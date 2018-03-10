Этапы роста котенка по месяцам — узнайте, как развивается ваш любимец.

Этапы роста котят

Первый год жизни вашего питомца самый важный. За этот промежуток времени происходят серьезные изменения в организме и поведении животного. Каким будет ваш котенок в 2 месяца, полгода и старше?

Условно 12 месяцев после рождения можно поделить на 3 основные этапа (неонатальный, активный рост, фаза консолидации), особенности каждого из которых стоит знать заботливому владельцу. Как происходит развитие питомца и как его поддержать в этот период? Читайте дальше, чтобы удостовериться, что вы все делаете правильно.

Неонатальный период (до 3-х недель)

Первый рефлекс у котят – сосательный. Сразу после рождения они находят соски матери и начинают пить молоко. Интересно, что у каждого котенка есть свой излюбленный сосок, к которому он прикладывается на протяжении всего периода грудного вскармливания. В первые несколько часов после родов у кошки вырабатывается молозиво – густая и жирная субстанция, богатая витаминами и жирами, а также материнскими антителами, которая способствует защите от ряда инфекционных заболеваний уже с самого раннего возраста. Поэтому прикладывать котят к соскам матери нужно как можно раньше.

В первые дни котята практически не двигаются, они еще слепые и глухие. Обычно на 5-10 день котята открывают глаза. Но иногда этот срок может существенно измениться - на это влияет порода, длительность беременности и условия содержания животных. Прибавка в весе в это время может быть от 10 до 30 грамм в сутки. Но главное - это стабильный аппетит и нормальное самочувствие котенка и кошки. В случае отказа взрослого животного кормить котят, следует срочно предпринимать меры.

Со второй недели котята понемногу встают, но большую часть времени они все же тратят на сон. Со второй-четвертой недели жизни появляются первые молочные зубы, а всего их будет 26 до смены на коренные в более взрослом возрасте.

Отлучение от матери (возраст 1-2 месяца)

Это еще один период, который можно добавить к трем вышеназванным. Спустя месяц после рождения у котенка уже сформирован слух и обоняние, он крепко держится на ногах, очень активен, играет с другими котятами, а также живо интересуется всем, что его окружает. Его интерес привлекает и миска кошки с сухим кормом – он с удовольствием пробует твердую пищу. Как только вы это заметили, можно начинать процесс отлучения от грудного вскармливания. Делайте все постепенно.

К 8-й неделе котенок должен полностью отлучиться от грудного вскармливания и перейти на самостоятельное питание. Процесс перехода от жидкой пищи к твердой должен происходить постепенно, иначе у животного может нарушиться пищеварение. Важно выбрать рацион, который будет соответствовать вкусовым предпочтениям, возрасту и потребностям организма вашего питомца. Облегчить процесс отлучения поможет специально разработанный для котят на данном этапе развития корм Mother&babycat.

Период интенсивного роста (возраст 2-4 месяца)

В этот период у котенка кроме прочего формируется модель поведения в доме. Большую роль в этом играет воспитание животного и заняться им может уже новый хозяин, так как примерно в возрасте 8 недель происходит полное отлучение от матери и переезд в новый дом.

Данный период - это также начало проведения обязательной вакцинации котенка и обработки от паразитов. Составить план вакцинации поможет ветеринарный специалист. Он же сможет проконтролировать состояние животного до и после прививки.

Котенок уже может самостоятельно есть корм, но важно помнить, что его пищеварение все еще может быть чувствительным. Поэтому обращайте внимание, чтобы в составе корма были учтены потребности в питательных веществах на конкретном этапе развития котенка.

Режим сна котенка становится почти таким же, как у взрослой кошки. Завершается адаптация к внешнему миру. И если она прошла успешно, питомец будет безбоязненно знакомиться с другими животными, играть с ними, контактировать с членами семьи.



Фаза консолидации (от 4‑х месяцев)





Этот период еще называют непрерывным ростом - котенок постепенно приобретает характеристики взрослого животного. В 12-15 месяцев фаза заканчивается.

На данном этапе молочные зубы постепенно заменяться на 30 коренных. Примерно к восьми месяцам котенок набирает 80% взрослого веса.

Будьте готовы, что именно сейчас молодые кошки начнут метить территорию, что свидетельствует о начале полового созревания и необходимости обсудить с ветеринаром стерилизацию (кастрацию).

Так как котенок взрослеет, пора постепенно переводить его на взрослый корм, учитывающий особенности породы и содержания.



Но не только физические изменения характерны для фазы консолидации. Скорее всего вы заметите и изменения в поведении питомца: он будет стремиться доминировать, пытаться занять более “выгодное” место в иерархии жителей дома. Поддержать ранее установленные нормы поведения и распорядок дня - ваша обязанность.

Начиная примерно с 12 месяцев, а для представителей крупных пород с 15 месяцев, кошка становится взрослой. Здесь уже вступают в силу правила закрепления базового воспитания и кормления для взрослых особей. Если с должным вниманием подойти к взрослению котенка и учесть нюансы каждого этапа развития, шансы вырастить здоровое и стабильное животное значительно выше!