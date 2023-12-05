Как сделать игрушку для котенка своими руками: пошаговая инструкция

Игрушка для котенка своими руками

Живое общение и доверительный контакт между животным и владельцем очень важны. Но поскольку питомцы любят кусаться, важно направить их энергию в нужное русло. Например, сделать для котенка игрушку собственными руками, используя подручные инструменты и материалы.









Из чего можно сделать игрушку для котенка Существует много способов, как быстро сделать несколько игрушек для кошки своими руками и в домашних условиях. Рекомендуется использовать любые материалы, безопасные для животного: бумагу, веревку, фольгу, ткань. Во всех случаях нужно соблюдать технику безопасности. У самодельных изделий не должно быть:



острых углов и граней, которые могут травмировать питомца; красителей или материалов с резким запахом; торчащих ниток, пуговиц и других элементов, которые животное может проглотить. Порадовать котенка – дело нехитрое. Для него любые предметы в новинку, но и интерес к привычным игрушкам он будет терять быстрее.





Следует учитывать и стиль игры питомца. Если котенок любит грызть игрушки, прочность изделий — главное требование. В противном случае он повредит оболочку, и игрушка быстро придет в негодность, а животное рискует проглотить отдельные ее части.

Игрушка из бумаги Самый простой и бюджетный вариант — скомкать лист бумаги, придав ему форму шарика. Коты всех пород и возрастов обожают играть с таким шариком, гоняя его по всему дому.

Еще один быстрый способ сделать игрушку — сложить бумагу в форме бабочки или гармошки и перевязать ее по центру тонкой веревкой или шнурком. Кошки любят бегать за игрушками, которые двигаются «сами по себе», — вам достаточно периодически дергать за веревку, стимулируя охотничьи инстинкты животного. Можно создать несколько таких изделий разной формы и цвета, чтобы разнообразить игру.



Не используйте исписанные листы или газеты, чтобы питомец не отравился чернилами.



Игрушка из картона Из картона можно сделать множество разнообразных игрушек, все зависит от наличия у вас свободного времени и полета фантазии. Самый простой вариант — переделать втулку от туалетной бумаги. Сделайте шесть отверстий, три из которых будут на одном уровне. Проденьте сквозь них три коктейльные трубочки и дайте игрушку питомцу.

Если у вас есть гофрокартон, вырежьте из него несколько кружков одинакового размера. Проденьте по центру шнурок и завяжите его узлом с каждой стороны, чтобы картонные кружки плотно прилегали друг к другу. Такая простая игрушка может надолго увлечь животное.



Создавая изделия из картона, старайтесь не использовать токсичный для котов клей. Также избегайте острых граней, чтобы питомец не травмировался во время игры.

Игрушка из коробки



Какие игрушки можно быстро сделать для кошки своими руками? Как насчет игрушки из обычной картонной коробки? Коты обожают коробки! Такие изделия позволяют им реализовать свои охотничьи инстинкты, нападая на «добычу» из укрытия. Для создания игрушки проделайте ходы в нескольких коробках, положите туда пару бумажных шариков и других предметов, с которыми охотно играет питомец. Коробка от пиццы также является подходящим вариантом для игрушки. Проделайте в ней несколько отверстий и положите внутрь мячик или мышку. Пытаясь поймать мячик, питомец будет активно толкать его внутри коробки, развлекая себя.



ВАЖНО: очистите картонные коробки от остатков клея или скотча, чтобы кот не проглотил токсичные вещества и не отравился.

Игрушка из ниток

Клубок ниток или тонкой веревки — популярный вариант игрушки, которую очень легко сделать дома. Однако можно пойти еще дальше, создав несколько разноцветных помпонов. Для этого возьмите обычную вилку и горизонтально намотайте на нее веревку или нитку. Проденьте дополнительную нитку между средними зубьями вилки, плотно перевязав изделие пополам. Затем обрежьте помпон с обеих сторон. Получится пушистый мячик, с которым питомец сможет активно играть.





При этом помните, питомец не должен проглотить нитку, поэтому не оставляйте такую игрушку с ним наедине.

отил токсичные вещества и не отравился.