе не должна составлять более 40% от нормального веса кошки. Ожирение может привести к осложнениям при родах, а в дальнейшем — к развитию различных заболеваний. В связи с этим выбор адаптированного корма и соблюдение режима кормления кошки в период беременности необходимы, чтобы защитить здоровье матери и ее котят.

Чем и как кормить кошку в период беременности

В начале беременности кошке необходим корм с высоким содержанием жира, специально разработанный для того, чтобы поддержать организм животного в период беременности и в дальнейшем способствовать выработке молока. Переводите кошку на такой корм постепенно, сначала смешивая его с прежним кормом в соотношении 25% нового корма и 75% прежнего корма. В течение 5–7 дней вы можете увеличить процентное соотношение нового корма до 100%. Тем самым вы сможете снизить вероятность нарушений пищеварения, которые могут возникнуть при резком переводе животного на новый корм.

Во время беременности потребности кошки в энергии возрастают еженедельно примерно на 10%. На последних стадиях беременности кошка потребляет на 70% больше энергии, чем обычно. В связи с этим животному нужен высококалорийный корм, позволяющий насыщаться малыми порциями и не перегружающий пищеварительную систему.