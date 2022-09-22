Клички для черной кошки

Черные кошки издавна являются героями мистических рассказов и легенд, им часто приписывают сверхъестественные способности. Если вы не верите в мистику и уже завели или планируете завести котенка черного окраса, пришло время придумать красивую кличку для нового питомца. Имя для черной кошки должно отражать ее характер и может звучать сдержанно и в то же время роскошно.

Кошки с угольно-черной шерстью упоминаются еще в народном фольклоре и литературных произведениях прошлых столетий. Поэтому поиски клички для своего питомца можно начать с книг – вспомните животных черного цвета из прочитанных вами рассказов и сказок. Например, Багиру из «Маугли» Редьярда Киплинга. Это прозвище подойдет самке с черной шерстью. Для самца можно взять имя персонажа из «Мастера и Маргариты» – кот Бегемот.

Еще один вариант поиска клички: с помощью переводчика переведите слово «черный» или «темный» на другие языки. Например, в английской версии это будет «блэк», «дарк», на немецком – «шварц», «дунке», на китайском – «хейса», «шен», на португальском – «претто», «эскуро». Вы можете сокращать или, наоборот, дополнять слова, склонять их. В общем, видоизменять так, как вам нравится, для получения оригинального имени.

Подключите к поиску клички всю семью. Подумайте, с чем у каждого из вас ассоциируется черный цвет, а затем запишите слова на листе бумаги. Это может быть виноград, маслина, уголь, шина, торф, вечер, мантия магистра и прочее. Воспользуйтесь переводчиком и послушайте, как звучат эти слова на разных языках мира.

Если вы считаете, что кличка для черного кота или кошки не должна основываться только на цвете шерсти, возьмите за основу характер или привычки питомца. Несколько дней понаблюдайте за ним. Какой он: любит поспать, смешно высовывает язык, быстро или, наоборот, медленно ест, предпочитает играть только с определенной игрушкой, ласковый, активный? Возможно, у котенка есть пятна, что тоже может помочь в подборе клички. Например, у него кончики лап другого оттенка, на морде есть пятнышки интересной формы, кончик хвоста светлый.

Некоторые владельцы могут сильно увлечься выбором прозвища. Однако есть мнение, что кошки плохо запоминают длинные клички, и оптимальная длина имени для животного должна составлять 4-6 букв. Считается, что длинное и сложное прозвище питомец будет плохо различать в потоке вашей речи. Также бытует мнение, что кошки хорошо улавливают шипящие и свистящие звуки. Вот почему кошек подзывают словами «кис-кис». Используйте такие звуки, чтобы подобрать питомцу имя, на которое он точно будет отзываться.