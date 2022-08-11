Нам привычен образ котенка, лакающего из блюдечка молоко. Однако многие классические представления о животных на поверку оказываются ошибочными. Возникает вопрос относительно новорожденных котят: можно ли их кормить коровьим молоком? И чем поддерживать котят, если у кошки прекратилась лактация?

Особенности питания котят

Котята растут быстро и имеют достаточно высокие энергетические потребности. Поэтому им нужен высококалорийный корм с набором специфических питательных веществ, витаминов и минералов.

Кроме того, котята нуждаются в особом режиме кормления. Приблизительный график может выглядеть так:

до 2 месяцев – 6-8 раз в день;

до 3 месяцев – 5 раз;

до 6 месяцев – 4 раза;

до 12 месяцев – 3 раза;

от 12 месяцев – 2 раза (но если взрослое животное самостоятельно дозирует порцию, то может подходить к миске около 10-12 раз в день).

Состав корма также меняется в зависимости от возраста. До четырех недель котятам нужно молоко матери, а после начинается процесс отъема от материнского молока.

Можно ли давать котятам коровье или козье молоко

Кишечник котенка вырабатывает фермент — лактазу, перерабатывающий молочный сахар (лактозу). По мере приучения к твердой пище лактаза, как правило, перестает вырабатываться, а молочный сахар — расщепляться. Вот почему давать коровье или козье молоко кошкам во взрослом возрасте не рекомендуется — продукт способен вызвать расстройство пищеварения.

Можно ли маленькому котенку давать магазинное молоко? Котенок нуждается в материнском молоке, которое значительно отличается по составу от коровьего или козьего.

Какое молоко можно давать

Если у кошки нет молока или нужно выкормить котенка, который лишился матери, наиболее оптимальным вариантом может стать сбалансированный заменитель, близкий по составу к кошачьему молоку. Например, ROYAL CANIN® Babycat Milk, рекомендованный для самостоятельного вскармливания котят с рождения и до момента отъема. Продукт включает нутриенты, необходимые для здоровья котенка, в том числе:

рыбий жир,

витамины А и D,

таурин (аминокислота),

минералы — железо, медь, кальций, йод, марганец, цинк и селен.

В составе заменителя есть высокоусвояемые белки, пребиотики и лактоза. Он поддерживает здоровый рост и развитие питомца.

Что делать, если у кормящей кошки пропало молоко

Отсутствие лактации у кошки могут вызывать послеродовые осложнения, стресс или нарушение гормонального баланса. Стрессом способно стать отсутствие уютного места для отдыха и содержания потомства, повышенное внимание других питомцев или хозяина. Поэтому к кормящей кошке не рекомендуется подпускать детей и домашних животных, лишний раз брать ее и котят на руки.

Если у кошки нет молока, важно обратиться к ветеринарному врачу. Прекращение лактации может свидетельствовать о ряде заболеваний, при которых животному необходимо предоставить правильный уход и лечение.

Как определить, что у кота непереносимость лактозы

Хотя иногда владелец может не заметить никаких симптомов у кота после употребления молока, часто питомцу может быть нехорошо. Это может проявляться следующими симптомами:

рвотой,

диареей,

болезненным вздутием живота.

Такие симптомы могут свидетельствовать о непереносимости лактозы. В случае их возникновения рекомендуется обязательно обратиться к ветеринарному врачу.

Можно ли давать молоко вислоухому котенку

Существует расхожее мнение, что котятам шотландской вислоухой породы нельзя давать коровье молоко. Кальций в молоке якобы выпрямляет уши питомцев. Это миф: уши состоят из хрящевой ткани, а не костной. Однако молоко коров, овец и коз для вислоухих котят (как и для котят любой другой породы) не рекомендовано: оно не может обеспечить организм животного необходимым набором питательных веществ, в отличие от молока матери.

Как переходить с молока к твердой пище

До четырех недель котенок находится на грудном вскармливании, прикорм твердой пищей обычно начинается после трех-четырех недель. Если вы выкармливаете котенка без участия кошки, стоит выбрать специальный заменитель кошачьего молока.

После отъема от кошачьего молока или его заменителя (приблизительно с четвертой-пятой недели) можно давать рацион, разработанный для котят этого возраста. Важно, чтобы переход к новому типу питания был постепенным.