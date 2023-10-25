Кастрация — плановое оперативное вмешательство, которое в будущем повлияет на поведение, привычки и здоровье кота (например, снизится риск развития различных заболеваний). Чтобы любимец перенес это вмешательство как можно легче и быстрее восстановился, ему нужен особый уход и диета. Чем и как кормить кастрированного котенка, а также что нужно для обеспечения здорового питания?

Изменения в организме котенка после кастрации

Суть кастрации заключается в удалении половых желез (семенников у кота, яичников и рогов матки у кошки). Лучшим временем для операции считается следующий период: у кошек — до или после первой течки, у котов — как только сформируются и опустятся семенники.

У некастрированного животного в период полового созревания наступает так называемая «половая охота», вызванная выработкой особых гормонов. Кот или кошка могут стать беспокойными: метят территорию, мяукают, пытаются сбежать, иногда проявляют агрессию. Невозможность реализовать инстинкт размножения способна вызвать нарушения обмена веществ, проблемы с внешним видом, пищеварением (потеря аппетита, похудение) и репродуктивными органами (например, пиометра, ложная беременность, мастит у кошек).

Кастрация снижает риск возникновения ряда серьезных заболеваний, в частности, онкологии. Кастрация также приводит к тому, что организм перестает вырабатывать половые гормоны. Инстинкт размножения угасает, животное становится более спокойным и ласковым, любит проводить время в дреме (в основном изменения зависят от темперамента, и иногда поведение кота или кошки претерпевает лишь незначительные изменения).

У питомца в 1,5-2 раза увеличивается продолжительность жизни и меняется скорость метаболических процессов. Неконтролируемое, неправильное кормление после кастрации способно привести к ожирению и сопутствующим болезням. Чтобы котенок не набрал лишний вес, рекомендуется давать ему корм для кастрированных котят.

Как кормить в первые сутки после кастрации

После операции котенка обычно отдают в полном сознании и активным (поведение животного также зависит от его темперамента). Иногда в первые 12 часов после кастрации питомец бывает вялым, но не должен отказываться от пищи. Перед выпиской ветеринарный врач рассказывает о возможных осложнениях и дает советы по питанию животного.

На первое время рекомендуется немного уменьшить привычную порцию и давать влажный корм (консервы, паучи), комбинируя его с сухим рационом от проверенного производителя. Такому питанию обычно следуют после перенесенного наркоза и с целью более мягкого запуска работы желудка и кишечника (перед оперативным вмешательством животному нельзя есть минимум 5-6 часов). В зависимости от возраста, в котором питомец перенес операцию, переход на специализированный корм для кастрированных животных выполняется по-разному.

Важно: после операции котенку могут назначить ношение пластикового воротника, чтобы питомец не вылизывал швы. Заручившись помощью ветеринарного врача, убедитесь, что размер воротника подобран правильно — котенок не достает до швов, но может питаться самостоятельно. Первые дни животное будет привыкать, но в случае повышенной активности и желания вылизать послеоперационную область, лучше не снимать воротник из «жалости». Вылизывание ран может стать причиной развития острых гнойных воспалительных процессов и необходимости проведения реоперации.

Как выбрать корм для кастрированного котенка

В течение нескольких месяцев после операции питомец может стать менее активным. Следовательно, ему потребуется меньше калорий. При этом возрастет аппетит — нередко котята стремятся потреблять до 30% больше еды, чем до кастрации. Они могут выпрашивать лакомства, перестать интересоваться чем-либо, кроме пищи.

Если не изменить подход к питанию и поощрять желание питомца есть больше, чем нужно, в его организме начнет откладываться жир.

Важно придерживаться следующих рекомендаций по кормлению кастрированного котенка:

соблюдайте суточные нормы кормления;

выберите специализированный корм;

кормите дробно, в определенное время;

создайте условия для активности питомца (лесенки, туннели), играйте с ним (кидание мышек-пищалок, удочки с перьями и мышки на резинках).

Рацион котенка после кастрации, как и любой другой сбалансированный рацион, должен включать все необходимые для здоровья нутриенты:

Животный белок. Содержит аминокислоты (таурин, аргинин), незаменимые для кошек. Жир. Включает необходимые для красоты и здоровья кожи и шерсти полиненасыщенные Омега-кислоты. Клетчатка. Способствует нормальной работе кишечника. Витамины. Витамины A и C поддерживают развитие здоровой иммунной системы. Минералы. Средин них может быть йод, марганец, железо, цинк.

Чтобы понять, как кормить кастрированного котенка, обратитесь к врачу-ветеринару. Он проконсультирует, какой рацион подойдет вашему питомцу. Но в любом случае это должен быть полнорационный корм хорошо зарекомендовавшего себя бренда.

Чем нельзя кормить котенка после кастрации

Животному, как и до, так и после кастрации, противопоказана еда с человеческого стола, включая жирную, жареную и соленую. Специализированный рацион должен включать достаточное количество белка при умеренном содержании жиров. Также не рекомендуются корма с большим количеством переваримых углеводов (более 40%). Эти компоненты снижают усваиваемость белка.

Не рекомендуются формулы с повышенным содержанием кальция и фосфора. После операции котенок перестает метить, поэтому реже освобождает мочевой пузырь. Соли этих минералов кристаллизуются в суставах и мочевыводящих путях, образуя камень.

Правильное сбалансированное кормление — профилактика многих заболеваний у кастрированного котенка. Ветеринарный врач поможет проконтролировать состояние животного до операции и в послеоперационный период. Он также проконсультирует касательно выбора рациона, который отвечает индивидуальным потребностям именно вашего питомца.